Prévisions du jour jeudi 22 mars

SUISSE 06:30 Meyer Burger: résultats 2017 07:00 Metall Zug: résultats 2017 09:00 Metall Zug: CPB 2017, Zoug 09:00 Sensirion: 1er jour de cotation sur SIX (prévu) 09:00 BNS: publication du rapport annuel 2017 09:15 Meyer Burger: CPB 2017, Zurich 10:00 WillisTowersWatson: CP salaires des CEO 2017, Zurich 11:00 Quickline: CP téléphonique sur résultats 2017 12:00 SFAMA: point de presse 25 ans ETFs, Zurich 10:00 DKSH: as. g., Zurich 10:30 Givaudan: as. g., Genève - Baselworld (jus. 27.03) INTERNATIONAL FRANCE - Indicateurs de climat des affaires et de retournement conjoncturel mars - Insee (08H45) UE - Le round d'Asuncion de négociations du traité de libre-échange UE-Mercosur se termine cette semaine - Sommet des dirigeants des pays de l'UE. Ils aborderont jeudi la menace de guerre commerciale avec les Etats-Unis, l'avenir de la zone euro, ainsi que l'affaire de l'ex-espion russe empoisonné au Royaume-Uni. Ils doivent ensuite adopter vendredi, sans Theresa May, la position des 27 sur la relation post-Brexit avec Londres, (14H00) USA - Le représentant américain au commerce Robert Lighthizer devant une commission du Congrès pour parler des barrières douanières - Demandes hebdomadaires d'allocation chômage (13H30) ALLEMAGNE - Baromètre Ifo du moral des entrepreneurs pour le mois de mars (10H00) GB - Ventes au détail février (10H30) - Décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre et publication des minutes correspondantes (13H00) Toutes les heures HEC (heure suisse) c.a./c. adm.: conseil d'administration CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan As. g.: assemblée générale Av. b: avant bourse chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre res.: résultats ML: monnaies locales TCC: taux de change constants RAS: rien à signaler

