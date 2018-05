Premières élections municipales depuis 2011 en Tunisie

(Actualisé avec taux de participation, déclaration du porte-parole d'Ennahda)

par Tarek Amara

TUNIS, 7 mai (Reuters) - Les Tunisiens étaient appelés aux urnes dimanche pour les premières élections municipales depuis La "révolution de jasmin", en janvier 2011.

Le parti islamiste Ennahda et la formation laïque Nidaa Tounès, qui cohabitent au sein d'un gouvernement d'union, devraient dominer cette nouvelle étape de la transition démocratique, après les législatives et la présidentielle de 2014. Les bureaux de vote ont fermé à 18h00 (17h00 GMT).

D'après Lotfi Zitoun, l'une des figures d'Ennahda, le mouvement a remporté le scrutin avec au moins 5% de plus que Nidaa Tounès. Borhan Bsaïs, membre du parti laïc, a reconnu qu'Ennahda avait probablement 3 à 5% d'avance.

Ennahda va "maintenir le consensus avec nos partenaires", a déclaré son porte-parole, Imed Khemiri, depuis les bureaux du parti à Tunis, devant lesquels des partisans d'Ennahda s'étaient rassemblés en entonnant des chants de la révolution de 2011.

"C'est important pour l'équilibre politique du pays que les deux partis principaux aient gagné", a-t-il ajouté.

L'enthousiasme suscité par la révolution qui a entraîné la fuite du président Zine Ben Ali après plus de 23 ans de pouvoir a fait place à la déception et parfois à la colère, en raison des difficultés économiques et du chômage.

"J'avais l'intention de boycotter le scrutin, mais j'ai changé d'avis au dernier moment. Nous sommes confrontés à de nombreux problèmes économiques, mais poursuivront notre chemin vers une véritable démocratie", a déclaré Mohamed Ali Abadi, interrogé à la sortie d'un bureau de vote.

Le taux de participation est de 33,7%, a annoncé la Commission électorale.

Des affrontements ont été signalés dans plusieurs régions et la Commission électorale a décidé de reporter le scrutin dans huit bureaux de vote de Mdhila, dans le Sud, en raison d'une erreur administrative.

Plusieurs partis politiques ont en outre fait état d'achat de voix et d'intimidations, mais Adel Brinsi, membre de la Commission électorale, a estimé que les irrégularités constatées jusqu'ici n'avaient pas eu de conséquences sur le déroulement des élections et n'en modifieraient pas les résultats.

L'ENJEUX DE LA DÉCENTRALISATION

Trois cent cinquante conseils municipaux doivent être renouvelés. Le principal défi des élus sera d'obtenir des crédits à la hauteur des attentes de leurs administrés, mais on ignore encore quelle sera leur marge de manoeuvre.

Un nouveau code des collectivités territoriales ouvrant la voie à la décentralisation prévue par la Constitution de 2014 a été adopté avant le scrutin. Le texte est censé mettre fin aux injustices sociales et territoriales qui ont alimenté la révolution, mais de nombreuses questions restent en suspens quant à sa mise en oeuvre.

L'aide de la Banque mondiale doit par ailleurs permettre la mise en place d'un programme de développement local censé contribuer à cette décentralisation.

Le Fonds monétaire international et de plusieurs pays, dont la France, aident en outre Tunis à combler un déficit budgétaire qui s'est creusé avec la tourmente politique et à faire face à l'absence de véritable embellie économique, malgré un net frémissement de la croissance (2%) et du tourisme.

Le chômage, qui touche 15% de la population et jusqu'à 30% des jeunes diplômés couplée aux baisses des dépenses publiques demandées par les bailleurs internationaux continue à nourrir un fort ressentiment au sein de la population. De violentes manifestations conte l'austérité ont éclaté en janvier. (Guy Kerivel, Jean-Philippe Lefief et Jean Terzian pour le service français)