Première édition de l'observatoire des pratiques de recherche dans l'e-commerce

L'éditeur Sensefuel annonce la disponibilité de la première édition de son observatoire des pratiques de recherche dans l'e-commerce. Cette étude a été réalisée en février 2018 auprès d'un panel de 1 307 consommateurs, sur les trois plus grands marchés européens du e-commerce : l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Dans cette édition, de nombreux enseignements sont mis en avant et démontrent les attentes des consommateurs ainsi que leurs habitudes concernant la recherche de produits sur un site marchand.

Quelques grandes tendances de ce premier observatoire :

- En situation de mobilité - une vraie tendance dans le e-commerce - le moteur de recherche prend le pas sur la navigation puisque 59% des sondés l'utilisent pour trouver un produit.

- Pour découvrir l'étendue de l'offre d'un site marchand, les visiteurs utilisent non seulement la navigation (68%) mais ils sont également 32% à se servir du moteur de recherche.

- Globalement, les requêtes des visiteurs sont de plus en plus précises et sont en majorité constituées de plus de 2 mots.

- Des axes d'optimisation restent à apporter aux moteurs de recherche puisque 85 % sont insatisfaits des résultats proposés.

Pour accéder à l'ensemble des résultats de l'observatoire, rendez-vous sur : sensefuel.com

Stéphane Vendramini, fondateur de Sensefuel « Une nouvelle fois, nous constatons que les moteurs de recherche jouent un rôle décisif pour permettre aux acteurs du e-commerce de développer leurs ventes en simplifiant l'accès à leur catalogue produits. On note aussi une attente forte des consommateurs qui en demandent toujours plus à ces nouveaux outils, pour gagner en confort d'utilisation et mieux acheter. La recherche doit continuer de se positionner comme un axe d'investissement et d'amélioration clé pour les professionnels du e-commerce. »

