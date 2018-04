Prévisions du jour jeudi 19 avril

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements économiques et financiers de la journée:

SUISSE 06:45 ABB: résultats T1 (CC 10:00) 07:00 GAM: rapport intermédiaire T1 07:00 Idorsia: résultats T1 07:00 Novartis: résultats T1 (CC 14:00) 07:00 Panalpina: résultats T1 07:00 Sulzer: entrées de commandes T1 07:15 Nestlé: chiffre d'affaires T1 (CC 14:00) 10:00 Hiag Immobilien: as. g., Zurich 11:00 Adecco: as. g., Lausanne 14:00 Cicor: as. g., Boudry 15:30 Flughafen Zürich: as. g., Zurich-aéroport 16:00 Komax: as. g., Lucerne INTERNATIONAL FRANCE - Propriété immobilière et marché du travail - Insee Analyses (18H00) FMI - Réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale - Réunion des ministres des Finances et des gouverneurs de banques centrales du G20, en marge des assemblées du FMI et de la Banque mondiale - Conférence de presse de la directrice du FMI Christine Lagarde (14H45) BANQUE MONDIALE - Conférence de presse du président de la Banque mondiale Jim Kim (15H30) USA - Discours de Lael Brainard, gouverneure de la Fed (14H00) - Activité industrielle dans la région de Philadelphie - avril (14H30) - Demandes hebdomadaires d'allocation chômage (14H30) - Audition de Randal Quarles, Gouverneur de la Fed (15H30) - Indicateur composite de l'activité économique (Conf. Board) - mars (16H00) GB - Ventes au détail mars (10H30) Toutes les heures HEC (heure suisse) c.a./c. adm.: conseil d'administration CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan As. g.: assemblée générale Av. b: avant bourse chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre res.: résultats ML: monnaies locales TCC: taux de change constants RAS: rien à signaler

