Prévisions du jour vendredi 23 février

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements économiques et financiers de la journée:

SUISSE 06:00 Sika: résultats 2017 07:00 Also: résultats 2017 07:00 Swiss Re: résultats T4/2017 (CC 14:00) 10:00 Sika: CPB 2017, Zurich 10:30 Swiss Re: CPB 2017, Zurich 11:00 Also: CPB 2017, Emmen INTERNATIONAL UE - Libre-échange: reprise au Paraguay des négociations UE-Mercosur - Zone euro: deuxième estimation de l'inflation en janvier (11H00) -Sommet de l'UE sur le budget européen post-Brexit dès 10H00. CP finale (18H00) BCE - BCE: le membre du directoire B. Coeuré prononce un discours lors d'un panel sur la revue des objectifs de politique monétaire à l'occasion d'un forum organisé à New-York. (19H30) USA - La Banque centrale américaine (Fed) publie son rapport bi-annuel sur la politique monétaire (17H00) ALLEMAGNE - Destatis: PIB au 4e trimestre (détaillé) (11H00) JAPON - Prix à la consommation (janvier) (00H30) CANADA - Canada: prix à la consommation en janvier (14H30) AUTRICHE - Inflation janvier - Production industrielle décembre RUSSIE - FitchRatings actualise sa notation pour le pays (date susceptible d'être modifiée) - S&P Global Ratings actualise sa notation pour le pays (date susceptible d'être modifiée) Toutes les heures HEC (heure suisse) c.a./c. adm.: conseil d'administration CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan As. g.: assemblée générale Av. b: avant bourse chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre res.: résultats ML: monnaies locales TCC: taux de change constants RAS: rien à signaler

Sans garantie d'exhaustivité ni d'exactitude.

awp