Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -1,23% à 8532 points (à 08h20) - SMI (jeudi): -1,66% à 8637,87 points - SLI (jeudi): -1,85% à 1420,43 points - SPI (jeudi): -1,61% à 10'083,63 points - CAC 40 (jeudi): -1,38% à 5167,21 points - Dax (jeudi): -1,70% à 12'383,10 points - FTSE-100 (jeudi): -1,23% à 6952,59 points - Dow Jones (jeudi): -2,93% à 23'957,89 points - Nasdaq Comp (jeudi): -2,43% à 7166,68 points - S&P 500 (jeudi): -2,52% à 2643,69 points - Nikkei (vendredi): -4,51% à 20'617,86 points AMBIANCE - sous pression avec l'escalade du conflit commercial USA/Chine NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Credit Suisse: rémunération direction cumulée de 69,9 (73,1) mio CHF en 2017 le CEO Tidjane Thiam a perçu 9,7 (10,2) mio CHF en 2017 changements en vue au conseil d'administration - Roche: Chugai obtient l'homologation de l'Hemlibra au Japon - Novartis revendique une efficacité du siponimod contre la sclérose en plaques SPI: - Adval Tech 2017: prestation totale 207,9 mio CHF - Ebit 10,7 mio bénéfice net 8,7 mio CHF (39,7 mio) - Lem: Wemaco franchit le seuil des 50% du capital - Airopack veut renouveler son conseil d'administration - Interroll 2017: Ebitda 66,3 mio CHF (cons. AWP: 68,3 mio) bénéfice net 39,1 mio CHF (cons. AWP: 37,7 mio) dividende 16,50 (16,00) CHF (cons. AWP: 17,30 CHF) 2018: carnet de commandes rempli de manière satisfaisante PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Swissgrid baissera les tarifs du réseau électrique en 2019 SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX JEUDI SOIR - DKSH: les actionnaires approuvent la nomination de deux membres au conseil - Formulafirst voit son bénéfice progresser, VNI en hausse de 13% - Kühne+Nagel étend sa plateforme pour les services logistiques pharmaceutiques - EPH 2017: perte attendue entre 1 et 10 mio USD pour 2017 (2016: 70,5 mio) - Novartis: Tasigna décroche une extension d'homologation aux Etats-Unis - Kering: l'enquête du MPC concerne un ex-directeur et pas le groupe (avocat) - Givaudan: les actionnaires donnent leur aval à toutes les propositions NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:00 Interroll: CPB 2017, Zurich 09:00 Medartis: 1er jour de cotation sur SIX (prévu) 10:00 MSCI/Wüest: présentation de l'indice immobilier 2017, Zurich 10:00 Ruag: CPB 2017, Zurich 10:00 BC de Schaffhouse: CPB 2017, Schaffhouse 10:00 Titlisbahnen: as. g., Engelberg 16:00 Energiedienst: as. g., Laufenburg PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES jeudi soir: - ras aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1667 - USD/CHF: 0,9447 - Future Conf: - (jeudi: +60 pb à 159,04%) - taux au comptant: - (jeudi: 0,096%) - Japon: l'inflation s'accélère légèrement en février, à 1% DIVERS jeudi soir: Suisse - Suisse-UE: Ignazio Cassis appelle l'économie à s'engager dans le débat international: - USA: la Chambre et le Sénat approuvent le budget, évitent un "shutdown" - Donald Trump lance son offensive commerciale contre la Chine "déloyale" - L'Espagne a respecté son objectif de réduction du déficit en 2017 (Rajoy) - USA: Trump évoque des mesures sur 60 mrd USD d'importations chinoises - Scandale Facebook: l'UE pour une "protection totale" des données personnelles aujourd'hui: Suisse: - ras international: - L'offensive commerciale de Trump met à l'épreuve son "amitié" avec Xi - USA: taxes sur les métaux suspendues pour plusieurs partenaires - Guerre commerciale: Pékin et Washington échangent les premières salves plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 20 avril - offres de rachat: Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai 19 février au 20 mars) Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril) - prochaine cotation sur SIX: Gategroup (prévue le 27 mars) Swissport (courant 2018) - prochaines décotations sur SIX: Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril) Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 26.03: - Givaudan (58,00 CHF) - DKSH (1,65 CHF) 27.03: - Energiedienst (1,00 CHF) - Titlisbahnen (8,40 CHF) 29.03: - Also (2,75 CHF) - Bank Linth LLB (9,00 CHF) - Meier Tobler (2,00 CHF) 03.04: - Autoneum (6,50 CHF) - Bobst (2,60 CHF) - Implenia (2,00 CHF) - Intershop (22,00 CHF) - SPS (3,80 CHF) 04.04: - ABB (0,78 CHF) - Coltene (3,00 CHF) - Geberit (12,00 CHF) 06.04: - Geberit (10,40 CHF) - Sulzer (3,50 CHF) - Swisscom (22 CHF) - Zurich Insurance (18,00 CHF) 09.04: - PSP Swiss Property (3,40 CHF) - Rieter (5,00 CHF) 10.4: - Bank Cler (1,80 CHF) - Mobilezone (0,60 CHF) - Straumann (4,75 CHF) 11.4: - Belimo (85,00 CHF) - Bossard (4,2 CHF) 12.4: - Bell (8,00 CHF) - Oerlikon (0,35 CHF) - VZ Holding (4,35 CHF) 13.04: - Ascom (0,45 CHF) - Huber+Suhner (1,10 CHF) - Julius Bär (1,40 CHF) - Sunrise (4,00 CHF) 16.04: - BVZ (12,00 + 2,00 CHF de dividende extra.) - Emmi (7,00 + 3,00 CHF de dividende extra.) - Mikron (0,05 CHF) - Nestlé (2,35 CHF) - Orior (2,17 CHF) - Zug Estates (25,50 CHF) - Zehnder (0,50 CHF) 17.4: - Inficon (20,00 CHF) - Valora (12,50 CHF) 18.4: - Schweiter (45,00 CHF) 19.04: - IVF Harmann (2,50 CHF) - Sika (111 CHF) - Tecan (2,00 CHF) 20.04: - Bucher (6,50 CHF) - Cembra Money Bank (3,55 CHF) - Georg Fischer (23 CHF) - Vontobel (2,10 CHF) 23.4: - Cicor (0,70 CHF) - Flughafen Zürich (6,50 CHF) - Komax (1,50 CHF) - SFPI (3,60 CHF) 24.04: - Helvetia (23,00 CHF) - Hiag (3,80 CHF) - Investis (2,35 CHF) - Swiss Re (5,00 CHF) - Tamedia (4,50 CHF) - Siegfried (2,40 CHF) 25.4: - Adecco (2,50 CHF) 26.4: - Feintool (2,00 CHF) - Swiss Life (13,50 CHF) 27.04: - BC de Bâle (3,10 CHF) - Credit Suisse (0,25 CHF) - BC de Saint-Gall (1,50 CHF) - SFS (1,90 CHF) 30.04: - BC vaudoise (33 CHF) 02.05: - EFG (0,25 CHF) - BC de Glaris (0,90 CHF) - KTM (0,03 EUR) 3.5: - Starrag (1,50 CHF) 4.5: - SPS (3,80 CHF) 07.05: - BC de Genève (2,90 CHF) - UBS (0,65 CHF) 08.05: - Lindt (930/93,00 CHF) - Lonza (2,75 CHF) - BC de Zoug (2000 CHF) 11.5: - Panalpina (3,75 CHF) 14.5: - Galenica (1,65 CHF) - LLB (2,00 CHF) - Partners Group (19,00 CHF) 17.5: - Vifor (2,00 CHF) 18.05: - Temenos (0,65 CHF) 23.5: - BKW (1,80 CHF) 25.05: - Valiant (4,00 CHF) 28.05: - APG (24,00 CHF) - Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF) 04.06: - BC de Thurgovie (2,75 CHF) 12.06: - AMS (0,33 EUR 20.6: - Mobimo (4,40 CHF) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - Asmallworld: Patrick Liotard-Vogt détient 61,5% - Interroll dégage un bénéfice record en 2017, dividende relevé - LumX: FundPartner Solutions monte à 5,98%, Quaero Capital à 15,58% - UBS: BlackRock ramène ses positions d'achat à 4,95% - Partners Group: Morgan Stanley dispose de 15,95% en positions d'achat - Siegfried: Tweedy Browne passe sous le seuil de 3% - Geberit: BlackRock réduit son engagement à 4,9% - Dufry: JPMorgan détient respectivement 24,991% et 7,578% - Cembra Money Bank: BlackRock dispose de 3,29% - Adecco: BlackRock réduit sa participation à 4,99% sur BX Berne eXchange: - ras

