Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,11% à 8955 points (à 08h20) - SMI (mardi): -0,38% à 8944,90 points - SLI (mardi): -0,38% à 1479,73 points - SPI (mardi): -0,28% à 10'652,07 points - CAC 40 (mardi): -0,17% à 5521,93 points - Dax (mardi): -0,28% à 12'912,21 points - FTSE-100 (mardi): -0,02% à 7565,75 points - Dow Jones (mardi): +0,01% à 24'360,21 points - Nasdaq Comp (mardi): +0,02% à 7266,90 points - S&P 500 (mardi): -0,03% à 2671,92 points - Nikkei (mercredi): -0,44% à 22'408,88 points AMBIANCE - Washington et Téhéran attisent les craintes NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Zurich T1: équivalents primes annuelles (APE) vie 1,25 (1,17) mrd USD primes brutes non-vie 9,3 (8,9) mrd USD taux fonds propres selon modèle Z-ECM à 133% SPI: - The Native exerce son option d'achat sur la majorité des parts de P8H - Pargesa: Group Bruxelles Lambert a cédé sa participation dans Burberry - Tamedia: la finalisation de la reprise repoussée à l'automne 2018 la Comco mène un examen approfondi du rachat de Goldbach - Orell-Füssli: les actionnaires rejettent la proposition de Veraison - Bucher Hydraulics prend une participation majoritaire dans Wuxi Deli Fluid - Schaffner S1: bénéfice net 4,0 (4,2) mio CHF Ebit 9,0 (6,0) mio CHF ventes nettes 108,3 (94,6) mio CHF 2017/18: marge Ebit attendue au moins au même niveau au S2 qu'au S1 PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Amag va cesser de distribuer des voitures diesel en Suisse SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX MARDI APRÈS-MIDI ET SOIR - Pargesa: Group Bruxelles Lambert veut vendre sa participation dans Burberry - Dirigeants de KEYSTONE-ATS pour une solution rapide à la crise - Panalpina: toutes les propositions acceptées par l'assemblée générale - Nespresso: le personnel refuse les nouveaux horaires - Orascom: les actionnaires ont accepté toutes les propositions - Kühne+Nagel: les actionnaires ont accepté toutes les propositions - Banque Profil de Gestion T1: bénéfice net 247'357 (309'196) francs suisses - GastroSuisse: les délégués nomment un nouveau vice-président - Lafargeholcim: les actionnaires ont accepté toutes les propositions - Migros abandonne son projet à la Markthalle de Berne - Bénéfice à nouveau en hausse pour Endress+Hauser en 2017 - Swiss pourrait doubler ses effectifs à Genève à 500 personnes d'ici fin 2019 - Lonza et Proteon Therapeutics prolongent un accord de production - ABB décroche un contrat en Indonésie pour des postes électriques NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 11:15 AFF/BNS: emprunt Confédération, résultat 14:30 Galenica: as. g., Berne 18:00 LLB: as. g., Schaan 16:00 Partners Group: as. g., Baar - 2018 Swiss Alternative Lending Conference, Zurich PRESSE MARDI SOIR - Publicitas prolonge le délai accordé aux éditeurs pour le plan de redressement Handelszeitung PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mardi après-midi et soir: - Russie: les ventes de voitures poursuivent leur reprise en avril aujourd'hui: (à 08h20) - euro/franc: 1,1879 - dollar/franc: 1,0031 - future Conf: - (mardi: -36 pb à 159,2%) - taux au comptant: - (mardi: 0,052%) - GB: la BoE vers un nouveau statu quo en plein ralentissement de l'économie DIVERS mardi après-midi et soir: Suisse: - Les contours du 2e tunnel routier du Gothard se précisent - Cybercriminalité: critiques d'une commission après la cyberattaque contre Ruag - Cartel aux Grisons: un conseiller aux Etats quitte la direction d'une société international: - Trump se retire de l'accord nucléaire iranien, défie ses alliés - Xi demande à Trump qu'USA et Chine "s'efforcent" de résoudre leur conflit - Brexit: Les Lords infligent un nouveau camouflet au gouvernement, divisé - Chahutée sur les marchés, l'Argentine appelle le FMI au secours - Passe d'armes sans précédent entre Washington et Pékin à l'OMC aujourd'hui: Suisse: - ras international: - ras plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 18 mai - offres de rachat: Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai supplémentaire du 3 au 17 mai) - prochaines cotations sur SIX: Polyphor (1er jour de négoce prévu le 15 mai) Lalique (en juin, passe de BX à SIX) - prochaines décotations sur SIX: Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) Goldbach (après rachat par Tamedia, date pas encore connue) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Vaudoise (12,00 CHF) plus tard: 11.05: - Kühne+Nagel (5,75 CHF) - LafargeHolcim (2,00 CHF) - Orell Füssli (4,00 CHF) - Panalpina (3,75 CHF) - Pargesa (2,50 CHF) 14.05: - Galenica (1,65 CHF) - LLB (2,00 CHF) - Partners Group (19,00 CHF) 15.05: - Dufry (3,75 CHF) 16.05: - Jungfraubahn (2,40 CHF) 17.05: - Castle Private (1,00 CHF) - Valartis (0,20 CHF) - Vifor (2,00 CHF) 18.05: - Temenos (0,65 CHF) - BC du Valais (3,15 CHF) 22.5: - Adval Tech (4,00 C CHF) - Alpine Select (1,00 CHF) - VAT Group (4,00 CHF) - Villars Holding (38,00 CHF) 23.05: - BKW (1,80 CHF) - Calida (0,80 CHF) - Edisun Power (0,60 CHF) - Phoenix Mecano (16,00 CHF) 24.05: - BC bernoise (6,60 CHF) - Burkhalter (5,00 CHF) 25.05: - Valiant (4,00 CHF) - Warteck (70,00 CHF) 28.05: - Aevis Victoria (0,55 CHF) - APG (24,00 CHF) - Baumgartner (12,00 CHF) - Financière Tradition (5,00 CHF - Poenina (1,60 CHF) - Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF) 31.05: - Romande Energie (36,00 CHF) 04.06: - BC de Thurgovie (2,75 CHF) 11.6: - Hypo Lenzburg (dividende extra. 40 CHF remboursement de valeur nominale) 12.06: - AMS (0,33 EUR 19.0: - Groupe Minoteries (7,00 CHF) 20.06: - Mobimo (4,40 CHF) RATING DE CRÉDIT mardi soir: - Ceva: Moody's complète le rating "PDR" avec la qualification "Limited Default" aujourd'hui: - ras EMPRUNTS mardi: - Goldman Sachs lève 325 mio CHF à 1,00%, échéance 2025 aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - MCH: LLB Swiss Investment annonce une participation de 9,73% - VAT Group: Norges Bank détient une participation de 3,18% - Jungfraubahn: JSP Sicherheitsdienste détient 4,71% - Ceva Logistics: J.R. Saadé détient 33,32%, Ceva juste 0,01% - Bucher: Norges Bank annonce une participation de 3,32% - Adecco: BlackRock abaisse sa participation à 4,95% sur BX Berne eXchange: - ras

rp/jh