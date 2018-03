Prévisions du jour mardi 20 mars

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements économiques et financiers de la journée:

SUISSE 06:00 Schlatter: résultats 2017 06:30 Crealogix: résultats S1 (webcast 11:00) 06:30 Komax: résultats 2017 06:30 Vetropack: résultats 2017 07:00 BKW: résultats 2017 07:00 Conzzeta: résultats 2017 07:00 Evolva: résultats 2017 (CC 10:00) 07:00 MCH: résultats 2017 07:00 Orell Füssli: résultats 2017 07:00 Partners Group: résultats 2017 07:00 Peach Property: résultats 2017 07:00 Santhera: résultats 2017 07:45 Seco: prévisions conjoncturelles mars 08:00 AFD: commerce extérieur, exportations horlogères janvier 09:00 KOF Consensus Forecast 09:00 Asmallworld: 1er jour de cotation sur SIX 09:00 Partners Group: CPB 2017, Zurich 09:15 BKW: CPB 2017, Zurich 09:30 Santhera: CPB 2017, Zurich 09:30 CFF: CPB 2017, Berne 10:00 Komax: CPB 2017, Zurich 10:15 Vetropack: CPB 2017, Bülach 10:30 CP: "Salt ouvre un nouveau chapitre de son histoire", Berne 10:30 Peach Property: CPB 2017, Zurich 10:30 Skyguide: CPB 2017, Aéroport de Zurich 11:00 Orell Füssli: CPB 2017, Zurich 11:00 Conzzeta: CPB 2017, Zurich 14:00 Aéroport de Genève: CPB 2017, Genève 14:30 Schindler: as. g., Lucerne 16:00 Bellevue: as. g., Zurich - SFI Swiss Finance Institute: Capco Banking and Finance Forum, Zurich INTERNATIONAL FRANCE - Conférence de presse de présentation de la Note de conjoncture de l'Insee de mars publiable à 18H00 G20 - G20 - Réunion des ministres des Finances et présidents de Banques centrales USA - Début d'une réunion du Comité monétaire de la Banque centrale américaine Fed (et 21) (18H00) ALLEMAGNE - Baromètre ZEW de la confiance des milieux financiers (11H00) GB - GB: Inflation février (10H30) Toutes les heures HEC (heure suisse) c.a./c. adm.: conseil d'administration CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan As. g.: assemblée générale Av. b: avant bourse chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre res.: résultats ML: monnaies locales TCC: taux de change constants RAS: rien à signaler

Sans garantie d'exhaustivité ni d'exactitude.

awp