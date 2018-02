Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, le résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS (16h05) - SMI: -0,50% à 9244 points - SLI: -0,65% à 1518 points - SPI: -0,66% à 10'628 points - Dax: -1,35% à 12'828 points - FTSE-100: -0,36% à 7464 points - CAC 40: -1,35% à 5381 points - Dow Jones: -1,19% à 26'874 points - Nasdaq: -1,11% à 7304 points Meilleures performances SMI/SLI: - Swiss Re (+0,7%) - Roche (+0,7%) - Baloise (+0,2%) - Zurich (+0,1%) - UBS (-0,3%) Moins bonnes performances du SMI/SLI: - Vifor (-2,1%) - Aryzta (-2,0%) - Dufry (-1,7%) - Sonova (-1,7%) - Swatch (-1,6%) Mouvements notables au SPI: - Myriad (-8,7%) - Perfect Hldg (-6,3%) - Edisun (-6,1%) - Idorsia (-5,2%) - KTM (-5,7%) - New Venturetec (+9,4%) - Schlatter (+4,4%) - Ci Com (+3,3%) - Implenia (+2,8%) - BfW Liegenschaften (+2,4%) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Lafarge en Syrie: le rôle de la diplomatie française en question - Novartis obtient aux USA un statut de médicament orphelin pour le Leniolisib - SGS rachète l'allemand TraitGenetics GmbH - ventes 3,5 mio EUR SPI: - Schmolz+Bickenbach participera au fonds de l'Etat pour Ascoval - KTM Industries a demandé le retraite de la Bourse de Vienne des actions Pankl confirme l'offre de 42,18 EUR par action Pankl - Tamedia: l'offre pour Goldbach doit commencer le 19 février 2018 - Belimo: nouveau CFO en la personne de Markus Schürch - Implenia 2017: résultat opérationnel convaincant au deuxième semestre dividende comparable à l'année précédente - BFW 2017: Ebit 22,6 mio CHF, bénéfice avec revalorisations 18,0 mio CHF PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX: - Realstone Development Fund pose la 1ère pierre d'un vaste projet à Fribourg - Ringier: le Français Gilles Despas nommé à la tête de Scout24 - Bank in Zuzwil augmente de justesse son bénéfice annuel - Generali Suisse nomme un nouveau responsable juridique - Jungfrau Sports rachète Alpin Raft - BV Holding: léger repli du bénéfice net annuel, optimiste pour 2018 - La Communauté d'achat HSK nomme Eliane Kreuzer directrice générale NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES (à 16h05) - EUR/CHF: 1,1591 - USD/CHF: 0,9328 - Future Conf: -27 pb à 157,25% (jeudi: -8 pb à 157,52%) - taux au comptant: 0,175% (jeudi: 0,138%) - USA: solides créations d'emplois en janvier (200.000), taux de chômage stable à 4,1% le moral des ménages baisse en janvier à 95,7 points (Uni Michigan) les commandes industrielles augmentent plus que prévu (+1,7%) en décembre - Zone euro: hausse de 0,2% des prix à la production industrielle en décembre - Allemagne: immatriculations de voitures neuves en hausse de 12% en janvier - Italie: prix à la consommation en hausse de 0,8% en janvier sur un an - Espagne: le nombre de chômeurs rebondit en janvier à 3,48 millions (ministère) DIVERS aujourd'hui: Suisse: - La Comco ouvre une enquête contre des entreprises genevoises d'électricité - Hausse des prix de l'immobilier résidentiel en janvier (Immoscout24) - La conjoncture s'éclaircit, renforçant l'attrait de l'accès à la propriété international: - Brexit: discussions lundi à Londres entre MM. Davis et Barnier - USA: passage de témoin sans-faute entre Janet Yellen et Jerome Powell à la Fed - Pétrole: les USA produisent plus de 10 millions de barils par jour plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 16 février - offres de rachat: Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril) - prochaine cotation sur SIX: Swissport (courant 2018) - prochaines décotations sur SIX: Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril) Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 02.03: - Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale) 6.3: - Novartis (2,80 CHF) 20.03: - Hypo Lenzburg (110 CHF) 21.3: - SGS (75 CHF) 26.3: - Givaudan (58,00 CHF) 27.3: - Titlisbahnen (8,40 CHF) 13.4: - Julius Bär (1,40 CHF) 7.5: - UBS (0,65 CHF) 8.5: - Lonza (2,75 CHF) - BC de Zoug (2000 CHF) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - Amag lève 100 mio CHF à 0,05%, échéance 2020 ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - PEH: Alpha Associates détient 35,32%, en propre 4,86%, Bernhard Schürmann <3% - Meyer Burger: BlackRock abaisse à 2,62% - Norges Bank relève à 3,57% - Partners Group: Morgan Stanley détient une participation de 15,47% - Sonova: UBS Fund Management relève sa participation à 3,003% - Kardex: Lombard Odier abaisse sa participation à 2,9% - UBS: BlackRock relève ses postitions d'achat à 5,04% - Adecco: Invesco abaisse sa participation à 2,96% sur BX Berne eXchange: - ras

rp