Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,19% à 8967 points (à 08h25) - SMI (mercredi): +0,44% à 8984,10 points - SLI (mercredi): +0,45% à 1486,38 points - SPI (mercredi): +0,40% à 10'694,64 points - CAC 40 (jeudi): +0,20% à 5545,95 points - Dax (jeudi): +0,62% à 13'022,87 points - FTSE-100 (jeudi): +0,50% à 7900,97 points - Dow Jones (jeudi): +0,80% à 24'739,53 points - Nasdaq Comp (jeudi): +0,89% à 7404,97 points - S&P 500 (jeudi): +0,94% à 2723,07 points - Nikkei (vendredi): +1,16% à 22'758 points AMBIANCE - des indications positives US devraient soutenir - Sika en ligne de tir NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Sika a résolu le litige avec Saint-Gobain Saint-Gobain reprend SWH et vend 6,97% à Sika pour 2,1 mrd CHF les procédures judiciaires sont arrêtées Saint-Gobain conserve une part de 10,75% pour au moins 2 ans transaction financée moyennant un crédit-relais d'UBS Sika et Saint-Gobain veulent renforcer leur collaboration Sika veut introduire une action unitaire Saint-Gobain verse aux héritiers 3,22 mrd CHF Sika va supprimer le paquet de 6,97% d'actions - Adecco: le rachat d'actions annoncé durera au maximum jusqu'au 13 mai 2021 SPI: - Lastminute met fin au rachat d'actions partiel, 33,8% de titres servis - Swiss Prime Site vend le site "Weltpost Park" à Berne - HBM: Eli Lilly veut racheter Armo, une entreprise du portefeuille de HBM PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Les actions de Matador Partners Group seront cotées à la Bourse de Berne - Polyphor affine sa fourchette de prix pour l'IPO option de surallocation portée à 55 (40) mio CHF SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX DEPUIS MERCREDI APRÈS-MIDI, SOIR ET JEUDI - Lafarge en Syrie: un ex-membre des renseignements norvégiens mis en examen - Richemont détient 95% d'YNAP à l'expiration du délai de l'offre - Roche: une phase III avec Tecentric/Cotellic manque le critère primaire - LLB: l'assemblée générale a accepté toutes les propositions - Partners Group: Steffen Meister nommé président - Firmenich renforce sa présence aux Etats-Unis - Les actionnaires de Galenica approuvent toutes les propositions - Le CFO de SIX nommé à la présidence de l'association des directeurs financiers - U-blox conclut un partenariat avec le chinois Qianxun Spatial Intelligence - Novartis: un contrat avec une société liée à l'avocat de Trump pas reconduit - UBS engage le banquier d'affaires Marco Illy de Credit Suisse - Résultats en hausse pour le casino de Crans-Montana NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 13h00 Swiss: statistiques du trafic en avril 10h00 Nebag: assemblée générale, Zurich PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mercredi après-midi, soir et jeudi: - Brésil: légère hausse des prix en avril (0,22% sur un mois) - USA: hausse des prix (+0,2%) en avril à cause de l'essence les inscriptions hebdomadaires au chômage inchangées surplus budgétaire de 214 milliards de dollars en avril grâce aux impôts - GB: la BoE maintient son taux et abaisse sa prévision de croissance la production industrielle reste morne en mars - Chine: net reflux de l'inflation, légère reprise des prix à la production - Japon: l'excédent courant de mars au plus haut depuis 2007 - Chine: net reflux de l'inflation, légère reprise des prix à la production - USA: baisse surprise des stocks de brut, production à un record (EIA) - USA: les prix à la production progressent moins que prévu en avril aujourd'hui: (à 08h20) - euro/franc: 1,1947 - dollar/franc: 1,0034 - future Conf: - (mercredi: -5 pb à 159,19%) - taux au comptant: - (mercredi: 0,085%) - ras DIVERS mercredi après-midi et soir: Suisse: - Travail.Suisse dit "non" à l'initiative "Monnaie pleine" - Fiscalité des entreprises: Vaud confirme 130 millions de moins pour les communes - Le Contrôle fédéral des finances a signalé trois cas graves en 2017 - Iran: le retrait américain accroît l'insécurité des sociétés suisses (Seco) - Seco: la Suisse appelle toutes les parties à maintenir l'accord de Vienn - Nucléaire iranien: le Conseil fédéral s'inquiète de la décision américaine - Le Conseil fédéral approfondit sa politique des données numériques international: - Washington proteste à l'OMC contre les aides de l'Inde au riz et au blé - Iran: Rohani a dit à Macron qu'il "fera tout pour rester dans l'accord" - Washington continuera de travailler avec ses alliés sur l'Iran (Mattis) - Accord nucléaire: l'Iran exige des garanties pour rester - Les Européens "feront tout" pour que l'Iran reste dans l'accord nucléaire - L'Iran remplit ses "engagements" conformément à l'accord nucléaire (AIEA) jeudi: Suisse: - Suisse - UE, mesures d'accompagnement: désaccord entre Berne et Bruxelles international: - Alena: Ottawa, Mexico et Washington "plus près" d'un accord (Chrystia Freeland) - Commerce: Ross escompte des "progrès" dans les discussions avec la Chine - Russie et Iran vont poursuivre une étroite collaboration sur l'accord nucléaire aujourd'hui: Suisse: - ras international: - ras plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 18 mai - offres de rachat: Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai supplémentaire du 3 au 17 mai) - prochaines cotations sur SIX: Polyphor (1er jour de négoce prévu le 15 mai) Lalique (en juin, passe de BX à SIX) - prochaines décotations sur SIX: Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) Goldbach (après rachat par Tamedia, date pas encore connue) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Kühne+Nagel (5,75 CHF) - LafargeHolcim (2,00 CHF) - Orell Füssli (4,00 CHF) - Panalpina (3,75 CHF) - Pargesa (2,50 CHF) 14.05: - Galenica (1,65 CHF) - LLB (2,00 CHF) - Partners Group (19,00 CHF) 15.05: - Dufry (3,75 CHF) 16.05: - Jungfraubahn (2,40 CHF) 17.05: - Castle Private (1,00 CHF) - Valartis (0,20 CHF) - Vifor (2,00 CHF) 18.05: - Temenos (0,65 CHF) - BC du Valais (3,15 CHF) 22.5: - Adval Tech (4,00 C CHF) - Alpine Select (1,00 CHF) - VAT Group (4,00 CHF) - Villars Holding (38,00 CHF) 23.05: - BKW (1,80 CHF) - Calida (0,80 CHF) - Edisun Power (0,60 CHF) - Phoenix Mecano (16,00 CHF) 24.05: - BC bernoise (6,60 CHF) - Burkhalter (5,00 CHF) 25.05: - Valiant (4,00 CHF) - Warteck (70,00 CHF) 28.05: - Aevis Victoria (0,55 CHF) - APG (24,00 CHF) - Baumgartner (12,00 CHF) - Financière Tradition (5,00 CHF - Poenina (1,60 CHF) - Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF) 31.05: - Romande Energie (36,00 CHF) 04.06: - BC de Thurgovie (2,75 CHF) 11.6: - Hypo Lenzburg (dividende extra. 40 CHF remboursement de valeur nominale) 12.06: - AMS (0,33 EUR 19.0: - Groupe Minoteries (7,00 CHF) 20.06: - Mobimo (4,40 CHF) RATING DE CRÉDIT jeudi: - Moody's baisse la perspective de la note de Nestlé à négative de stable, "AA2" aujourd'hui: - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: jeudi: - Rapid Nutrition: IPO Capital détient 7%, Whetstone 11% et St. Ledger 10,5% - U-blox: Credit Suisse annonce une participation de 7,46% - AMS: Blackrock annonce une participation de 3,05% - Geberit: Blackrock annonce une participation de 5,18% - Evolva: Credit Suisse Group passe sous 3% - Ceva Logistics: Ross Turner détient 4,86% - Adecco: BlackRock augmente sa participation à 5,14% aujourd'hui: - ras sur BX Berne eXchange: - ras

