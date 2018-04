Prévisions du jour vendredi 13 avril

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements économiques et financiers de la journée:

SUISSE 06:00 BC de Lucerne: résultats T1 07:00 Varia US: résultats 2017 09:00 Varia US: CPB 2017, Zurich 10:00 Groupe E: CPB 2017, Fribourg 11:00 AirPlus International: CP annuelle, Zurich 09:30 Valora: as. g., Bâle 10:00 Schweiter: as. g., Horgen INTERNATIONAL FRANCE - Créations d'entreprises mars - Insee (08H45) UE - Zone euro: commerce international de biens en février (11H00) AIE - AIE: publication du rapport mensuel sur le pétrole (10H00) OCDE - Conférence de presse du Secrétaire général de l'OCDE Angel Gurria à Tokyo sur l'économie mondiale (03H30) USA - Moral des ménages (Uni Michigan) - avril (1ere estimation) (16H00) ALLEMAGNE - Destatis: inflation définitive (mars) (08H00) ESPAGNE - Données définitives sur l'inflation en mars (INE) (09H00) CHINE - Chiffres du commerce extérieur pour mars (douanes) (07H00) Toutes les heures HEC (heure suisse) c.a./c. adm.: conseil d'administration CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan As. g.: assemblée générale Av. b: avant bourse chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre res.: résultats ML: monnaies locales TCC: taux de change constants RAS: rien à signaler

