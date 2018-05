Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Primonial renforce sa gouvernance avec la nomination de Valéry Bordes en tant que Secrétaire général. Arrivé dans le groupe en 2011, Directeur général délégué depuis mars 2017, il voit ainsi ses responsabilités élargies. Outre les directions Finance, Opérations (Middle Office, IT) et Projet, Valéry Bordes encadrera désormais la direction Juridique de Primonial. Il aura notamment pour mission d’assurer la fluidité et la sécurisation des process de l’ensemble des activités, dans un contexte de forte croissance du groupe Primonial.Les fonctions financières du groupe sont quant à elles renforcées par l'arrivée de Thibault Demoulin en qualité de Directeur financier / Relations Investisseurs. Il a débuté sa carrière au sein de PwC et y a travaillé pendant 7 ans, se spécialisant sur des missions d'audit et de conseil dans le secteur de l'assurance-vie. Il a ensuite exercé durant quatre ans les fonctions de Directeur financier au sein d'un Family office, en charge notamment des projets de private equity, avant de rejoindre en 2014 la direction financière d'un laboratoire pharmaceutique spécialisé en façonnage et de l'accompagner dans sa croissance externe.