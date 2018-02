Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,45% à 8988 points (à 08h20) - SMI (vendredi): -0,21% à 8948,19 points - SLI (vendredi): -0,16% à 1475,25 points - SPI (vendredi): -0,16% à 10'305,94 points - CAC 40 (vendredi): +0,15% à 5317,37 points - Dax (vendredi): +0,18% à 12'483,19 points - FTSE-100 (vendredi): -0,11% à 7244,41 points - Dow Jones (vendredi): +1,39% à 25'309,99 points - Nasdaq Comp (vendredi): +1,77% à 7337,39 points - S&P 500 (vendredi): +1,60% à 2747,30 points - Nikkei (lundi): +1,19% à 22'153,63 points AMBIANCE - bonne après de bons préalables US NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Zurich Insurance reprend les activités de QBE en Amérique latine SPI: - Wisekey: plusieurs opérateurs intéressés par la monnaie virtuelle - AMS: émission d'un emprunt convertible de 600 mio EUR - Orascom vend des activités hors du coeur de métier, dette réduite de 55,2 mio PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Le coréen SK Telecom investit 65 mio USD dans ID Quantique - Matador Private Equity a plus que triplé son bénéfice semestriel - Sandpiper: une filiale lance une plateforme PayPerUse avec Rabobank SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX VENDREDI SOIR ET WEEKEND - Des activistes saccagent l'entrée des bureaux de Novartis à Athènes - Une clinique genevoise interdite d'exploiter pendant trois mois - Schmolz+Bickenbach réduit les suppressions d'emploi chez Ascométal - Glencore rejette toute accusation d'"esclavage" en RDC - CFF: les négociations pour la nouvelle CCT déplaisent aux syndicats - Somedia licencie suite à la fusion des rédactions des quotidiens - CarPostal: la commission de gestion des Etats attend des explications NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:15 OFS: baromètre de l'emploi au T4 PRESSE DU WEEKEND - Gategroup: HNA veut une IPO en mars, au 2e trimestre pour Swissport NZZ am Sonntag - Lonza confirme 250 intoxications au mercure avant 1950 RTS, Le Nouvelliste, Walliser Bote et Le Temps - Pfister voit ses ventes baisser mais ses bénéfices augmenter Matin Dimanche - CarPostal: Doris Leuthard veut une procédure pénale NZZ - CFF Cargo pourrait supprimer à l'avenir jusqu'à 760 emplois Schweiz am Wochenende PRESSE DU JOUR - Le président de SIX plaide pour la création d'un franc en cryptomonnaie Financial Times DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi soir et weekend: - S&P relève la note de la Russie, en raison de sa "prudence" budgétaire - BCE: peu de risque de tension sur les taux après la fin des achats d'actifs - Fitch dégrade la note du Brésil à BB- après l'abandon de la réforme des retraites aujourd'hui (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1502 - USD/CHF: 0,9337 - Future Conf: - (vendredi: +50 pb à 158,63%) - taux au comptant: - (vendredi: 0,144%) DIVERS vendredi soir: Suisse - Suisse-UE: M. Cassis rencontre le commissaire aux relations de voisinage - Sociétés anonymes: une commission s'oppose à de nouveaux privilèges fiscaux - Le Parlement divisé sur les retraits en capital du 2e pilier international: - Brexit: la vision britannique sur la relation avec l'UE est "pure illusion" weekend: Suisse: - Le Contrôle des finances doute de la légalité d'une provision - Assemblée du PS: plaidoyer de Christian Levrat pour le service public international: - Brexit: le Labour favorable à une union douanière avec l'UE - Chine: le président Xi Jinping en passe de se maintenir au-delà de deux mandats - La banque lettone ABLV déclarée en "faillite" par la BCE - Aléna: nouvelle ronde de négociations à Mexico aujourd'hui: Suisse: - ras international: - plus tard: - prochaine échéance Eurex: 16 mars - offres de rachat: Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai 19 février au 20 mars) Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril) - prochaine cotation sur SIX: Gategroup (T1/T2 2018) Swissport (courant 2018) - prochaines décotations sur SIX: Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril) Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - BC Bâle-Campagne (35,00 CHF) plus tard: 02.03: - Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale) 06.03: - Novartis (2,80 CHF) 8.3: - Dätwyler (3,00 CHF) 9.3: - BC des Grisons (40,00 CHF) 15.03: - BB Biotech (3,30 CHF) - Roche (8,30 CHF) 20.03: - Hypo Lenzburg (110 CHF) - Kudelski (0,10 CHF) 21.03: - SGS (75 CHF) 22.03: - Clariant (0,50 CHF) - Schindler (4,00 CHF/bon de participation) 26.03: - Givaudan (58,00 CHF) - DKSH (1,65 CHF) 27.03: - Energiedienst (1,00 CHF) - Titlisbahnen (8,40 CHF) 29.03: - Also (2,75 CHF) - Meier Tobler (2,00 CHF) 4.4: - Geberit (12,00 CHF) - Straumann (4,75 CHF) 06.04: - Swisscom (22 CHF) - Zurich Insurance (?) 13.04: - Julius Bär (1,40 CHF) 16.04: - Nestlé (2,35 CHF) 20.04: - Vontobel (2,10 CHF) - Cembra Money Bank (3,55 CHF) 24.4: - Swiss Re (5,00 CHF) 27.4: - Credit Suisse (0,25 CHF) - BC de Saint-Gall (1,50 CHF) 30.4: - BC vaudoise (33 CHF) 2.5: - BC de Glaris (0,90 CHF) 07.05: - UBS (0,65 CHF) 08.05: - Lonza (2,75 CHF) - BC de Zoug (2000 CHF) 18.5: - Temenos (0,65 CHF) 25.5: - Valiant (4,00 CHF) 28.05: - Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF) 4.6: - BC de Thurgovie (2,75 CHF) 12.06: - AMS (0,33 EUR) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - Mobilezone: BlackRock augmente sa participation à 3,36% - Logitech réduit sa propre part en positions d'achat à 4,971% sur BX Berne eXchange: - ras

rp