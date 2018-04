Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -1,12% à 8644 points (à 08h20) - SMI (jeudi): -0,17% à 8740,97 points - SLI (jeudi): +0,05% à 11434,68 points - SPI (jeudi): -0,11% à 10'189,89 points - CAC 40 (jeudi): +0,72% à 5167,30 points - Dax (jeudi): +1,31% à 12'096,73 points - FTSE-100 (jeudi): +0,17% à 7'056,61 points - Dow Jones (lundi): -1,90% à 23'644,19 points - Nasdaq Comp (lundi): -2,74% à 6870,12 points - S&P 500 (lundi): -2,23% à 2581,88 points - Nikkei (mardi): -0,45% à 21'292 points AMBIANCE - L'escalade des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine pèse sur les marchés NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - UBS: Fred Hu proposé au conseil d'administration William Parrett pas candidat à sa réélection au CA - Roche: Swissmedic autorise l'Alecensa en première ligne (cancer du poumon) SPI: - DKSH: le responsable de l'approvisionnement Christopher Pollard s'en va - Bossard T1: table sur un nouvel exercice record croissance des ventes et bénéfices supérieure à la moyenne pas concerné par le rappel de vis chez Tesla - Dormakaba dissout une coentreprise en Inde - Nebag: valeur nette d'inventaire à 10,87 CHF au premier trimestre PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX WEEK-END PROLONGÉ - Une firme zurichoise de taxis face à un gros couac informatique - Un avion de Swiss contraint de revenir à Zurich JEUDI SOIR - Swissport: contrat d'assistance au sol prolongé à l'aéroport de Kloten - Spice Private Equity 2017: résultat net -1,7 (+0,76) mio USD - SHL Telemedicine convoque une assemblée générale extraordinaire - Hochdorf annonce des changements au sein de sa direction - Castle Alternative Invest a augmenté sa VNI de 1,1% en 2017 - Arundel fait l'acquisition de deux entreprises allemandes NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:15 OFS: chiffre d'affaires dans le commerce de détail en février 09:30 Indice des responsables d'achat (PMI) en mars PRESSE DU WEEK-END - EasyJet veut poursuivre sa croissance sur le marché suisse SonntagsZeitung - Migros veut redresser son bénéfice en se projetant vers le futur Matin Dimanche - La Confédération veut avoir accès aux données des passagers Radio alémanique SRF PRESSE DU JOUR - Fiscalité: les firmes américaines resteront en Suisse (ambassadeur US) Nordwestschweiz DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES jeudi soir: - ras Vendredi Saint: - France: les prix à la consommation augmentent de 1,5% en mars sur un an la consommation des ménages en biens a rebondi de 2,4% en février - Japon: la production industrielle rebondit en février (+4,1% sur un mois) le chômage remonte légèrement en février, à 2,5% de la population active week-end pascal: - Le marché automobile français progresse de 2,2% en mars sur un an - USA: Léger ralentissement de l'activité dans le secteur manufacturier en mars à 59,3% (ISM) les dépenses de construction en très légère hausse en février Harker (Fed) voit désormais deux autres hausses de taux en 2018 - Chine: l'activité manufacturière accélère en mars lundi: - Espagne: les ventes de voitures neuves ralentissent en mars - Japon: les ventes de véhicules neufs en recul de 4,9% en mars (hors mini) le moral des grandes industries se replie après 5 trimestres de hausse - Chine: l'activité manufacturière ralentit en mars (Caixin) aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1760 - USD/CHF: 0,9550 - Future Conf: - (jeudi: +27 pb à 159,63%) - taux au comptant: - (jeudi: 0,054%) - ras DIVERS jeudi soir: Suisse - La Chine et la Mongolie au programme d'Ignazio Cassis la semaine prochaine international: - USA: Trump sème le doute sur le nouveau traité commercial avec Séoul week-end pascal: Suisse - ras international: - USA: nouvelle diatribe de Trump contre le Mexique sur l'immigration - Le bitcoin perd l'intérêt du marché et gagne celui des régulateurs lundi: Suisse - Ignazio Cassis à la rencontre des Suisses vivant en Chine international: - USA: Les normes antipollution des voitures vont être assouplies - La Russie crée une "bad bank" pour les créances douteuses - Guerre commerciale: la Chine contre-attaque face à Trump aujourd'hui: Suisse: - ras international: - ras plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 20 avril - offres de rachat: Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril) - prochaine cotation sur SIX: Swissport (courant 2018) - prochaines décotations sur SIX: Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril) Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Autoneum (6,50 CHF) - Bobst (2,60 CHF) - Implenia (2,00 CHF) - Intershop (22,00 CHF) - SPS (3,80 CHF) plus tard: 04.04: - ABB (0,78 CHF) - Coltene (3,00 CHF) - Geberit (12,00 CHF) 5.4: - Credit Suisse (0,25 CHF) 06.04: - Geberit (10,40 CHF) - Sulzer (3,50 CHF) - Swisscom (22 CHF) - Zurich Insurance (18,00 CHF) 09.04: - PSP Swiss Property (3,40 CHF) - Rieter (5,00 CHF) 10.4: - Bank Cler (1,80 CHF) - Mobilezone (0,60 CHF) - Straumann (4,75 CHF) 11.4: - Belimo (85,00 CHF) - Bossard (4,2 CHF) 12.4: - Bell (8,00 CHF) - Oerlikon (0,35 CHF) - VZ Holding (4,35 CHF) 13.04: - Ascom (0,45 CHF) - Huber+Suhner (1,10 CHF) - Julius Bär (1,40 CHF) - Sunrise (4,00 CHF) 16.04: - BVZ (12,00 + 2,00 CHF de dividende extra.) - Emmi (7,00 + 3,00 CHF de dividende extra.) - Mikron (0,05 CHF) - Nestlé (2,35 CHF) - Orior (2,17 CHF) - Zug Estates (25,50 CHF) - Zehnder (0,50 CHF) 17.4: - Inficon (20,00 CHF) - Valora (12,50 CHF) 18.4: - Schweiter (45,00 CHF) 19.04: - IVF Harmann (2,50 CHF) - Sika (111 CHF) - Tecan (2,00 CHF) 20.04: - Bucher (6,50 CHF) - Cembra Money Bank (3,55 CHF) - Georg Fischer (23 CHF) - Vontobel (2,10 CHF) 23.4: - Cicor (0,70 CHF) - Flughafen Zürich (6,50 CHF) - Komax (1,50 CHF) - SFPI (3,60 CHF) 24.04: - Helvetia (23,00 CHF) - Hiag (3,80 CHF) - Investis (2,35 CHF) - Swiss Re (5,00 CHF) - Tamedia (4,50 CHF) - Siegfried (2,40 CHF) 25.4: - Adecco (2,50 CHF) 26.4: - Feintool (2,00 CHF) - Swiss Life (13,50 CHF) 27.04: - BC de Bâle (3,10 CHF) - BC de Saint-Gall (1,50 CHF) - SFS (1,90 CHF) 30.04: - BC vaudoise (33 CHF) 02.05: - EFG (0,25 CHF) - BC de Glaris (0,90 CHF) - KTM (0,03 EUR) 3.5: - Starrag (1,50 CHF) 4.5: - SPS (3,80 CHF) 07.05: - BC de Genève (2,90 CHF) - UBS (0,65 CHF) 08.05: - Interroll (16,50 CHF) - Lindt (930/93,00 CHF) - Lonza (2,75 CHF) - Metall Zug (70 CHF) - BC de Zoug (2000 CHF) 11.5: - Panalpina (3,75 CHF) 14.5: - Galenica (1,65 CHF) - LLB (2,00 CHF) - Partners Group (19,00 CHF) 17.5: - Vifor (2,00 CHF) 18.05: - Temenos (0,65 CHF) 23.5: - BKW (1,80 CHF) 25.05: - Valiant (4,00 CHF) 28.05: - APG (24,00 CHF) - Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF) 04.06: - BC de Thurgovie (2,75 CHF) 12.06: - AMS (0,33 EUR 20.6: - Mobimo (4,40 CHF) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - ras sur BX Berne eXchange: - ras

rp/al