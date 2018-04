Presidency of French Republic : Entretiens téléphoniques avec la Chancelière Angela Merkel et la Première ministre Theresa May

Publié le 29 Avril 2018

Rubrique : International, développement et francophonie

Suite à sa visite d'Etat aux États-Unis (23-25 avril) et au déplacement de la Chancelière allemande à Washington vendredi 27 avril, le Président de la République s'est entretenu, samedi 28 avril, avec Angela Merkel puis avec la Première ministre britannique Theresa May.

Le Président Emmanuel Macron a présenté à ses homologues les résultats de sa visite d'Etat.

S'agissant de l'avenir de l'accord nucléaire avec l'Iran, le Président français a échangé avec la Chancelière Merkel et la Première ministre May sur la double dynamique affirmée à Washington devant D. Trump : d'une part, la poursuite du travail de conviction jusqu'au 12 mai pour que les États-Unis restent dans l'accord de 2015 ; d'autre part, un travail à engager, dès à présent, pour intégrer l'acquis de cet accord dans un accord-cadre, plus large, qui couvre aussi la période après 2025, ainsi que les préoccupations des États-Unis et de l'Europe sur l'activité balistique iranienne et les conflits au Moyen-Orient.

Dans ce double effort, l'unité des Européens en format E3 (France, Allemagne, Royaume-Uni) sera décisive pour préserver nos intérêts et notre sécurité.

Le Président de la République a également échangé avec la Chancelière allemande et la Première ministre britannique sur les tensions commerciales actuelles entre l'Union européenne et les Etats-Unis. Les trois dirigeants souhaitent que Washington ne prenne pas de mesures contraires aux intérêts transatlantiques. L'Union européenne doit se tenir prête à réagir, le cas échéant, avec efficacité et célérité.

Le Président français, la Chancelière allemande et la Première ministre britannique sont convenus de poursuivre leur concertation étroite dans les prochains jours et les prochaines semaines, à leur niveau et entre leurs équipes.