Présidentielle à Chypre-Second tour Anastasiades-Malas

* Le président sortant Nicos Anastasiades est en tête

* Il sera opposé au second tour au candidat de la gauche

* Le second tour se tiendra dimanche prochain 4 février (Actualisé avec résultats définitifs)

par Michele Kambas

Le président chypriote sortant, Nicos Anastasiades, est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle dimanche et sera opposé au second tour dimanche prochain à Stavros Malas, un candidat indépendant soutenu par le parti de gauche AKEL.

Après dépouillement de la totalité des bulletins de vote, Nicos Anastasiades, 71 ans, a obtenu 35,5% des suffrages et Stavros Malas, 50 ans, 30,25% des électeurs.

Arrivé en troisième position, le centriste Nikolas Papadopoulos, 44 ans, fils de l'ancien président Tassos Papadopoulos, a obtenu 25,75%.

La campagne électorale en République de Chypre est traditionnellement dominée par le thème de la division de l'île entre Chypriotes grecs et Chypriotes turcs. Les deux communautés sont séparées par une force de l'Onu depuis 1974. Au nord de l'île, la République turque de Chypre du Nord n'est pas reconnue par la communauté internationale.

Bien que les deux parties de l'île aient trouvé un accord de principe pour une réunification sous forme de fédération qui comprendrait deux Etats fédérés, de profondes divergences demeurent sur la façon de faire fonctionner ce futur ensemble, y compris à l'intérieur de chaque communauté.

Le ton de la campagne a été particulièrement dur. Nikolas Papadopoulos, le candidat arrivé en troisième position, a accusé Nicos Anastasiades d'avoir fait trop de concessions aux Chypriotes turcs dans les négociations l'an dernier. Stavros Malas a pu être décrit comme trop influençable parce que cherchant à reprendre les négociations le plus vite possible. (Eric Faye et Danielle Rouquié pour le service français)