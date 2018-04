Prévoyance : Allianz digitalise la déclaration des arrêts de travail

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Allianz poursuit la digitalisation et la simplification de l'ensemble de son offre prévoyance. En effet, le groupe simplifie le parcours de déclaration des arrêts de travail et les prolongations pour tous ses clients détenteurs d'un contrat individuel avec une garantie Indemnités Journalières.Après avoir répondu à quelques questions en ligne, les clients envoient leurs justificatifs photographiés depuis leur mobile via un espace d'échange dédié et sécurisé. Ils peuvent ensuite suivre l'avancement de leur dossier jusqu'au paiement de leurs indemnités. Celles-ci seront versés sous dix jours - sous réserve de la réception du dossier complet et de son acceptation par Allianz.Grâce à la mise en place d'un traitement automatisé par robot dans les centres de service client, le temps de traitement des dossiers est divisé par deux, précise le groupe dans un communiqué."Allianz France place l'expérience client au cœur de sa stratégie pour répondre aux attentes de nos clients et notamment à l'usage accru du mobile et au besoin d'instantanéité. Avec la mise en place de ce parcours digital et sécurisé, nous souhaitons accompagner nos clients dans leurs démarches administratives et rendre les échanges fluides, rapides et simples" a expliqué Jean Boucher, directeur de l'expérience client d'Allianz France.