Prévisions du jour jeudi 15 mars

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements économiques et financiers de la journée:

SUISSE 06:00 Comet: résultats 2017 06:00 Elma: résultats 2017 06:30 Vifor Pharma: résultats 2017 07:00 Dufry: résultats 2017 07:00 U-blox: résultats 2017 07:30 Swiss: résultats 2017 09:15 OFS: prix production-importation PPI février 09:30 Clientis: CPB 2017, Zurich 09:30 BNS: appréciation de la politique monétaire 10:00 Comet: CPB 2017, Zurich 10:00 U-blox: CPB 2017, Zurich 10:00 Vifor Pharma: CPB 2017, Zurich 11:00 Swiss: CPB 2017, Kloten 14:00 Dufry: CPB 2017, Zurich 14:30 Asmallworld: CP sur le projet d'IPO, Zurich 18:00 Pargesa: résultats 2017 14:00 Kudelski: as. g., Cheseaux-sur-Lausanne - Forum FuW: Fintech 2018, Zurich INTERNATIONAL FRANCE - Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA): immatriculations de voitures neuves dans l'UE en février (08H00) - Inflation, résultats définitifs de février - Insee (08H45) BCE - BCE: conférence téléphonique sur l'addendum sur un projet de règles sur les prêts à risque des banques (08H30) AIE - AIE: publication du rapport mensuel sur le pétrole (10H00) USA - Activité industrielle dans la région de New York - mars (13H30) - Activité industrielle dans la région de Philadelphie - mars (13H30) - Prix à l'importation - février (13H30) - Demandes hebdomadaires d'allocation chômage (13H30) - Flux de capitaux investis à long terme - janvier (21H00) Toutes les heures HEC (heure suisse) c.a./c. adm.: conseil d'administration CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan As. g.: assemblée générale Av. b: avant bourse chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre res.: résultats ML: monnaies locales TCC: taux de change constants RAS: rien à signaler

Sans garantie d'exhaustivité ni d'exactitude.

awp