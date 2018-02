Presidency of French Republic : Communiqué de presse conjoint du Président de la République, Emmanuel Macron, et de la Chancelière fédérale d'Allemagne, Angela Merkel

Publié le 23 Février 2018

Rubrique : International, développement et francophonie

Face à l'extrême gravité de la situation de la population civile de la Ghouta orientale, près de Damas (Syrie), le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel ont adressé aujourd'hui un courrier conjoint à Vladimir Poutine en vue d'obtenir le soutien de la Russie à la résolution sur un cessez-le-feu et sur l'aide humanitaire en cours de discussion au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il est temps à présent d'agir.

La France et l'Allemagne condamnent dans les termes les plus fermes les attaques délibérées et aveugles contre des populations civiles, dont de très nombreux enfants, et contre des infrastructures civiles et médicales, en violation flagrante des règles les plus fondamentales du droit international humanitaire. La France et l'Allemagne condamnent également les attaques à Damas contre des civils et contre l'ambassade de Russie. Néanmoins, ceux-ci n'enlèvent rien à l'obligation et à la responsabilité de protéger la population civile dans la Ghouta orientale comme ailleurs.

Face aux souffrances des habitants de la Ghouta orientale, la France et l'Allemagne appellent à une cessation immédiate des hostilités et à la mise en place d'une trêve humanitaire afin qu'une aide puisse être apportée aux populations civiles et que des évacuations sanitaires d'urgence puissent avoir lieu, comme l'ont demandé les Nations Unies.

La France et l'Allemagne appellent la Russie à exercer pleinement ses responsabilités à cet égard.