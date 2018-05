Zur+ch (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,03% à 8888 points (à 08h20) - SMI (lundi): +0,49% à 8886,26 points - SLI (lundi): +0,36% à 1468,07 points - SPI (lundi): +0,37% à 10'524,92 points - CAC 40 (lundi): +0,68% à 5520,50 points - Dax (lundi): +0,25% à 12'612,11 points - FTSE-100 (mardi): +0,15% à 7520,36 points - Dow Jones (mardi): -0,27% à 24'099,05 points - Nasdaq Comp (mardi): +0,91% à 7130,70 points - S&P 500 (mardi): +0,25% à 2654,80 points - Nikkei (mercredi): -0,16% à 22'472,78 points AMBIANCE - retenue avant la réunion de la Fed, Swisscom sous les projecteurs NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Clariant remporte une commande en Chine - Swisscom T1: ventes 2885 mio CHF (consensus AWP: 2830 mio) Ebitda 1058 mio CHF (consensus AWP: 1055 mio) bénéfice net 379 mio CHF (consensus AWP: 373 mio) repli du chiffre d'affaires de 1,8% en Suisse 77 postes supprimés au T1 - objectif 2018 700 postes 2018: confirme chiffre d'affaires ciblé d'environ 11,6 mrd CHF confirme objectif Ebitda "d'environ 4,2 mrd CHF" dividende de 22 CHF par action toujours ciblé La branche continue d'évoluer dans un environnement difficile SPI: - Bell détient 77% du capital d'Hügli selon le résultat intermédiaire définitif - Kuros décroche un marquage CE pour son Magnetos Putty - Oerlikon T1: entrées de commandes 974 mio CHF (consensus AWP: 834 mio) ventes 813 mio CHF (consensus AWP: 794 mio) Ebitda 123 mio CHF (consensus AWP: 118 mio) 2018: prévisions confirmées - ventes d'environ 3,2 mrd CHF attendues PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX LUNDI SOIR ET MARDI 1ER MAI - SkyWork ne peut pas encore atterrir sur l'île d'Elbe - Uber devient central d'appel pour la région lausannoise - The Native: chiffre d'affaires 15,5 millions et perte de 7 millions de francs suisses - Novartis: la FDA homologue la thérapie Tafinlar/Mekinist nouvelles données positives de phase III avec Brolucizumab - Lumx reste dans les chiffres rouges, pas de dividende - Leclanché: publication du rapport 2017 reportée au 4 mai - EEII: les actionnaires ont accepté toutes les propositions - BCGE: convention d'actionnaires avec les collectivités publiques signée - Investis achète sept immeubles de logement à Genève pour 52 mio CHF - Grande Dixence: production 2017 à la moyenne multiannuelle - Hapimag déménage dans sa nouvelle centrale de groupe - Coop: la plate-forme de commerce en ligne Siroop va fermer NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES lundi soir: - ras mardi 1er mai: - USA: les dépenses de construction chutent de façon inattendue en mars léger ralentissement de l'activité manufacturière en avril à 57,3% (ISM) début d'une réunion de la Fed qui devrait laisser les taux inchangés - GB: l'activité manufacturière s'enlise, mauvais signe pour l'économie aujourd'hui: (à 08h20) - euro/franc: 1,1947 - dollar/franc: 0,9959 - future Conf: - (lundi: +19 pb à 159,12%) - taux au comptant: - (lundi: 0,120%) - Chine: l'activité manufacturière accélère en avril (Caixin) - Taux: dernier statu quo de la Fed avant les tours de vis monétaires DIVERS lundi soir: Suisse: - "La Suisse est eurosceptique parce que trop "européenne" (Alain Berset) international: - Le Trésor américain a emprunté une somme record au 1er trimestre - GB: les Lords donnent au Parlement le droit de bloquer un Brexit sans accord - Discussions commerciales avec la Chine: Mnuchin "prudemment optimiste" - Bonds: la France a emprunté 5,385 milliards d'euros à court terme mardi 1er mai: Suisse: - 1er mai: des milliers de personnes ont manifesté pour l'égalité salariale Alain Berset voit l'inégalité salariale comme un scandale - Genève: carton plein pour l'initiative "23 francs suisses, c'est un minimum" - Grisons: enquête externe pour le scandale des ententes illicites - Affaire 1MDB: le MPC a ouvert une enquête contre des représentants PetroSaudi - La batterie vide, hantise des détenteurs de smartphones - La 5e Suisse doit pouvoir accès aux prestations de Postfinance - Une commission du Conseil des Etats favorable au soutien à l'ats international: - Brexit: David Davis n'exclut pas un "accord d'association" avec l'UE - Nucléaire iranien: les lignes n'ont guère bougé après le coup d'éclat d'Israël - Corée du Sud, Chine et Japon se donnent rendez-vous à Tokyo le 9 mai (Séoul) - GB: les paradis fiscaux sous dépendance britannique poussés à la transparence - La Chine a plus à perdre que les Etats-Unis dans le conflit commercial (Ross) - Acier: l'UE déplore un sursis américain qui "prolonge l'incertitude" aujourd'hui: Suisse: - ras international: - S&P abaisse la note de la dette de la Turquie, citant l'inflation - Retrait prochain des russes En+, GAZ et Rusal de la liste des sanctions US - Budget de l'UE: coups de rabot en vue après le Brexit - La Grande-Bretagne veut créer son propre système de navigation par satellite plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 18 mai - offres de rachat: Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai supplémentaire du 3 au 17 mai) - prochaine cotation sur SIX: Ceva (1er jour de négoce prévu le 4 mai) Polyphor (1er jour de négoce prévu le 15 mai) Lalique (en juin, passe de BX à SIX) - prochaines décotations sur SIX: Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) Goldbach (après rachat par Tamedia, date pas encore connue) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Bâloise (5,60 CHF) - EFG (0,25 CHF) - BC de Glaris (0,90 CHF) - KTM (0,03 EUR) - BNS (15,00 CHF) plus tard: 03.05: - Starrag (1,50 CHF) 04.05: - Cham Group (6,00 CHF) - Credit Suisse (0,25 CHF) - SPS (3,80 CHF) 07.05: - BC de Genève (2,90 CHF) - BFW Liegenschaften (1,40 CHF) - Plazza (4,00 CHF) - UBS (0,65 CHF) 08.05: - Hochdorf (4,00 CHF) - Interroll (16,50 CHF) - Lindt (930/93,00 CHF) - Lonza (2,75 CHF) - Metall Zug (70 CHF) - Swissquote (0,90 CHF) - BC de Zoug (2000 CHF) 09.05: - Vaudoise (12,00 CHF) 11.05: - Kühne+Nagel (5,75 CHF) - LafargeHolcim (2,00 CHF) - Orell Füssli (4,00 CHF) - Panalpina (3,75 CHF) - Pargesa (2,50 CHF) 14.05: - Galenica (1,65 CHF) - LLB (2,00 CHF) - Partners Group (19,00 CHF) 15.05: - Dufry (3,75 CHF) 16.05: - Jungfraubahn (2,40 CHF) 17.05: - Castle Private (1,00 CHF) - Valartis (0,20 CHF) - Vifor (2,00 CHF) 18.05: - Temenos (0,65 CHF) - BC du Valais (3,15 CHF) 22.5: - Adval Tech (4,00 CHF) - VAT Group (4,00 CHF) 23.05: - BKW (1,80 CHF) - Calida (0,80 CHF) - Edisun Power (0,60 CHF) - Phoenix Mecano (16,00 CHF) 24.05: - BC bernoise (6,60 CHF) - Burkhalter (5,00 CHF) 25.05: - Valiant (4,00 CHF) - Warteck (70,00 CHF) 28.05: - APG (24,00 CHF) - Baumgartner (12,00 CHF) - Financière Tradition (5,00 CHF - Poenina (1,60 CHF) - Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF) 04.06: - BC de Thurgovie (2,75 CHF) 11.6: - Hypo Lenzburg (dividende extra. 40 CHF remboursement de valeur nominale) 12.06: - AMS (0,33 EUR 19.0: - Groupe Minoteries (7,00 CHF) 20.06: - Mobimo (4,40 CHF) RATING DE CRÉDIT lundi soir: - Swiss Life: S&P relève la perspective de la note à "positive" - Flughafen Zürich: S&P relève son rating à "AA-" aujourd'hui: - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - Siegfried: Norges Bank relève sa participation à 3,26% sur BX Berne eXchange: - ras

rp/buc