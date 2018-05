Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,37% à 8974 points (à 08h20) - SMI (vendredi): -0,53% à 8940,46 points - SLI (vendredi): -0,54% à 1480,45 points - SPI (vendredi): -0,47% à 10'662,39 points - CAC 40(lundi): +0,41% à 5637,51 points - Dax (vendredi): -0,28% à 13'077,72 points - FTSE-100(lundi): +1,03% à 7859,17 points - Dow Jones(lundi): +1,21% à 25'013,29 points - Nasdaq Comp(lundi): +0,54% à 7394,04 points - S&P 500 (lundi): +0,74% à 2733,01 points - Nikkei (mardi): -0,18% à 22'960,36 points AMBIANCE - soutenu par des signes de détente dans la bisbille commerciale entre Washington et Pékin NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Zurich Insurance termine son programme de rachat d'actions - Sonova 2017/18: chiffre d'affaires 2646 mio CHF (cons. AWP: 2660 mio) Ebita 532,5 mio CHF (cons. AWP: 524,6 mio) bénéfice net 407,4 mio Fr. (cons. AWP: 406,5 mio) dividende 2,60 (2,30) CHF par titre (cons. AWP: 2,49) 2018/19: croissance organique attendue pour les ventes de 3% à 5% hausse du bénéfice par action attendu autour de 15% CEO: efforts à faire sur la rentabilité des implants cochléaires SPI: - Von Roll vend son site de production chinois de Luhe - Peach Property: achète 1066 logements dans le Bade-Wurtemberg revenus locatifs du portefeuille supérieurs à 40 mio CHF - Temenos lance un programme de rachat d'actions de plus de 250 mio USD - Kudelski livre des solutions de sécurité pour des produits U-blox PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Senioresidenz propose l'élection de Michel Vauclair à la présidence - Les titres Immomentum restants annulés SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX VENDREDI après-midi, soir et week-end prolongé - Swiss Re examine les options pour son engagement en Iran - Givaudan conclut un partenariat avec Mixfit et DSM - Partners Group prend une participation dans l'américain GlobalLogic Inc. - Partners Group et Kedaara Capital acquièrent des magasins de mode indiens - Roche annonce des résultats positifs d'étude avec Hemlibra - Nestlé Skin Health: la FDA étend l'homologation de Restylane (antirides) - Grèce: le parlement renvoie l'affaire Novartis devant la justice - M. Vekselberg réduit ses participations dans Oerlikon et Schmolz+Bickenbach - Calida: les actionnaires donnent leur feu vert - Réorganisations en vue aux CFF L'offre ferroviaire entre la Suisse et l'Italie étoffée dès 2020 - BKW "solide et prospère" selon son président - Les employés du Giornale del Popolo n'abdiquent pas NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:30 Sonova: CPB 2017/18, Stäfa 11:00 Deloitte: CP téléphonique sondage CFO 11:00 Burkhalter: as. g., Regensdorf 16:30 BC bernoise: as. g., Berne PRESSE VENDREDI ET DU WEEKEND PROLONGE - Enquête britannique pour corruption contre Glencore Bloomberg PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi après-midi, soir et week-end prolongé: - Japon: l'excédent commercial bondit de 31% en avril, augmente avec les USA - Aléna: Washington focalisé sur "un bon accord" plus que sur une échéance - S&P confirme les triple A suisse et néerlandais - Canada: inflation de 2,2% en avril sur un an (-0,1 point) aujourd'hui: (à 08h20) - euro/franc: 1,1748 - dollar/franc: 0,9975 - future Conf: - (vendredi: +32 pb à 158,96%) - taux au comptant: - (vendredi: 0,155%) - ras DIVERS vendredi après-midi, soir et week-end prolongé: Suisse: - Deloitte: les entreprises suisses perdent des rangs au classement du luxe - Electriciens: les patrons renoncent à la semaine de 44 heures - Manifestation contre les entreprises Monsanto et Syngenta - Santé: l'Etat ne devrait pas intervenir dans les tarifs de laboratoire - Nouveau président pour la faîtière Scienceindustries international: - Le compromis entre Pékin et Washington laisse en suspens les principaux litiges - Washington promet une pression maximale contre Téhéran - Les Emirats vont autoriser des firmes étrangères à détenir 100% des entreprises - Accord nucléaire: l'Iran juge les promesses européennes insuffisantes - Italie: la Ligue annonce un accord sur le chef du gouvernement - Washington et Pékin écartent pour l'heure une guerre commerciale - La stabilité de la zone euro "menacée" si Rome ne respecte pas ses engagements - Les rachats d'actions au beau fixe interpellent sur leur efficacité - Accord entre l'UE et la Grèce sur la dernière revue du programme d'aide - Déficit commercial américain: Pékin bouge mais reste évasif - Nucléaire: l'Iran accueille avec circonspection les engagements de l'UE - L'UE présente à Téhéran ses mesures pour défendre les échanges commerciaux - Taxes US: l'UE informe l'OMC qu'elle est prête à prendre des contre-mesures - Taxes américaines: le Japon informe l'OMC qu'il est prêt à des représailles - Italie: un programme commun populiste anti-Bruxelles aujourd'hui: Suisse: - ras international: - Commerce: après Pékin, l'UE cherche elle aussi une issue avec Trump plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 15 juin - prochaines cotations sur SIX: Lalique (en juin, passe de BX à SIX) - prochaines décotations sur SIX: Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) Goldbach (après rachat par Tamedia, date pas encore connue) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Adval Tech (4,00 C CHF) - Alpine Select (1,00 CHF) - VAT Group (4,00 CHF) - Villars Holding (38,00 CHF) 23.05: - BKW (1,80 CHF) - Calida (0,80 CHF) - Edisun Power (0,60 CHF) - Phoenix Mecano (16,00 CHF) 24.05: - BC bernoise (6,60 CHF) - Burkhalter (5,00 CHF) 25.05: - Valiant (4,00 CHF) - Warteck (70,00 CHF) 28.05: - Aevis Victoria (0,55 CHF) - APG (24,00 CHF) - Baumgartner (12,00 CHF) - Financière Tradition (5,00 CHF - Poenina (1,60 CHF) - Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF) 31.05: - Romande Energie (36,00 CHF) 04.06: - BC de Thurgovie (2,75 CHF) 11.06: - Hypo Lenzburg (dividende extra. 40 CHF remboursement de valeur nominale) 12.06: - AMS (0,33 EUR) 19.06: - Groupe Minoteries (7,00 CHF) 20.06: - Mobimo (4,40 CHF) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS vendredi soir: - Banco Mercantil del Norte lève 100 millions à 0,875%/2021 aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - Polyphor: le groupe Grogg/Maag et consorts annonce 63,2% - Sunrise: BlackRock remonte à 3,09% - Partners Group: Morgan Stanley affiche des positions d'achat de 15,35% - Novartis annonce un participation propre de 3,841%/1,1922% - LumX: China Silver AM détient 14,71%, participation propre 21,02% - Sika annonce plusieurs changements de participations - Ceva Logistics: Credit Suisse réduit sous le seuil de 3% - Adecco: BlackRock remonte à 5,17% sur BX Berne eXchange: - ras

