INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,24% à 8864 points (à 08h20) - SMI (vendredi): +0,09% à 8843,02 points - SLI (vendredi): +0,04% à 1462,80 points - SPI (vendredi): +0,14% à 10'485,83 points - CAC 40 (vendredi): +0,54% à 5483,19 points - Dax (vendredi): +0,64% à 12'580,87 points - FTSE-100 (vendredi): +1,09% à 7502,21 points - Dow Jones (vendredi): -0,05% à 24'311,19 points - Nasdaq Comp (vendredi): +0,02% à 7119,80 points - S&P 500 (vendredi): -0,62% à 2669,91 points - Nikkei (lundi): fermé AMBIANCE - meilleure grâce à la détente en Corée du Nord NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Zurich Insurance améliore son taux de solvabilité en 2017 SPI: - DKSH étend son partenariat au Vietnam pour son client Stepan - Helvetia améliore sa situation sur le plan de la solvabilité - Kuros 2017: perte nette 16,5 (19,7) mio CHF liquidités de 17,0 mio CHF à fin décembre 2018: l'objectif est la réorientation vers l'orthobiologie en préparation pour la phase II du candidat KUR-113 - Addex 2017: perte nette 3,3 (3,1) mio CHF liquidités de 2,6 mio CHF à fin décembre - EPH 2017: résultat net -10,9 (-70,5) mio USD PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Polyphor revendique des résultats positifs pour Balixafortide - Mövenpick vend ses hôtels au groupe français Accor SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX VENDREDI SOIR ET WEEKEND - Starrag: l'assemblée générale a approuvé toutes les propositions - La BC du Valais reprend la clientèle de Spar- und Leihkasse Leuk - GLKB: toutes les propositions acceptées par les actionnaires - VP Bank: les actionnaires ont accepté toutes les propositions - Relief Therapeutics 2017: perte nette réduite à 1,84 (7,3) millions de francs suisses - Les actionnaires d'EFG International acceptent l'ensemble des propositions NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:00 KOF: baromètre conjoncturel 18:00 LumX: résultats 2017 18:00 The Native: résultats 2017 19:00 Eastern Property: résultats 2017 11:00 EEII: as. g., Zoug - Europa Forum 2018: Suisse-EU à la croisée des chemins?, Lucerne PRESSE DU WEEKEND - Spéculations autour d'un retrait de Vekselberg de Sulzer Schweiz am Sonntag - Le président de Roche plaide pour un accord-cadre avec l'UE Sonntagszeitung - Pierre Maudet veut que la Suisse se dote de 2000 policiers de plus NZZ am Sonntag - Ueli Maurer critique le conseil d'administration de Raiffeisen Zentralschweiz am Sonntag et Ostschweiz am Sonntag PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi soir et weekend: - USA: la Fed devrait laisser les taux inchangés pour le moment - SP et Fitch confirment les perspectives négatives de la note du Royaume-Uni - L'agence S&P confirme le triple A de l'Allemagne - L'agence S&P confirme la note de l'Italie "BBB/A-2", perspective "stable" - Autriche: croissance de 0,8% au premier trimestre, 3% en 2017 aujourd'hui: Chine: l'activité manufacturière ralentit légèrement en avril (à 08h20) - euro/franc: 1,1983 - dollar/franc: 0,9881 - future Conf: - (vendredi: +32 pb à 158,98%) - taux au comptant: - (vendredi: 0,123%) - ras DIVERS vendredi soir: Suisse: - Les soupçons de blanchiment d'argent en forte progression en 2017 international: - Réforme de la zone euro: Bruxelles fait pression pour trouver un compromis weekend: Suisse: - Les Tessinois acceptent de justesse la réforme fiscale - Les routiers suisses défendent l'interdiction du cabotage - Un 1er mai sous le signe de l'égalité salariale - Les Suisses soutiennent la politique européenne du gouvernement - Les Vert'libéraux rejettent la loi sur les jeux d'argent - Le PBD dit non à la loi sur les jeux d'argent international: - Sanctions commerciales US: "l'UE doit être prête à réagir - Brexit: Barnier presse Londres de résoudre ses "contradictions" - Pas encore de décision de Trump sur le sort de l'accord nucléaire iranien - L'UE ouvre la bataille de son budget post-Brexit - Zone euro: Paris et Berlin promettent des propositions communes en juin - Climat: des négociations pour graver l'accord de Paris dans le marbre - Taxation du numérique: des pays européens font de la résistance aujourd'hui: Suisse: - Assurances sociales: Suisses en faveur de la surveillance des assurés international: - ras plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 18 mai - offres de rachat: Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai supplémentaire du 3 au 17 mai) - prochaine cotation sur SIX: Ceva (1er jour de négoce prévu le 4 mai) Polyphor (1er jour de négoce prévu le 15 mai) Lalique (en juin, passe de BX à SIX) - prochaines décotations sur SIX: Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) Goldbach (après rachat par Tamedia, date pas encore connue) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - BC du Jura (1,85 CHF) - BC vaudoise (33,00 CHF) - Comet (1,50 CHF) - GAM (0,65 CHF) 02.05: - Bâloise (5,60 CHF) - EFG (0,25 CHF) - BC de Glaris (0,90 CHF) - KTM (0,03 EUR) - BNS (15,00 CHF) 03.05: - Starrag (1,50 CHF) 04.05: - Cham Group (6,00 CHF) - Credit Suisse (0,25 CHF) - SPS (3,80 CHF) 07.05: - BC de Genève (2,90 CHF) - BFW Liegenschaften (1,40 CHF) - Plazza (4,00 CHF) - UBS (0,65 CHF) 08.05: - Hochdorf (4,00 CHF) - Interroll (16,50 CHF) - Lindt (930/93,00 CHF) - Lonza (2,75 CHF) - Metall Zug (70 CHF) - Swissquote (0,90 CHF) - BC de Zoug (2000 CHF) 09.05: - Vaudoise (12,00 CHF) 11.05: - Kühne+Nagel (5,75 CHF) - LafargeHolcim (2,00 CHF) - Orell Füssli (4,00 CHF) - Panalpina (3,75 CHF) - Pargesa (2,50 CHF) 14.05: - Galenica (1,65 CHF) - LLB (2,00 CHF) - Partners Group (19,00 CHF) 15.05: - Dufry (3,75 CHF) 16.05: - Jungfraubahn (2,40 CHF) 17.05: - Castle Private (1,00 CHF) - Valartis (0,20 CHF) - Vifor (2,00 CHF) 18.05: - Temenos (0,65 CHF) - BC du Valais (3,15 CHF) 22.5: - Adval Tech (4,00 CHF) - VAT Group (4,00 CHF) 23.05: - BKW (1,80 CHF) - Calida (0,80 CHF) - Edisun Power (0,60 CHF) - Phoenix Mecano (16,00 CHF) 24.05: - BC bernoise (6,60 CHF) - Burkhalter (5,00 CHF) 25.05: - Valiant (4,00 CHF) - Warteck (70,00 CHF) 28.05: - APG (24,00 CHF) - Baumgartner (12,00 CHF) - Financière Tradition (5,00 CHF - Poenina (1,60 CHF) - Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF) 04.06: - BC de Thurgovie (2,75 CHF) 11.6: - Hypo Lenzburg (dividende extra. 40 CHF remboursement de valeur nominale) 12.06: - AMS (0,33 EUR 19.0: - Groupe Minoteries (7,00 CHF) 20.06: - Mobimo (4,40 CHF) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - Gurit: Credit Suisse Funds annonce une participation de 3,05% - Sonova: les héritiers d'Andreas Rihs passent sous le seuil de 3% - Flughafen Zürich: BlackRock remonte à 3,19% sur BX Berne eXchange: - ras

