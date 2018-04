Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,22% à 8736 points (à 08h20) - SMI (mardi): +0,79% à 8755,57 points - SLI (mardi): +0,68% à 1433,93 points - SPI (mardi): +0,81% à 10'262,17 points - CAC 40 (mardi): +0,84% à 5307,56 points - Dax (mardi): +1,11% à 12'397,32 points - FTSE-100 (mardi): +1,00%, à 7266,75 points - Dow Jones (mardi): +1,79% à 24'408,00 points - Nasdaq Comp (mardi): +2,07% à 7094,30 points - S&P 500 (mardi): +1,67% à 2656,87 points - Nikkei (mercredi): -0,49% à 21'687,00 points AMBIANCE - léger repli après les gains de la veille, on attend l'inflation américaine NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Clariant: potentiel en Chine pour doubler le chiffre d'affaires d'ici 2021 SPI: - Wisekey nomme Jean-Pierre Pennacino et Alexander Zinser à la direction - Raiffeisen: Bruno Gehrig et Homburger mènent une enquête indépendante - Molecular Partners et AstraZeneca collaborent au niveau du MP0250 - GAM nomme Rachel Wheeler Group General Counsel - Barry Callebaut S1: chiffre d'affaires 3550 (cons. AWP: 355) mio CHF. volume +8,0% (cons. AWP: +7,1%) Ebit 276,8 mio CHF (consensus AWP: 270,1 mio) bénéfice net 173,0 (cons. AWP: 172,1) mio CHF objectifs de croissance pour les volumes et l'Ebit confirmés PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX MARDI SOIR - UBS perd définitivement une plainte à 500 millions d'euros en Allemagne - Zug Estates obtient l'aval de ses actionnaires - SHL présentera cinq prétendantes au poste d'administratrice indépendante - Le Groupe Minoteries propose d'intégrer Pierre-Alain Grichting à son conseil - Zug Estates obtient l'aval de ses actionnaires - VZ Holding obtient la bénédiction de ses actionnaires NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:00 ZKB: CP sur le marché de l'immobilier zurichois, Zurich 10:00 Barry Callebaut: CP S1, Zurich 10:00 Ringier: résultats et CPB 2017, Zurich 11:15 AFF/BNS: emprunt Confédération, résultat 13:00 Swiss: statistiques mars 10:00 Julius Bär: as. g., Zurich 10:30 Sunrise: as. g., Zurich 14:00 Ascom: as. g., Zoug 15:00 Tornos: as. g., Moutier 17:00 Huber + Suhner: as. g. 14:00 Euler Hermes: présentation du moniteur des risques à l'exportation 2018 PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mardi soir: - France: La prévision de déficit public abaissée à 2,3% du PIB en 2018 et 2,4% en 2019 Bercy relève sa prévision de croissance à 2% pour 2018 et 1,9% pour 2019 le taux de prélèvements obligatoires revu en hausse à 45% du PIB en 2018 - Russie: les fuites de capitaux en baisse au 1er trimestre aujourd'hui: (à 08h20) - Euro/franc: 1,1826 - Dollar/franc: 0,9560 - Future Conf: - (mardi: +6 pb à 159,87%) - taux au comptant: - (mardi: 0,026%) - Chine: ralentissement de l'inflation en mars (prix conso +2,1%, prod +3,1%) DIVERS mardi soir: Suisse: - Prolongation de dix ans pour le Fonds suisse pour le paysage international: - USA: la Fed simplifie des règles de coussins de capitaux pour les banques - Signe de détente entre la Chine et les Etats-Unis sur le commerce - Bonds: l'Arabie saoudite a levé 11 milliards de dollars (HSBC) - Facebook: Zuckerberg s'excuse officiellement pour ses "erreurs" devant le Sénat - Trump remercie Xi et promet "de grands progrès" sur le commerce (tweet) - Bonds: la France a emprunté au total 6,198 mrd EUR à court terme lundi aujourd'hui: Suisse: - Les taux hypothécaires remontent au premier trimestre international: - Connexion boursière Londres-Shanghai: la Chine vise un démarrage cette année - FMI: Lagarde voit des nuages plus sombres à l'horizon de la croissance mondiale plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 20 avril - offres de rachat: Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril) Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai supplémentaire jusqu'au 11 avril) - prochaine cotation sur SIX: Ceva (au 2e trimestre 2018) Polyphor (au 2e trimestre 2018) Swissport (au 2e trimestre 2018) - prochaines décotations sur SIX: Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril) Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Belimo (85,00 CHF) - Bossard (4,2 CHF) - Forbo (19,00 CHF) plus tard: 12.04: - Bell (8,00 CHF) - Oerlikon (0,35 CHF) - VZ Holding (4,35 CHF) 13.04: - Ascom (0,45 CHF) - Huber+Suhner (1,10 CHF) - Julius Bär (1,40 CHF) - Sunrise (4,00 CHF) 16.04: - BVZ (12,00 + 2,00 CHF de dividende extra.) - Emmi (7,00 + 3,00 CHF de dividende extra.) - Mikron (0,05 CHF) - Nestlé (2,35 CHF) - Orior (2,17 CHF) - Zug Estates (25,50 CHF) - Zehnder (0,50 CHF) 17.04: - Inficon (20,00 CHF) - Valora (12,50 CHF) 18.04: - BC de Lucerne (12,00 CHF) - Schweiter (45,00 CHF) 19.04: - Gurit (3,75 CHF) - IVF Harmann (2,50 CHF) - Sika (111 CHF) - Tecan (2,00 CHF) 20.04: - Bucher (6,50 CHF) - Cembra Money Bank (3,55 CHF) - Georg Fischer (23 CHF) - Vontobel (2,10 CHF) 23.04: - Cicor (0,70 CHF) - Flughafen Zürich (6,50 CHF) - Komax (1,50 CHF) - SFPI (3,60 CHF) 24.04: - Helvetia (23,00 CHF) - Hiag (3,80 CHF) - Investis (2,35 CHF) - Swiss Re (5,00 CHF) - Tamedia (4,50 CHF) - Siegfried (2,40 CHF) 25.04: - Adecco (2,50 CHF) 26.04: - Banque Profil de Gestion (0,1198 CHF) - Edmond de Rothschild (835,00 CHF) - Feintool (2,00 CHF) - Swiss Life (13,50 CHF) - U-blox (2,25 CHF) 27.04: - Bachem (2,75 CHF) - BC de Bâle (3,10 CHF) - Credit Suisse (0,25 CHF) - BC de Saint-Gall (1,50 CHF) - SFS (1,90 CHF) 30.04: - BC du Jura (1,85 CHF) - BC vaudoise (33,00 CHF) - Comet (1,50 CHF) - GAM (0,65 CHF) 02.05: - Bâloise (5,60 CHF) - EFG (0,25 CHF) - BC de Glaris (0,90 CHF) - KTM (0,03 EUR) - BNS (15,00 CHF) 03.05: - Starrag (1,50 CHF) 04.05: - Cham Group (6,00 CHF) - SPS (3,80 CHF) 07.05: - BC de Genève (2,90 CHF) - BFW Liegenschaften (1,40 CHF) - Plazza (4,00 CHF) - UBS (0,65 CHF) 08.05: - Interroll (16,50 CHF) - Lindt (930/93,00 CHF) - Lonza (2,75 CHF) - Metall Zug (70 CHF) - BC de Zoug (2000 CHF) 9.5: - Vaudoise (12,00 CHF) 11.05: - Panalpina (3,75 CHF) 14.05: - Galenica (1,65 CHF) - LLB (2,00 CHF) - Partners Group (19,00 CHF) 16.5: - Jungfraubahn (2,40 CHF) 17.05: - Vifor (2,00 CHF) 18.05: - Temenos (0,65 CHF) - BC du Valais (3,15 CHF) 23.05: - BKW (1,80 CHF) 25.05: - Valiant (4,00 CHF) - Warteck (70,00 CHF) 28.05: - APG (24,00 CHF) - Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF) 04.06: - BC de Thurgovie (2,75 CHF) 12.06: - AMS (0,33 EUR 20.06: - Mobimo (4,40 CHF) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - Wisekey: ExWorks Capital annonce 11,837% en positions d'achat - Schaffner: Cologny Advisors a une participation de 3,002% - Meyer Burger: Credit Suisse Funds augmente sa participation à 5,06% - Bucher: Norges Bank réduit sa position à 2,99% - Inficon: BlackRock a légèrement relevé sa participation à 3,05% - Allreal: Credit Suisse Funds annonce une participation de 3% sur BX Berne eXchange: - ras

