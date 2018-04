Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,14% à 8683 points (à 08h20) - SMI (vendredi): -0,82% à 8671,04 points - SLI (vendredi): -0,83% à 1421,40 points - SPI (vendredi): -0,35% à 10'166,27 points - CAC 40 (vendredi): -0,35% à 5258,24 points - Dax (vendredi): -0,52% à 12'241,27 points - FTSE-100 (vendredi): -0,22% à 7183,64 points - Dow Jones (vendredi): -2,34% à 23'932,76 points - Nasdaq Comp (vendredi): -2,28% à 6915,11 points - S&P 500 (vendredi): -0,71% à 2604,47 points - Nikkei (lundi): +0,51% à 21'678,26 points AMBIANCE - signaux d'accalmie sur la guerre commeciale sino-américaine - investisseurs toujours sur la retenue NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Sika ouvre une fabrique d'adjuvants au Sénégal - Novartis rachète AveXis pour 8,7 mrd USD apports aux résultatst dès 2020 grâce à AveXis finalisation de l'acquisition d'AveXis mi-2018 acquisition légèrement négative pour le résultat de base 2018/19 CEO: veut utiliser partie des recettes de vente à GSK pour AveXis l'AVXA-101 nous dirige sur le chemin des maladies rares SPI: - Orell Füssli: Veraison veut introduire une clause d'opting up - Basilea: introduction au Canada de Zevtera (Ceftobiprol) - Sulzer acquiert 5 mio de titres auprès de Revona, part de Renova sous 50% - Burkhalter 2017: chiffre d'affaires 514,7 (512,6) mio CHF Ebit 37,9 (44,2) mio CHF bénéfice net 30,1 (36,5) mio CHF dividende proposé de 5,00 (5,50) CHF par action 2018: la pression sur les prix subsiste, table sur faibles marges marge Ebit attendue à 6% - Interroll: extension de contrat en Amérique du Nord, plus de 10 mio USD - Bossard T1: chiffre d'affaires 220,4 mio CHF (cons. AWP: 215 mio) 2018: objectif de chiffre d'affaires confirmé autour de 850 mio CHF PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Polyphor prévoit d'être cotée à la Bourse suisse au 2e trimestre l'entrée en Bourse doit permettre de lever 100-150 mio CHF - Ceva Logistics prévoit une introduction à la Bourse SIX prévoit de lever 1,3 mrd CHF avec l'entrée en Bourse SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX VENDREDI SOIR ET WEEK-END - Zug Estates: l'offre de conversion presque finalisée - Les actionnaires de Forbo approuvent les demandes du conseil d'administration NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:00 Burkhalter: CPB 2017, Zurich 09:15 UBS Outlook Suisse: la succession dans l'entreprise - Goldbach: as. g., Küsnacht - Bossard: as. g., Zoug - Belimo: as. g., Rapperswil - BC Bâle-Campagne: as. g., Bâle PRESSE DU WEEK-END - L'OFT épingle des sociétés de transport argoviennes SonntagsZeitung - Le SECO a mis son veto sur 48 demandes d'exportation d'armes SonntagsZeitung et Matin Dimanche - Ruag envisage le dépôt d'une plainte civile dans l'affaire russe Zentralschweiz am Sonntag - Polyphor: les actionnaires ont ouvert la voie à une entrée en Bourse NZZ am Sonntag - La Poste suspend son service de réacheminement de colis NZZ am Sonntag - Nestlé ne reste pas inactif dans la lutte contre l'obésité NZZ am Sonntag PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi soir: - Russie: la banque centrale estime la croissance à 1,5-1,8% au 1er trimestre l'inflation remonte à 2,4% sur un an en mars week-end: - ras aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1785 - USD/CHF: 0,9598 - Future Conf: - (vendredi: +24 pb à 159,69%) - taux au comptant: - (vendredi: 0,047%) - Seco: taux de chômage mars 2,9% après 3,2% en février (prévu 3,0%) - Allemagne: l'excédent commercial recule à 19,2 mds EUR en février (CVS) - Japon: l'excédent courant en baisse de 29% en février DIVERS vendredi soir: Suisse - ras international: - L'hostilité commerciale entre Pékin et Washington redouble d'intensité - Sanctions US: "une excuse pour écarter la Russie" du marché de l'armement - Bonds: La France a emprunté au total 8,562 mds EUR à long terme week-end: Suisse - Suisse Grêle: année 2017 marquée par le gel, la neige et la grêle - La loi sur la surveillance des assurés défendue - Jeux d'argent et initiative "Monnaie pleine": l'UDF dit non international: - Trump se dit convaincu qu'un "accord sera trouvé" avec la Chine sur le commerce - Japon: la longue phase de croissance touche peut-être à sa fin - USA: des règles américaines plus dures pour les importations de voitures - Discussions constructives sur l'accord Aléna, selon le Canada aujourd'hui: Suisse: - ras international: - ras plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 20 avril - offres de rachat: Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril) Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai supplémentaire jusqu'au 11 avril) - prochaine cotation sur SIX: Swissport (au 2e trimestre 2018) - prochaines décotations sur SIX: Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril) Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - PSP Swiss Property (3,40 CHF) - Rieter (5,00 CHF) 10.04: - Bank Cler (1,80 CHF) - Mobilezone (0,60 CHF) - Straumann (4,75 CHF) 11.04: - Belimo (85,00 CHF) - Bossard (4,2 CHF) 12.04: - Bell (8,00 CHF) - Oerlikon (0,35 CHF) - VZ Holding (4,35 CHF) 13.04: - Ascom (0,45 CHF) - Huber+Suhner (1,10 CHF) - Julius Bär (1,40 CHF) - Sunrise (4,00 CHF) 16.04: - BVZ (12,00 + 2,00 CHF de dividende extra.) - Emmi (7,00 + 3,00 CHF de dividende extra.) - Mikron (0,05 CHF) - Nestlé (2,35 CHF) - Orior (2,17 CHF) - Zug Estates (25,50 CHF) - Zehnder (0,50 CHF) 17.04: - Inficon (20,00 CHF) - Valora (12,50 CHF) 18.04: - BC de Lucerne (12,00 CHF) - Schweiter (45,00 CHF) 19.04: - Gurit (3,75 CHF) - IVF Harmann (2,50 CHF) - Sika (111 CHF) - Tecan (2,00 CHF) 20.04: - Bucher (6,50 CHF) - Cembra Money Bank (3,55 CHF) - Georg Fischer (23 CHF) - Vontobel (2,10 CHF) 23.04: - Cicor (0,70 CHF) - Flughafen Zürich (6,50 CHF) - Komax (1,50 CHF) - SFPI (3,60 CHF) 24.04: - Helvetia (23,00 CHF) - Hiag (3,80 CHF) - Investis (2,35 CHF) - Swiss Re (5,00 CHF) - Tamedia (4,50 CHF) - Siegfried (2,40 CHF) 25.04: - Adecco (2,50 CHF) 26.04: - Banque Profil de Gestion (0,1198 CHF) - Edmond de Rothschild (835,00 CHF) - Feintool (2,00 CHF) - Swiss Life (13,50 CHF) 27.04: - Bachem (2,75 CHF) - BC de Bâle (3,10 CHF) - Credit Suisse (0,25 CHF) - BC de Saint-Gall (1,50 CHF) - SFS (1,90 CHF) 30.04: - BC du Jura (1,85 CHF) - BC vaudoise (33,00 CHF) - GAM (0,65 CHF) 02.05: - Bâloise (5,60 CHF) - EFG (0,25 CHF) - BC de Glaris (0,90 CHF) - KTM (0,03 EUR) 03.05: - Starrag (1,50 CHF) 04.05: - Cham Group (6,00 CHF) - SPS (3,80 CHF) 07.05: - BC de Genève (2,90 CHF) - BFW Liegenschaften (1,40 CHF) - Plazza (4,00 CHF) - UBS (0,65 CHF) 08.05: - Interroll (16,50 CHF) - Lindt (930/93,00 CHF) - Lonza (2,75 CHF) - Metall Zug (70 CHF) - BC de Zoug (2000 CHF) 9.5: - Vaudoise (12,00 CHF) 11.05: - Panalpina (3,75 CHF) 14.05: - Galenica (1,65 CHF) - LLB (2,00 CHF) - Partners Group (19,00 CHF) 16.5: - Jungfraubahn (2,40 CHF) 17.05: - Vifor (2,00 CHF) 18.05: - Temenos (0,65 CHF) - BC du Valais (3,15 CHF) 23.05: - BKW (1,80 CHF) 25.05: - Valiant (4,00 CHF) - Warteck (70,00 CHF) 28.05: - APG (24,00 CHF) - Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF) 04.06: - BC de Thurgovie (2,75 CHF) 12.06: - AMS (0,33 EUR 20.06: - Mobimo (4,40 CHF) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - Addex: New Leaf Biopharma annonce 8,11% - Cembra Money Bank: BlackRock modère son engagement à 3,28% - Crealogix: Mayfin Management dispose de 13,58% - Leclanché dispose de 50,71% en positions de vente - Meyer Burger: Credit Suisse Funds ramène son engagement à 4,85% - Santhera: Goldman Sachs biffe l'essentiel de sa participation, à 0,0002% - Vifor: BNP Paribas étend sa participation 5,13% - Wisekey dispose de 50,681% en positions de vente - U-blox: Credit Suisse annonce une participation 6,71% sur BX Berne eXchange: - ras

