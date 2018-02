Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, le résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS (15h58) - SMI: +1,38% à 8958 points - SLI: +1,39% à 1469 points - SPI: +1,55% à 10'336 points - Dax: +1,31% à 12'555 points - FTSE-100: +1,46% à 7246 points - CAC 40: +1,35% à 5232 points - Dow Jones: +0,46% à 24'029 points - Nasdaq: -0,04% à 7113 points Meilleures performances SMI/SLI: - Swisscom (+3,5%) - Sonova (+2,7%) - Partners Group (+2,7%) - Julius Bär (+2,5%) - Schindler (+2,1%) Moins bonnes performances du SMI/SLI: - Lonza (-1,1%) - Aryzta (-0,5%) - Dufry (+0,3%) - Swiss Life (+0,7%) - Richemont (+0,7%) Mouvements notables au SPI: - SNB (+13,1%) - Orascom (+13,1%) - Jungfraubahn (+7,1%) - KTM Industries (+6,6%) - Leonteq (+6,4%) - Walter Meier (-3,6%) - Zur Rose (-3,6%) - Cosmo (-2,6%) - Swiss Fin&Prop (-2,2%) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Swisscom 2017: chiffre d'affaires 11,66 mrd CHF (cons. AWP: 11,61 mrd) Ebitda 4,30 mrd CHF (cons. AWP: 4,32 mrd) bénéfice net 1,57 mrd CHF (cons. AWP: 1,58 mrd) dividende 22 CHF/action (cons. AWP: 22 CHF, 2016: 22 CHF) 2018: chiffre d'affaires visé de 11,6 mrd CHF Ebitda visé autour de 4,2 mrd CHF vers une stabilité du dividende (22 CHF/action) enveloppe pour investissements inférieure à 2,4 mrd CHF objectif d'économies relevé à 100 mio/an jusqu'en 2020 quelque 700 places de travail CEO: les parts de marché sont restés stables au 4e trimestre reconnait le vol de données de 800'000 clients SPI: - Airesis 2017: chiffre d'affaires attendu de 116 à 118 mio EUR EBITDA attendu de 2,5 à 3,5 mio EUR 2018: CA attendu à au moins 125 mio EUR, marge EBITDA 3-4,4% - Addex désigne Jean-Philippe Rocher pour co-diriger la recherche préclinique - Meyer Burger dépose une plainte pour violation de brevet en Chine PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Sanitas étoffe son comité de direction de trois nouveaux membres - Quickmail poursuit sa croissance - Syngenta finalise le rachat de Nidera Seeds - Swissport signe un partenariat avec Ryanair à Berlin - Pictet 2017: produit d'exploitation +16% à 2,52 mrd CHF bénéfice net +36% à 572 mio CHF - Acrotec prend pied à Genève, par le biais de sa filiale STS - Bühler: Josef Müller se retire du conseil d'administration pour raison d'âge - Gatetgroup renforce sa collaboration avec la compagnie Norwegian NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES aujourd'hui: (à 15h58) - EUR/CHF: 1,1609 - USD/CHF: 0,9409 - Future Conf: -17 pb à 157,07% (mardi: +38 pb à 167,24%) - taux au comptant: 0,154% (mardi: 0,146%) - Les réserves de devises de la BNS baissent en janvier de 12,7 mrd CHF - Le sondage conjoncturel du KOF traduit un regain de confiance en janvier - Zone euro: l'UE rehausse sa prévision de croissance en 2018 et 2019 - France: le déficit commercial s'est creusé à 62,3 mrd d'euros en 2017 - Allemagne: la production industrielle perd un peu d'élan en décembre (-0,6%) - Russie: l'inflation à un nouveau record de faiblesse en janvier DIVERS aujourd'hui: Suisse: - Les réseaux câblés ont gagné 62'000 abonnés en 2017 - L'indice de bulle immobilière d'UBS s'estompe à 1,32 points au T4 - Le non à l'initiative "No Billag" se maintient en tête des sondages international: - Zone euro: les banques doivent accélérer la réduction des créances douteuses plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 16 février - offres de rachat: Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai 19 février au 20 mars) Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril) - prochaine cotation sur SIX: Gategroup (T1/T2 2018) Swissport (courant 2018) - prochaines décotations sur SIX: Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril) Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 02.03: - Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale) 06.03: - Novartis (2,80 CHF) 15.03: - Roche (8,30 CHF) 20.03: - Hypo Lenzburg (110 CHF) 21.03: - SGS (75 CHF) 26.03: - Givaudan (58,00 CHF) - DKSH (1,65 CHF) 27.03: - Titlisbahnen (8,40 CHF) 13.04: - Julius Bär (1,40 CHF) 07.05: - UBS (0,65 CHF) 08.05: - Lonza (2,75 CHF) - BC de Zoug (2000 CHF) 28.05: - Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF) 12.06: - AMS (0,33 EUR) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - Lausanne lève 100 mio CHF à 1,1%, échéance 2038 ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - SPS: BlackRock augmente légèrement sa participation à 10,08% - UBS: BlackRock diminue sa participation à 4,95% - Züblin: UIAG réduit ses parts à 2,85% - AMS: Massachusetts Mutual Life étoffe sa participation à 5,17% - Sonova: UBS Fund Management abaisse sa participation à sous 3% - PSP: Credit Suisse Funds franchit un seuil, à 3,01% - Molecular Partners: Patrik Forrer voit son engagement dilué à 3,11% - Kardex: Credit Suisse Funds réduit son engagement à 2,97% - Implenia: Swisscanto Fondsleitung passe sous le seuil de 3% sur BX Berne eXchange: - ras

