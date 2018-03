Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,13% à 8867,54 points (à 08h35) - SMI (jeudi): +0,11% à 8878,98 points - SLI (jeudi): +0,66% à 1459,98 points - SPI (jeudi): +0,68% à 10'355,25 points - CAC 40 (jeudi): +0,65% à 5267,26 points - Dax (jeudi): +0,88% à 12'335,56 points - FTSE-100 (jeudi): +0,10% à 7139,76 points - Dow Jones (jeudi): +0,47% à 24'873,66 points - Nasdaq Comp (jeudi): -0,20% à 7481,74 points - S&P 500 (jeudi): -0,08% à 2747,33 points - Nikkei (vendredi): -0,58% à 21'676,51 points AMBIANCE - volatilité attendue en cette journée de triple échéance eurex NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche: Chugai entreprend de faire homologuer un test pour tumeurs au Japon SPI: - LumX va émettre de nouvelles actions pour un actionnaire de référence - Sunrise se cherche un responsable RH après le départ de Karin Schmidt - Von Roll cède ses activités d'eau potable dans les communes - Bachem 2017: chiffre d'affaires 261,6 (236,5) mio CHF Ebit 50,6 (45,1) mio CHF bénéfice net 41,8 (41,2) mio CHF dividende 2,75 (2,50) CHF par action croissance de 6-8% en monnaies locales attendue à moyen terme - CFT 2017: résultat opérationnel 63,1 (60,5) mio CHF bénéfice net après minoritaires 46,4 (50,4) mio CHF dividende 5,00 (4,50) CHF par action 2018: croissance des recettes de plus de 10% en janvier et février attentif à des opportunités de croissances externe et organique PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Raiffeisen dénonce un emprunt additional-Tier-1 et entend en émettre un autre - Hilti 2017: bénéfice net +10% à 530 (481) mio CHF SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX JEUDI SOIR - Richemont lève 3,75 mrd EUR pour financer la reprise de YNAP - Priora vendue au français Eiffage - Pargesa dégage un bénéfice part de groupe de 382,0 mio CHF sur l'exercice 2017 - Vitol change son président et son directeur général - Le LEB cesse son activité de transport routier NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:30 CS: présentation 'One House View', Zürich 10:00 Hilti: CPB 2017, Zurich 10:30 Bachem: CPB 2017, Zurich 10:30 Financière Tradition: CPB 2017, Zurich 11:00 Addex: as. g. extra., augmentation de capital, Genève PRESSE DU JOUR - Favarger entend multiplier par plus de trois sa part de marché en Suisse L'Agefi DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES jeudi soir: - USA: gonflement de l'excédent des flux de capitaux aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1707 - USD/CHF: 0,9502 - Future Conf: - (mercredi: +9 pb à 158,38%) - taux au comptant: - (mercredi: 0,132%) - Japon: baisse de la production industrielle en janvier révisée à 6,8% DIVERS jeudi soir: Suisse - Coup dur pour les bénéficiaires de prestations complémentaires international: - Au G20, Washington veut mobiliser contre les pratiques commerciales de la Chine - Code minier en RDC: les majors prêtes à négocier - Washington annonce des sanctions contre Moscou pour ingérence Moscou prépare "des mesures de représailles" aujourd'hui: Suisse: - échéance Eurex international: - USA: Donald Trump va limoger son conseiller à la sécurité nationale - Banque du Japon: le gouverneur Kuroda reconduit pour cinq ans plus tard: - offres de rachat: Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai 19 février au 20 mars) Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril) - prochaine cotation sur SIX: Asmallworld (prévue le 20 mars) Sensirion (prévue le 22 mars) Medartis (prévue le 23 mars) Gategroup (prévue le 27 mars) Swissport (courant 2018) - prochaines décotations sur SIX: Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril) Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - BB Biotech (3,30 CHF) - Roche (8,30 CHF) plus tard: 20.03: - Hypo Lenzburg (110 CHF) - Kudelski (0,10 CHF) 21.03: - SGS (75 CHF) 22.03: - Bellevue (1,10 CHF) - Clariant (0,50 CHF) - Schindler (4,00 CHF/bon de participation) 26.03: - Givaudan (58,00 CHF) - DKSH (1,65 CHF) 27.03: - Energiedienst (1,00 CHF) - Titlisbahnen (8,40 CHF) 29.03: - Also (2,75 CHF) - Bank Linth LLB (9,00 CHF) - Meier Tobler (2,00 CHF) 03.04: - Autoneum (6,50 CHF) - Bobst (2,60 CHF) - Implenia (2,00 CHF) - Intershop (22,00 CHF) - SPS (3,80 CHF) 04.04: - ABB (0,78 CHF) - Coltene (3,00 CHF) - Geberit (12,00 CHF) 06.04: - Geberit (10,40 CHF) - Sulzer (3,50 CHF) - Swisscom (22 CHF) - Zurich Insurance (18,00 CHF) 09.04: - PSP Swiss Property (3,40 CHF) 10.4: - Mobilezone (0,60 CHF) - Straumann (4,75 CHF) 11.4: - Belimo (85,00 CHF) - Bossard (4,2 CHF) 12.4: - Oerlikon (0,35 CHF) - VZ Holding (4,35 CHF) 13.04: - Huber+Suhner (1,10 CHF) - Julius Bär (1,40 CHF) - Sunrise (4,00 CHF) 16.04: - Emmi (7,00 + 3,00 CHF de dividende extra.) - Mikron (0,05 CHF) - Nestlé (2,35 CHF) - Orior (2,17 CHF) 17.4: - Valora (12,50 CHF) 18.4: - Schweiter (45,00 CHF) 19.04: - IVF Harmann (2,50 CHF) - Sika (111 CHF) 20.04: - Bucher (6,50 CHF) - Cembra Money Bank (3,55 CHF) - Vontobel (2,10 CHF) 23.4: - Cicor (0,70 CHF) - Flughafen Zürich (6,50 CHF) 24.04: - Helvetia (24 CHF) - Swiss Re (5,00 CHF) - Tamedia (4,50 CHF) 25.4: - Adecco (2,50 CHF) 26.4: - Feintool (2,00 CHF) 27.04: - BC de Bâle (3,10 CHF) - Credit Suisse (0,25 CHF) - BC de Saint-Gall (1,50 CHF) 30.04: - BC vaudoise (33 CHF) 02.05: - EFG (0,25 CHF) - BC de Glaris (0,90 CHF) 3.5: - Starrag (1,50 CHF) 4.5: - SPS (3,80 CHF) 07.05: - BC de Genève (2,90 CHF) - UBS (0,65 CHF) 08.05: - Lindt (930/93,00 CHF) - Lonza (2,75 CHF) - BC de Zoug (2000 CHF) 11.5: - Panalpina (3,75 CHF) 14.5: - Galenica (1,65 CHF) - LLB (2,00 CHF) 18.05: - Temenos (0,65 CHF) 25.05: - Valiant (4,00 CHF) 28.05: - APG (24,00 CHF) - Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF) 04.06: - BC de Thurgovie (2,75 CHF) 12.06: - AMS (0,33 EUR 20.6: - Mobimo (4,40 CHF) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - Zug Estates: le regroupement Wemaco/Buhofer/Holmia détient 87,8% - Castle Private Equity: LGT Foundation réduit à 3,93%, CPE monte à 30,718% - VAT Group: Norges Bank ramène son exposition à 2,8% - Kühne+Nagel: Harris Associates franchit un seuil, à 3,01% - Richemont: BlackRock passe sous un seuil, à 2,96% - Cembra Money Bank: BlackRock détient une participation de 3,3% - Basilea: Credit Suisse dispose de 8,18%/1,78% sur BX Berne eXchange: - ras

rp