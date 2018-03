Prévisions du jour jeudi 29 mars

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements économiques et financiers de la journée:

SUISSE 06:30 Perfect Holding: résultats 2017 07:00 Aevis: résultats 2017 09:00 KOF: baromètre conjoncturel 19:00 Spice Private: résultats 2017 10:00 ABB: as. g., Zurich INTERNATIONAL USA - Dépenses et revenus des ménages - février (14H30) - Demandes hebdomadaires d'allocation chômage (14H30) - Moral des ménages (Uni Michigan) - mars (2e estimation) (16H00) ALLEMAGNE - Destatis: inflation provisoire (mars) (08H00) - L'Agence pour l'emploi publie les chiffres du chômage de mars (10H00) GB - GB: PIB au 4e trimestre et 2017 (3ème estimation) (10H30) Toutes les heures HEC (heure suisse) c.a./c. adm.: conseil d'administration CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan As. g.: assemblée générale Av. b: avant bourse chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre res.: résultats ML: monnaies locales TCC: taux de change constants RAS: rien à signaler

