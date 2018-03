Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,08% à 8876 points (à 08h20) - SMI (vendredi): +0,04% à 8882,53 points - SLI (vendredi): +0,05% à 1460,66 points - SPI (vendredi): -0,08% à 10'347,08 points - CAC 40 (vendredi): +0,29% à 5282,75 points - Dax (vendredi): +0,36% à 12'389,58 points - FTSE-100 (vendredi): +0,34% à 7164,14 points - Dow Jones (vendredi): +0,29% à 24'946,51 points - Nasdaq Comp (vendredi): +0,00% à 7481,99 points - S&P 500 (vendredi): +0,17% à 2752,01 points - Nikkei (lundi): -0,90% à 21'480,90 points AMBIANCE - prudente avant la Fed mercredi NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - Wisekey va collaborer avec IBM dans la sécurisation IoT - Addex: les actionnaires valident l'augmentation massive de capital - Hiag 2017: produit des loyers 55,8 (52,4) mio CHF EBITDA 73,1 (56,0) mio CHF bénéfice net 57,5 (46,4) mio CHF dividende 3,80 (3,60) CHF proposé 2018: vise une nouvelle progression des revenus locatifs PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Helbling: revenus en hausse en 2017, implantation californienne en vue - AP Alternative Portfolio a bouclé son programme de rachat d'actions - Elthera: résultats encourageants en oncologie dans des modèles précliniques SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX VENDREDI SOIR ET WEEK-END - Richemont: le conseil d'administration d'YNAP juge l'offre "adaptée" - GAM: Monika Maechler proposée pour le conseil d'administration - Syngenta finalise la vente de Remedy Assets - Alpiq décroche un contrat ferrofiaire de 27 mio EUR en Italie - Deux nouveaux membres pour le conseil d'administration de BKW NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:00 Hiag: CPB 2017, Zurich 09:45 Lantal Textiles: CPB 2017, Melchnau 10:30 Clariant: as. g., Bâle 14:00 SGS: as. g. (14:00), Genève PRESSE DU WEEKEND - Credit Suisse: Thiam confirme le retour aux bénéfices fin 2018 CNBC - L'Etat doit supporter une partie des risques liés au piratage NZZ am Sonntag PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi soir et weekend: - USA: vers une hausse des taux Fed pour les débuts de Jerome Powell à la Fed aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1697 - USD/CHF: 0,9533 - Future Conf: - (vendredi: +12 pb à 158,50%) - taux au comptant: - (vendredi: 0,111%) - Japon: excédent commercial en recul en février, ralentissement des exportations DIVERS vendredi soir: Suisse - ras international: - ras week-end: Suisse: - La 88e édition du Salon de l'auto se conclut sur une baisse de fréquentation - Un salon parallèle des sous-traitants aura lieu à La Chaux-de-Fonds - Le fédéralisme protège la Suisse contre les "fake news" - La Jeunesse socialiste veut davantage d'équité fiscale international: - Russie: plébiscité dans les urnes, Poutine confirmé au Kremlin jusqu'en 2024 - Pas de risque financier lié aux cryptomonnaies... pour l'instant (rapport) - Brexit: mise en garde à Londres sur le retard des négociations - Le pétrole américain à l'assaut du marché mondial - Acier, numérique, protectionnisme: le G20 Finances en terrain miné - Chine: réélu pour cinq ans, Xi Jinping affiche sa puissance aujourd'hui: Suisse: - ras international: - Chine: Yi Gang, un réformiste nommé à la tête de la banque centrale plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 20 avril - offres de rachat: Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai 19 février au 20 mars) Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril) - prochaine cotation sur SIX: Asmallworld (prévue le 20 mars) Sensirion (prévue le 22 mars) Medartis (prévue le 23 mars) Gategroup (prévue le 27 mars) Swissport (courant 2018) - prochaines décotations sur SIX: Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril) Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 20.03: - Hypo Lenzburg (110 CHF) - Kudelski (0,10 CHF) 21.03: - SGS (75 CHF) 22.03: - Bellevue (1,10 CHF) - Clariant (0,50 CHF) - Schindler (4,00 CHF/bon de participation) 26.03: - Givaudan (58,00 CHF) - DKSH (1,65 CHF) 27.03: - Energiedienst (1,00 CHF) - Titlisbahnen (8,40 CHF) 29.03: - Also (2,75 CHF) - Bank Linth LLB (9,00 CHF) - Meier Tobler (2,00 CHF) 03.04: - Autoneum (6,50 CHF) - Bobst (2,60 CHF) - Implenia (2,00 CHF) - Intershop (22,00 CHF) - SPS (3,80 CHF) 04.04: - ABB (0,78 CHF) - Coltene (3,00 CHF) - Geberit (12,00 CHF) 06.04: - Geberit (10,40 CHF) - Sulzer (3,50 CHF) - Swisscom (22 CHF) - Zurich Insurance (18,00 CHF) 09.04: - PSP Swiss Property (3,40 CHF) - Rieter (5,00 CHF) 10.4: - Mobilezone (0,60 CHF) - Straumann (4,75 CHF) 11.4: - Belimo (85,00 CHF) - Bossard (4,2 CHF) 12.4: - Oerlikon (0,35 CHF) - VZ Holding (4,35 CHF) 13.04: - Huber+Suhner (1,10 CHF) - Julius Bär (1,40 CHF) - Sunrise (4,00 CHF) 16.04: - BVZ (12,00 + 2,00 CHF de dividende extra.) - Emmi (7,00 + 3,00 CHF de dividende extra.) - Mikron (0,05 CHF) - Nestlé (2,35 CHF) - Orior (2,17 CHF) - Zug Estates (25,50 CHF) - Zehnder (0,50 CHF) 17.4: - Valora (12,50 CHF) 18.4: - Schweiter (45,00 CHF) 19.04: - IVF Harmann (2,50 CHF) - Sika (111 CHF) - Tecan (2,00 CHF) 20.04: - Bucher (6,50 CHF) - Cembra Money Bank (3,55 CHF) - Vontobel (2,10 CHF) 23.4: - Cicor (0,70 CHF) - Flughafen Zürich (6,50 CHF) 24.04: - Helvetia (24 CHF) - Swiss Re (5,00 CHF) - Tamedia (4,50 CHF) - Siegfried (2,40 CHF) 25.4: - Adecco (2,50 CHF) 26.4: - Feintool (2,00 CHF) 27.04: - BC de Bâle (3,10 CHF) - Credit Suisse (0,25 CHF) - BC de Saint-Gall (1,50 CHF) - SFS (1,90 CHF) 30.04: - BC vaudoise (33 CHF) 02.05: - EFG (0,25 CHF) - BC de Glaris (0,90 CHF) 3.5: - Starrag (1,50 CHF) 4.5: - SPS (3,80 CHF) 07.05: - BC de Genève (2,90 CHF) - UBS (0,65 CHF) 08.05: - Lindt (930/93,00 CHF) - Lonza (2,75 CHF) - BC de Zoug (2000 CHF) 11.5: - Panalpina (3,75 CHF) 14.5: - Galenica (1,65 CHF) - LLB (2,00 CHF) 17.5: - Vifor (2,00 CHF) 18.05: - Temenos (0,65 CHF) 25.05: - Valiant (4,00 CHF) 28.05: - APG (24,00 CHF) - Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF) 04.06: - BC de Thurgovie (2,75 CHF) 12.06: - AMS (0,33 EUR 20.6: - Mobimo (4,40 CHF) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - Temenos: Artisan Partners annonce une participation de 3,08% - Tecan: BlackRock réduit sa participation à 4,9% - Dufry: JPMorgan annonce une participations de 24,946%/7,659% - Cembra Money Bank: BlackRock annonce une participation de 3,27% - Goldbach: Oddo annonce 3,74% - Partners Group: Morgan Stanley annonce 15,98% en positions d'achat - Evolva: Credit Suisse annonce brièvement plus de 5% sur BX Berne eXchange: - ras

rp