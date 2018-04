Prenant en charge le spam calendrier, l'organisation des développeurs de planification CalConnect collabore avec le Messaging Anti-Abuse M3AAWG

MCKINLEYVILLE (Californie) et SAN FRANCISCO, le 10 avril 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Reconnaissant que le spam calendrier est un canal d'exploitation en pleine croissance, CalConnect et l'association mondiale anti-abus M3AAWG ont uni leurs forces pour développer de nouvelles méthodes destinées à protéger les utilisateurs finaux contre les avis d'événements non sollicités et malveillants. La nouvelle liaison entre l'organisation des développeurs de planification et le groupe de travail Messaging, Malware et Mobile Anti-Abuse va accélérer les efforts de l'industrie pour développer des techniques qui bloquent les invitations aux faux événements et autres avis malveillants sur les plateformes de calendrier populaires.

Le spam calendrier est une nouvelle forme d'abus qui tire parti de la couche application à travers plusieurs technologies, y compris les systèmes de planification, de calendrier et de messagerie. Par exemple, les utilisateurs ont reçu des courriers électroniques frauduleux usurpant des marques bien connues qui incluent des invitations à des événements « promotionnels » spéciaux. Comme dans le cas du spam par courrier électronique, le courrier indésirable de spam calendrier peut être utilisé à des fins malveillantes, telles que le phishing, ou pour fournir des charges de logiciels malveillants.

CalConnect (le Calendaring and Scheduling Consortium) a également établi un nouveau comité technique, TC CALSPAM, pour mieux protéger les utilisateurs contre l'abus de système de calendrier. Le comité vise à comprendre l'utilisation actuelle et potentielle des systèmes de calendrier comme un vecteur pour fournir des informations indésirables et fournira des informations actuelles et des directives sur le sujet aux participants CalConnect et M3AAWG.

« Le calendrier est une partie intime de la vie de tout le monde. Le spam calendrier est particulièrement troublant, car l'abus apparaît directement sur le calendrier d'une personne. Il est personnellement perturbateur et particulièrement dérangeant », commente Thomas Schäfer, responsable du Technical Site Management de 1&1 qui préside TC CALSPAM.

Une technique d'intrusion différente des autres

CalConnect et M3AAWG développeront les mesures et les meilleures pratiques pour les développeurs et les opérateurs système afin de garantir l'utilisation légitime de leurs plateformes. L'effort de collaboration est important, car le spam calendrier est unique en tant que vecteur d'abus de différentes manières :

Contrairement au courrier électronique, le spam calendrier peut être placé chronologiquement n'importe où dans un calendrier - dans le passé ou le futur, pas seulement dans le présent - ce qui le rend difficile à détecter au moment de la livraison.

Les invitations à des réunions spam peuvent être automatiquement ajoutées aux calendriers sans le consentement des utilisateurs avec des notifications envoyées à tous leurs périphériques. Ces invitations sont non seulement difficiles à trouver, mais dans certains cas, l'utilisateur n'a aucun moyen de supprimer ces événements à moins de supprimer l'ensemble du calendrier.

Les événements de calendrier et les invitations à des réunions ne portent pas encore la provenance riche, c'est-à-dire les informations d'en-tête détaillées incluses dans le courrier électronique, ce qui rend difficile de déterminer où et quand les événements se sont introduits et où ils ont été livrés.

Les événements de calendrier contiennent souvent des notifications ou des alarmes qui sont propagées à travers les nombreux clients de calendrier du poste de travail et du mobile d'un utilisateur, ce qui aggrave le problème.

Le Directeur exécutif de M3AAWG, Jerry Upton, commente : « Le spam calendrier s'est révélé être un vecteur nouveau mais en pleine maturité pour les spammeurs. Comme nous l'avons vu en abordant d'autres problèmes d'abus dans M3AAWG, des problèmes inter-domaines comme celui-ci nécessitent la contribution d'experts dans plusieurs disciplines et la collaboration avec CalConnect et leur sujet est la voie la plus directe pour combattre cette menace en évolution ».

Appel à participation de l'industrie

La convention d'affiliation réciproque entre les deux organisations est entrée en vigueur en février et permet aux développeurs, fournisseurs et fournisseurs de services de calendrier et de planification de CalConnect et aux experts en messagerie et authentification par courrier électronique de M3AAWG de partager des informations et de travailler. Les membres de CalConnect ont participé à la 42e Assemblée générale de M3AAWG à San Francisco en février, donnant le coup d'envoi du travail conjoint sur les méthodologies anti-abus applicables. La 43e Assemblée générale de la M3AAWG se tiendra du 4 au 7 juin à Munich (Allemagne).

Le Président de CalConnect, Rutger Geelen, a déclaré : « Nous reconnaissons que le spam calendrier est une menace réelle et un problème croissant. Tout d'abord, nous nous efforçons de protéger les utilisateurs contre de tels abus. Étant donné que les invitations à des événements et des réunions sont souvent envoyées par courrier électronique, il est logique de collaborer avec les experts en authentification et en identité de messagerie de M3AAWG afin de redonner le contrôle total de la collaboration et des communications aux utilisateurs finaux eux-mêmes ».

Les organisations souhaitant se joindre au comité sur le calendrier CalConnect doivent contacter Dave Thewlis, Directeur exécutif de CalConnect, à l'adresse dave.thewlis@calconnect.org ou Ronald Tse, Directeur des relations extérieures de CalConnect, à l'adresse ronald.tse@calconnect.org.

À propos du Calendaring and Scheduling Consortium (CalConnect)

CalConnect, The Calendaring and Scheduling Consortium, est un organisme sans but lucratif qui fait progresser l'état de l'interopérabilité des calendriers, de la planification et des contacts numériques. Fondé en 2004 en tant que partenariat entre les fournisseurs et les utilisateurs d'outils et de technologies de calendrier et de planification, ses membres comprennent certaines des plus grandes sociétés de logiciels au monde ainsi que de petites startups. Pratiquement, toutes les normes importantes relatives aux calendriers depuis 2004 ont été rédigées, éditées et/ou coéditées par les membres du CalConnect Technical Committee. http://www.calconnect.org.

À propos du Messaging, Malware and Mobile Anti-Abuse Working Group (M3AAWG)

Le Messaging, Malware and Mobile Anti-Abuse Working Group (M3AAWG) est le lieu où l'industrie se mobilise contre les robots, logiciels malveillants, spams, virus, attaques par déni de service et toute autre exploitation en ligne. Les membres de M3AAWG (www.m3aawg.org) représentent plus d'un milliard de boîtes aux lettres électroniques de certains des plus grands opérateurs de réseaux dans le monde. Il tire parti de la profondeur et de l'expérience de ses membres à l'échelle mondiale pour lutter contre les abus sur les réseaux existants et les nouveaux services émergents grâce à la technologie, la collaboration et les politiques publiques, et sensibilise les décideurs politiques dans le monde aux problèmes techniques et opérationnels liés aux abus et aux messages en ligne.

Contacts presse :

Ronald Tse, Directeur des Relations extérieures, ronald.tse@calconnect.org

CalConnect (The Calendaring and Scheduling Consortium), https://www.calconnect.org

Linda Marcus, APR, Astra Communications, +1-714-974-6356 (Heure US du pacifique), LMarcus@Astra.cc

M3AAWG (Messaging, Malware and Mobile Anti-Abuse Working Group), https://www.m3aawg.org

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Messaging Anti-Abuse Working Group (M3AAWG) via Globenewswire