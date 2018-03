Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,85% à 8565 points (à 08h20) - SMI (mardi): +1,52% à 8638,42 points - SLI (mardi): +1,41% à 1419,93 points - SPI (mardi): +1,46% à 10'088,78 points - CAC 40 (mardi): +0,98% à 5115,74 points - Dax (mardi): +1,56% à 11'970,83 points - FTSE-100 (mardi): +1,62% à 7000,14 points. - Dow Jones (mardi): -1,43% à 23'857,71 points - Nasdaq Comp (mardi): -2,93% à 7008,81 points - S&P 500 (mardi): -1,73% à 2612,62 points - Nikkei (mercredi): -1,34% à 21'031,31 points AMBIANCE - plombée par le repli de Wall Street la veille NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Givaudan: le directeur Science & Technology Chris Thoen quitte l'entreprise UBS abaisse la perspective du rating de crédit "A-" à "négative" SPI: - Plazza 2017: revenus des immeubles 15,7 (14,8) mio CHF bénéfice net avant revalorisation 8,8 (7,7) mio CHF dividende 4 (3) CHF/nominative A et 0,8 (0,6) CHF/nom. B 2018: les revenus des immeubles doivent s'étoffer d'un quart - Cembra Money Bank conclut un partenariat avec Lendico, filial de Postfinance - Vaudoise 2017: primes brutes stables à 1,08 mrd CHF bénéfice net 120,7 (124,8) mio CHF ratio combiné 93,9% (93,4%) dividende inchangé 12 CHF par nominative B 2018: les perspectives sont "réjouissantes" - Lem nomme Eric Chaussin chef des segments industriels - Bucher Emhart Glass reprend l'entier de la coentreprise en Chine PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Abionic lève 20 mio CHF pour mener une étude clinique sur le sepsis - La boulangerie-pâtisserie Ritz sise à Laupen rend son tablier SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX MARDI SOIR - Bank Linth: les actionnaires ont accepté toutes les propositions - Mobimo: toutes les propositions acceptées, vers un changement de CEO - AMS obtient l'aval des anciens propriétaires d'Heptagon pour revoir son prix - Also: les actionnaires applaudissent la hausse de leur rémunération - SPS: toutes les propositions sont acceptées lors de l'AG - Implenia T1: le carnet des commandes s'élève à 6,4 (fin 2017: 6,0) mrd CHF NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:30 Vaudoise: CPB résultats 2017, Zurich (14:00 à Lausanne) 10:00 CS-CFA indice mars 10:00 KOF: prévisions conjoncturelles de printemps (y. c. CP) 09:30 Leonteq: as. g., Zurich 16:00 Coltene: as. g., Altstätten/SG 16:00 Intershop: as. g., Zurich 16:30 Autoneum: as. g., Winterthour 17:00 Bobst: as. g., Mex - 2e CryptoSummit, Zurich PRESSE DU JOUR - Nestlé CEO: la croissance organique plus important moteur de croissance NZZ DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mardi soir: - USA: baisse de la confiance des consommateurs en mars (Conference Board) - L'Espagne rehausse à 2,7% sa prévision de croissance 2018 aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1757 - USD/CHF: 0,9488 - Future Conf: - (mardi: +26 pb à 159,18%) - taux au comptant: - (mardi: 0,093%) DIVERS mardi soir: Suisse - La Suisse centrale dispose du meilleur pouvoir d'achat en Suisse international: - Bonds: la France a emprunté au total 5,854 mrd EUR à court terme lundi aujourd'hui: Suisse: - ras international: - ras plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 20 avril - offres de rachat: Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril) - prochaine cotation sur SIX: Swissport (courant 2018) - prochaines décotations sur SIX: Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril) Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 29.03: - Also (2,75 CHF) - Bank Linth LLB (9,00 CHF) - Meier Tobler (2,00 CHF) 03.04: - Autoneum (6,50 CHF) - Bobst (2,60 CHF) - Implenia (2,00 CHF) - Intershop (22,00 CHF) - SPS (3,80 CHF) 04.04: - ABB (0,78 CHF) - Coltene (3,00 CHF) - Geberit (12,00 CHF) 5.4: - Credit Suisse (0,25 CHF) 06.04: - Geberit (10,40 CHF) - Sulzer (3,50 CHF) - Swisscom (22 CHF) - Zurich Insurance (18,00 CHF) 09.04: - PSP Swiss Property (3,40 CHF) - Rieter (5,00 CHF) 10.4: - Bank Cler (1,80 CHF) - Mobilezone (0,60 CHF) - Straumann (4,75 CHF) 11.4: - Belimo (85,00 CHF) - Bossard (4,2 CHF) 12.4: - Bell (8,00 CHF) - Oerlikon (0,35 CHF) - VZ Holding (4,35 CHF) 13.04: - Ascom (0,45 CHF) - Huber+Suhner (1,10 CHF) - Julius Bär (1,40 CHF) - Sunrise (4,00 CHF) 16.04: - BVZ (12,00 + 2,00 CHF de dividende extra.) - Emmi (7,00 + 3,00 CHF de dividende extra.) - Mikron (0,05 CHF) - Nestlé (2,35 CHF) - Orior (2,17 CHF) - Zug Estates (25,50 CHF) - Zehnder (0,50 CHF) 17.4: - Inficon (20,00 CHF) - Valora (12,50 CHF) 18.4: - Schweiter (45,00 CHF) 19.04: - IVF Harmann (2,50 CHF) - Sika (111 CHF) - Tecan (2,00 CHF) 20.04: - Bucher (6,50 CHF) - Cembra Money Bank (3,55 CHF) - Georg Fischer (23 CHF) - Vontobel (2,10 CHF) 23.4: - Cicor (0,70 CHF) - Flughafen Zürich (6,50 CHF) - Komax (1,50 CHF) - SFPI (3,60 CHF) 24.04: - Helvetia (23,00 CHF) - Hiag (3,80 CHF) - Investis (2,35 CHF) - Swiss Re (5,00 CHF) - Tamedia (4,50 CHF) - Siegfried (2,40 CHF) 25.4: - Adecco (2,50 CHF) 26.4: - Feintool (2,00 CHF) - Swiss Life (13,50 CHF) 27.04: - BC de Bâle (3,10 CHF) - BC de Saint-Gall (1,50 CHF) - SFS (1,90 CHF) 30.04: - BC vaudoise (33 CHF) 02.05: - EFG (0,25 CHF) - BC de Glaris (0,90 CHF) - KTM (0,03 EUR) 3.5: - Starrag (1,50 CHF) 4.5: - SPS (3,80 CHF) 07.05: - BC de Genève (2,90 CHF) - UBS (0,65 CHF) 08.05: - Interroll (16,50 CHF) - Lindt (930/93,00 CHF) - Lonza (2,75 CHF) - Metall Zug (70 CHF) - BC de Zoug (2000 CHF) 11.5: - Panalpina (3,75 CHF) 14.5: - Galenica (1,65 CHF) - LLB (2,00 CHF) - Partners Group (19,00 CHF) 17.5: - Vifor (2,00 CHF) 18.05: - Temenos (0,65 CHF) 23.5: - BKW (1,80 CHF) 25.05: - Valiant (4,00 CHF) 28.05: - APG (24,00 CHF) - Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF) 04.06: - BC de Thurgovie (2,75 CHF) 12.06: - AMS (0,33 EUR 20.6: - Mobimo (4,40 CHF) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - Medartis: groupe Thomas Straumann/Nexmed annonce 75,45% - SPS détient en propre 0,00001%/7,47% - AMS: Wellington annonce une participation de 3,12% - Geberit: BlacRrock réduit sa participation à 4,87% - Adecco: BlackRock augmente sa participation à 5% sur BX Berne eXchange: - ras

