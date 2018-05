Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,27% à 8880 points (à 08h20) - SMI (vendredi): +0,70% à 8903,83 points - SLI (vendredi): +0,67% à 1472,36 points - SPI (vendredi): +0,65% à 10'558,86 points - CAC 40 (vendredi): +0,26% à 5516,05 points - Dax (vendredi): +1,02% à 12'819,60 points - FTSE-100 (vendredi): +0,86% à 7567,14 points - Dow Jones (vendredi): $1,39% à 24'262,51 points - Nasdaq Comp (vendredi): +1,71% à 7209,62 points - S&P 500 (vendredi): +1,28% à 2663,42 points - Nikkei (lundi): -0,03% à 22'467,16 points AMBIANCE - l'essoufflement de l'économie allemande pèse ainsi que le traitement hors dividende d'UBS NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche: FDA accorde statut revue prioritaire à Tecentriq contre cancer poumon - Nestlé: accord avec Starbucks sur les activités café effectue un paiement de 7,15 mrd USD en numéraire obtient les droits illimités pour distribution des produits Starbucks effet positif sur bénéfice par action, croissance organique dès 2019 le programme de rachat d'action se poursuit finalisation de l'opération avec Starbucks fin 2018 SPI: - Wisekey nomme Don Tapscott dans son comité de conseil - Hochdorf: les actionnaires valident propositions du conseil d'administration - LLB: le COO Kurt Mäder quitte la banque - Feu vert global à l'assemblée générale d'Interroll PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX VENDREDI APRÈS-MIDI ET SOIR ET WEEKEND - ZGKB: les actionnaires ont accepté toutes les propositions - Lafarge en Syrie: comment un cadre informait les services secrets - Novartis: la FDA homologue Tafinlar/Mekinist pour le cancer de la thyroïde - Metall Zug: toutes les propositions ont été acceptées par l'assemblée générale - Glencore et QIA terminent le consortium avec la participation Rosneft - L'assemblée de Swissquote a élu Monica Dell'Anna au conseil d'administration NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:00 OFS: statistiques d'hébergement mars 09:00 BNS: réserves de devises fin avril 09:15 OFS: prix à la consommation CPI avril 16:30 Vaudoise: as. g., Lausanne PRESSE VENDREDI SOIR: - Oerlikon prépare la mise en Bourse de Drive Systems Reuters PRESSE WEEK-END: - UBS et CS également concernées par les sanctions US contre Vekselberg Schweiz am Wochenende - Les assurés en retard de paiement mieux protégés SonntagsZeitung - Avions de combat: Pilatus ne veut pas de commandes compensatoires SonntagsBlick PRESSE DU JOUR - Aurobindo veut racheter les génériques dermatologiques de Novartis Mint DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi après-midi et soir et weekend: - Moody's améliore la perspective de la note de la France de "stable" à "positive" - Argentine: la Banque centrale relève son taux directeur à 40% - USA: le taux de chômage tombe à 3,9% malgré des créations d'emplois décevantes aujourd'hui: (à 08h25) - euro/franc: 1,1955 - dollar/franc: 1,0007 - future Conf: - (vendredi: -12 pb à 159,33%) - taux au comptant: - (vendredi: 0,056%) - Allemagne: commandes industrielles en repli inattendu de 0,9% en mars DIVERS vendredi après-midi et soir: Suisse: - Multinationales: contre-projet à l'initiative prêt à être débattu - Accord-cadre Suisse-UE: plusieurs questions délicates encore à régler - Sociétés anonymes: la réforme promet de belles empoignades au Conseil national - Biens numériques: leur restitution devrait être réglée en cas de faillite - Entretiens de Watteville: réforme fiscale soumise en fin d'année au gouvernement international: - Bonds: la France a emprunté 10,61 milliards d'euros à long terme jeudi - Minerai de fer: la Chine ouvre son marché à terme aux investisseurs étrangers - Bruxelles ouverte à un accord commercial "restreint" avec les Etats-Unis weekend: Suisse: - Grisons intervention policière contre un lanceur d'alerte: plainte déposée - Genève: l'Entente bourgeoise perd la majorité - Johann Schneider-Ammann achève sa tournée en zone Mercosur - Regula Rytz réélue à la présidence des Verts - Le président du PDC Pfister ne vise pas le siège de Leuthard international: - Russie: après l'investiture de Poutine, on attend des réformes - Banques grecques: forte dégradation des fonds propres en cas de crise (BCE) aujourd'hui: Suisse: - ras international: - ras plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 18 mai - offres de rachat: Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai supplémentaire du 3 au 17 mai) - prochaine cotation sur SIX: Polyphor (1er jour de négoce prévu le 15 mai) Lalique (en juin, passe de BX à SIX) - prochaines décotations sur SIX: Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) Goldbach (après rachat par Tamedia, date pas encore connue) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - BC de Genève (2,90 CHF) - BFW Liegenschaften (1,40 CHF) - Plazza (4,00 CHF) - UBS (0,65 CHF) plus tard: 08.05: - Hochdorf (4,00 CHF) - Interroll (16,50 CHF) - Lindt (930/93,00 CHF) - Lonza (2,75 CHF) - Metall Zug (70 CHF) - Swissquote (0,90 CHF) - BC de Zoug (2000 CHF) 09.05: - Vaudoise (12,00 CHF) 11.05: - Kühne+Nagel (5,75 CHF) - LafargeHolcim (2,00 CHF) - Orell Füssli (4,00 CHF) - Panalpina (3,75 CHF) - Pargesa (2,50 CHF) 14.05: - Galenica (1,65 CHF) - LLB (2,00 CHF) - Partners Group (19,00 CHF) 15.05: - Dufry (3,75 CHF) 16.05: - Jungfraubahn (2,40 CHF) 17.05: - Castle Private (1,00 CHF) - Valartis (0,20 CHF) - Vifor (2,00 CHF) 18.05: - Temenos (0,65 CHF) - BC du Valais (3,15 CHF) 22.5: - Adval Tech (4,00 C CHF) - Alpine Select (1,00 CHF) - VAT Group (4,00 CHF) - Villars Holding (38,00 CHF) 23.05: - BKW (1,80 CHF) - Calida (0,80 CHF) - Edisun Power (0,60 CHF) - Phoenix Mecano (16,00 CHF) 24.05: - BC bernoise (6,60 CHF) - Burkhalter (5,00 CHF) 25.05: - Valiant (4,00 CHF) - Warteck (70,00 CHF) 28.05: - Aevis Victoria (0,55 CHF) - APG (24,00 CHF) - Baumgartner (12,00 CHF) - Financière Tradition (5,00 CHF - Poenina (1,60 CHF) - Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF) 31.05: - Romande Energie (36,00 CHF) 04.06: - BC de Thurgovie (2,75 CHF) 11.6: - Hypo Lenzburg (dividende extra. 40 CHF remboursement de valeur nominale) 12.06: - AMS (0,33 EUR 19.0: - Groupe Minoteries (7,00 CHF) 20.06: - Mobimo (4,40 CHF) RATING DE CRÉDIT vendredi soir: - Zurich Insurance: Fitch confirme le rating "AA-/stable" aujourd'hui: - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - IVF Hartmann: LLB Swiss Investment abaisse sa part à 7,86% - Credit Suisse annonce une participation en propre à 1,9/21,05% - AMS: Blackrock recule à 2,93% - VAT Group: Norges Bank relève sa part à 3,12% - Rieter: Norges Bank relève son engagement à 3,04% - Geberit: Blackrock réduit sa participation à 5,16% - Meyer Burger: Credit Suisse ramène son engagement à 4,99% - Groupe Minoteries: LLB Swiss Investment annonce 7,59% - Cembra Money Bank: BlackRock détient 3,28% - Cham Paper Group: LLB Swiss Investment annonce 9,14% - Cosmo: LLB Swiss Investment annonce 3,25% - Cassiopea: LLB Swiss Investment annonce 3,13% - New Venturetec: LLB Swiss Investment annonce 4,2% - Bucher: Norges Bank annonce 3,02% - BFW Liegenschaften: LLB Swiss Investment réduit son engagement à 6,26% - Adecco: BlackRock relève sa participation à 5,04% sur BX Berne eXchange: - ras

