Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,17% à 8822 points (à 08h20) - SMI (vendredi): -0,29% à 8807,80 points - SLI (vendredi): -0,04% à 1461,55 points - SPI (vendredi): -0,24% à 10'409,15 points - CAC 40 (vendredi): +0,39% à 5412,83 points - Dax (vendredi): -0,21% à 12'540,50 points - FTSE-100 (vendredi): +0,54% à 7368,17 points - Dow Jones (vendredi): -0,82% à 24'462,94 points - Nasdaq Comp (vendredi): -1,27% à 7146,13 points - S&P 500 (vendredi): -0,85% à 2670,14 points - Nikkei (lundi): -0,33% à 22'088,04 points AMBIANCE - légère détente attendue à l'ouverture - UBS s'achemine vers le rouge après ses résultats trimestriels NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche: de nouvelles données sur Ocrevus montrent l'efficacité - UBS T1: produit d'exploitation 7698 (7532) mio CHF charges d'exploitation 5725 (5842) mio CHF résultat avant impôts publié 1973 (1690) mio CHF bénéfice avant impôts ajusté 1,876 (1,93) mrd CHF bénéfice net 1514 (1269) mio CHF actifs sous gestion à 3155 mrd CHF (à fin 2017: 3179 mrd) afflux d'argent nouveau Global Wealth Management (GWM) 19,0 mrd CHF marge nette ajustée GWM à 19 points de base ratio de fonds propres durs (CET1 total. appliqué) à 13,1% (T4 13,8%) ratio de levier CET1 (totalement appliqué) à 3,76% (T4: 3,69%) provisions pour risques juridiques etc. -11 mio CHF (T4: 39 mio) coûts de restructuration 64 mio CHF (T4: 381 mio) bénéfice avant impôts GWM 1129 (940) mio CHF bénéfice avant impôts P&C Banking 419 (418) mio CHF bénéfice avant impôts IB 589 (480) mio CHF bénéfice avant impôts AM 106 (103) mio CHF revenus au T2 attendus inférieurs au T1 à cause de facteurs saisonniers volatilité modérée, plutôt un désavantage pour l'activité clientèle les RWA vont augmenter de 11 mrd pour le reste de l'année SPI: - Fondation de placement Helvetia investira dans les hypothèques suisses en mai - SPS annonce le départ de son administratrice Elisabeth Bourqui - Relief Therapeutics octroie une option de licence à Seren Clinical - Wisekey entame un partenariat avec Stimio dans le domaine IoT - GLKB T1: produit d'exploitation 17,9 (16,9) mio CHF résultat d'exploitation 6,3 (5,8) mio CHF bénéfice net 5,3 (4,9) mio CHF PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Saurer a vu ses ventes et son bénéfice s'envoler en 2017 SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX VENDREDI SOIR ET WEEK-END - Un repreneur irlandais pour les magasins suisses de Toys'R'Us - Temenos: modifier l'offre sur Fidessa pas dans l'intérêt des actionnaires rachat d'actions de jusqu'à 250 millions de dollars au T2 attend toujours un taux de croissance à deux chiffres en pourcent - Allreal: les actionnaires ont tout accepté - Swiss Re: hausses de prix à venir, rien de neuf sur Softbank (CEO) - Arbonia a placé un crédit pour 125 millions d'euros - Investis a repris 40% de la jeune pousse Yetivisit NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 18:00 AMS: résultats T1 (CC 24.04 à 10:00) PRESSE DU WEEK-END - Flotte suisse: un pas de plus dans la procédure pénale du MPC NZZ am Sonntag - Après le rachat chinois, les "sites suisses de Syngenta renforcés" NZZ am Sonntag - Le directeur de Swiss ne croit pas à l'avenir de Belair SonntagsZeitung - Lauber (MPC) veut pouvoir faire des accords avec les sociétés poursuivies SonntagsZeitung et Le Matin Dimache PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi soir et week-end: - Une responsable de la Fed tire la sonnette d'alarme sur la dette des Etats-Unis - Canada: inflation de 2,3% en mars sur un an (+0,1 point) aujourd'hui: (à 08h20) - euro/franc: 1,1973 - dollar/franc: 0,9752 - future Conf: - (vendredi: -36 pb à 158,64%) - taux au comptant: - (vendredi: 0,136%) - Japon: l'activité accélère dans le secteur manufacturier japonais DIVERS vendredi soir: Suisse: - ras international: - Dialogue de sourds sur le commerce aux réunions du FMI et du G20 - Les pratiques commerciales déloyales dans le monde sapent la croissance US - L'impact des tensions commerciales au coeur des réunions du G20 et du FMI - Bonds: la France a emprunté au total 9,528 milliards d'euros - Guerre commerciale: "de nombreux emplois en danger" (OMC) week-end: Suisse: - Maurer plaide pour des réformes structurelles pour juguler la dette - L'initiative des Alpes contre les substances dangereuses au Simplon - Recours contre la désinformation des autorités sur Monnaie pleine - PDC: Charles Juillard succède à Yannick Buttet à la vice-présidence les démocrates-chrétiens unis pour freiner les coûts de la santé international: - Le FMI va évaluer de manière "plus systématique" la corruption - "Accord de principe" UE-Mexique sur un nouveau traité de libre-échange - Washington entrouvre la porte à un dialogue avec Pékin sur le commerce - Kim Jong Un annonce la fin des essais nucléaires nord-coréens aujourd'hui: Suisse: - ras international: - Le G7 uni face à la Russie mais divisé sur l'Iran - Record des transferts d'argent vers les pays pauvres en 2017 (Banque mondiale) - Corée du Nord: Washington conditionne la levée des sanctions à des avancées plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 18 mai - offres de rachat: Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril) - prochaine cotation sur SIX: Ceva (au 2e trimestre 2018) Polyphor (au 2e trimestre 2018) Swissport (reportée à une date indéterminée) - prochaines décotations sur SIX: Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril) Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) Goldbach (après rachat par Tamedia, date pas encore connue) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Cicor (0,70 CHF) - Flughafen Zürich (6,50 CHF) - Komax (1,50 CHF) - SFPI (3,60 CHF) 24.04: - Helvetia (23,00 CHF) - Hiag (3,80 CHF) - Investis (2,35 CHF) - Swiss Re (5,00 CHF) - Tamedia (4,50 CHF) - Siegfried (2,40 CHF) 25.04: - Adecco (2,50 CHF) 26.04: - Banque Profil de Gestion (0,1198 CHF) - Edmond de Rothschild (835,00 CHF) - Feintool (2,00 CHF) - Swiss Life (13,50 CHF) - U-blox (2,25 CHF) 27.04: - Bachem (2,75 CHF) - BC de Bâle (3,10 CHF) - Credit Suisse (0,25 CHF) - BC de Saint-Gall (1,50 CHF) - SFS (1,90 CHF) 30.04: - BC du Jura (1,85 CHF) - BC vaudoise (33,00 CHF) - Comet (1,50 CHF) - GAM (0,65 CHF) 02.05: - Bâloise (5,60 CHF) - EFG (0,25 CHF) - BC de Glaris (0,90 CHF) - KTM (0,03 EUR) - BNS (15,00 CHF) 03.05: - Starrag (1,50 CHF) 04.05: - Cham Group (6,00 CHF) - SPS (3,80 CHF) 07.05: - BC de Genève (2,90 CHF) - BFW Liegenschaften (1,40 CHF) - Plazza (4,00 CHF) - UBS (0,65 CHF) 08.05: - Hochdorf (4,00 CHF) - Interroll (16,50 CHF) - Lindt (930/93,00 CHF) - Lonza (2,75 CHF) - Metall Zug (70 CHF) - Swissquote (0,90 CHF) - BC de Zoug (2000 CHF) 09.05: - Vaudoise (12,00 CHF) 11.05: - Kühne+Nagel (5,75 CHF) - LafargeHolcim (2,00 CHF) - Orell Füssli (4,00 CHF) - Panalpina (3,75 CHF) - Pargesa (2,50 CHF) 14.05: - Galenica (1,65 CHF) - LLB (2,00 CHF) - Partners Group (19,00 CHF) 15.05: - Dufry (3,75 CHF) 16.05: - Jungfraubahn (2,40 CHF) 17.05: - Valartis (0,20 CHF) - Vifor (2,00 CHF) 18.05: - Temenos (0,65 CHF) - BC du Valais (3,15 CHF) 23.05: - BKW (1,80 CHF) - Edisun Power (0,60 CHF) 24.05: - Burkhalter (5,00 CHF) 25.05: - Valiant (4,00 CHF) - Warteck (70,00 CHF) 28.05: - APG (24,00 CHF) - Baumgartner (12,00 CHF) - Poenina (1,60 CHF) - Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF) 04.06: - BC de Thurgovie (2,75 CHF) 12.06: - AMS (0,33 EUR 20.06: - Mobimo (4,40 CHF) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - Cembra Money Bank: BlackRock ramène son engagement à 2,95% - Temenos: Massachusetts Mutual/Oppenheimer passe à 7,25% - UBS: BlackRock relève ses positions d'achat à 5,04% sur BX Berne eXchange: - ras

