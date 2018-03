Presse: Kaspersky Lab projette d'ouvrir un centre de données en Suisse

Zurich (awp) - Le spécialiste russe de la sécurité informatique Kaspersky Lab projette d'ouvrir en Suisse un centre de données pour répondre aux préoccupations des gouvernements occidentaux selon lesquels les services de renseignement russes utiliseraient ses logiciels anti-virus pour espionner ses clients. La nouvelle structure devrait être opérationnelle pour début 2020.

Selon des documents internes cités par l'agence Reuters, confirmés par une source proche du dossier, la décision de Kaspersky fait suite aux campagnes menées notamment aux Etats-Unis et au Royaume-Uni incitant le public à ne plus utiliser les produits développés par la société basée à Moscou, pouvait-on lire jeudi sur le site de l'agence américaine.

Selon la source citée par Reuters, les allégations du gouvernement américain - qui a ordonné l'année dernière à l'ensemble de son administration le retrait des logiciels Kaspersky de ses réseaux informatiques - ont été l'élément déclencheur pour la mise en place d'un centre de données en Suisse, mais pas le seul. "Ce n'est pas une simple action de relations publiques, nous sommes vraiment en train de changer notre infrastructure R&D".

Sollicité, le géant russe de la cybersécurité n'a pas souhaité commenter l'information. Dans une prise de position, il a cependant indiqué "finaliser les plans en vue de l'ouverture cette année du premier centre de transparence de l'entreprise, qui sera situé en Europe".

Les travaux devraient débuter "ces prochaines semaines" et s'achever d'ici début 2020, assure la source de Reuters. Le centre helvétique sera chargé de collecter et d'analyser des fichiers identifiés comme suspects sur les ordinateurs de dizaines de millions de clients de Kaspersky résidant aux Etats-Unis et dans l'Union européenne. Les données d'autres clients continueront d'être envoyés à un centre de données basé à Moscou.

Selon les documents internes cités, les fichiers ne seraient transmis de Suisse en Russie qu'en cas de détection d'anomalies nécessitant une intervention manuelle, ce qui correspond à moins de 0,5% des échantillons récoltés. Kaspersky aurait reçu un "solide soutien" pour son projet de la part du "gouvernement suisse", sans plus de précision.

