Présentation de l'avenir de la chaîne d'approvisionnement numérique des matériaux lourds de construction

L'identité de marque réinventée de Command Alkon souligne son leadership dans la transformation de son industrie pour stimuler l'innovation rapide et créer des expériences de première classe

BIRMINGHAM, Alabama, le 9 mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Command Alkon, leader mondial dans les solutions technologiques de chaîne d'approvisionnement intégrée pour l'industrie des matériaux lourds de construction, est ravie de dévoiler aujourd'hui sa marque, son histoire et son logo réinventés. La nouvelle identité de l'entreprise comprend un mantra qui exprime l'essence du « pourquoi » pour les gens de la communauté des matériaux de construction, qu'« Ensemble, nous construisons des choses exceptionnelles » (« Together We Build Amazing »). Le dévoilement d'aujourd'hui célèbre l'engagement des entrepreneurs, producteurs de béton, fournisseurs de matières premières et transporteurs visant à stimuler la transformation numérique - marquant un moment significatif pour l'industrie, l'entreprise et les personnes qui construisent collectivement notre monde.



« En tirant parti de la réputation de l'industrie et de la solidité des relations que nous avons tissées dans chaque secteur de notre activité, nous estimons que notre marque réinventée contribue à notre objectif de mener la numérisation de notre industrie, instaurer une meilleure compréhension, développer le marché et attirer davantage les meilleurs talents dans le monde », a déclaré Phil Ramsey, PDG de Command Alkon. « La mise à jour de notre identité reflète où nous étions, où nous allons et aligne notre histoire sur notre stratégie ».

Au cours des quatre dernières décennies, Command Alkon a révolutionné les matériaux lourds de construction avec des solutions industrielles leaders du marché. S'appuyant sur la performance éprouvée et les partenariats industriels de collaboration entretenus à cette époque, Command Alkon met la marque en accord avec son objectif de fournir des expériences A+ aux clients et partenaires, ainsi qu'un visage unifié à travers les solutions et les emplacements dans le monde. Le nouveau logo et la marque triple indiquent ces qualités.

La puissance d'un symbole (« The Power of a Symbol ») - http://embed.vidyard.com/share/jjYF3zanKXz2gYXV5gn692

Le nouveau mantra de Command Alkon - « Ensemble, nous construisons l'exceptionnel » (« Together We Build Amazing »), capture l'essence de la vision collective de l'industrie, où tous les participants ont un impact et sont affectés les uns les autres. Lorsque la collaboration et le partenariat sont intégrés dans les opérations quotidiennes intra-entreprises et interentreprises, les objectifs sont atteints de manière plus efficace et plus efficiente, et une plus grande prospérité est atteinte.

La force motrice de la marque réinventée représente les héros de l'industrie de la clientèle mondiale de Command Alkon. Elle possède la sagesse, le courage et la confiance nécessaires pour remettre en question le statu quo, résoudre des problèmes omniprésents et redéfinir la façon dont les affaires sont menées. Command Alkon estime que ses héros incarnent le succès, et sont honorés d'être ses partenaires dans leur quête de construction d'un monde exceptionnel.

« Au fil des années, Command Alkon a mis énormément de valeur à concevoir de nouvelles innovations pour augmenter la productivité, améliorer les résultats futurs et aider nos clients à s'accommoder au mieux de leurs capacités », commente Ed Rusch, Vice-président du marketing. « Il est impératif que notre identité se coordonne avec notre profond dévouement pour aider à créer des résultats exceptionnels. La capacité de prospérer à l'ère numérique et le positionnement de Command Alkon en tant que société technologique avant-gardiste et centrée sur l'être humain pour l'industrie sont fondamentaux ».

« Vous pensez que vous connaissez Command Alkon ? » (« Think you know Command Alkon? » - https://embed.vidyard.com/share/zr8wqh5jCajdGCr7GXMXZ1

Pour compléter le dévoilement de sa marque réinventée, Command Alkon a également lancé un nouveau site Web qui offre une expérience utilisateur plus axée sur le client, adaptée aux mobiles et dynamique, avec des histoires organisées autour de réalisations commerciales et technologiques critiques. Le site Web peut être consulté sur commandalkon.com.

À PROPOS DE COMMAND ALKON

Chez Command Alkon, nous croyons en la construction d'un monde exceptionnel avec des solutions qui apportent automatisation, visibilité, collaboration et simplification à l'industrie des matériaux lourds de construction. Nos solutions intégrées de chaîne d'approvisionnement numérique créent un écosystème pour les producteurs, les fournisseurs et les transporteurs de béton prêt à l'emploi, de granulats, d'asphalte, de ciment et de béton manufacturé, où la transparence et l'efficacité opérationnelles génèrent des profits. Depuis plus de 40 ans, notre personnel, nos logiciels et notre automatisation ont permis aux clients de continuer à construire ce qui compte. Command Alkon a son siège à Birmingham, en Alabama, et possède des bureaux dans le monde entier. Suivez Command Alkon sur Twitter et LinkedIn, et n'oubliez pas de vous abonner à notre blog pour connaître nos dernières actualités. Pour de plus amples informations, veuillez consulter commandalkon.com.

Pour en savoir plus, contacter :

Becky Boyd

MediaFirst PR

(770) 642-2080 poste 214

Becky@MediaFirst.Net

Ed Rusch

Command Alkon

(205) 879-3282 poste 2965

erusch@commandalkon.com

