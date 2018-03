Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, le résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS (15h45) - SMI: +0,31% à 8908 points - SLI: +0,13% à 1455 points - SPI: +0,31% à 10'329 points - Dax: +0,39% à 12'265 points - FTSE: +0,16% à 7150 points - CAC 40: +0,04% à 5244 points Meilleures performances SMI/SLI: - Novartis (+0,8%) - Geberit (+0,8%) - Adecco (+0,6%) - Swiss Life (+0,6%) - Dufry (+0,5%) Moins bonnes performances du SMI/SLI: - Aryzta (-3,2%) - Givaudan (-2,1%) - Vifor (-1,7%) - Swatch (-1,7%) - Swiss Re (-0,7%) Mouvements notables au SPI: - Tornos (+6,4%) - Bellevue (+3,7%) - Idorsia (+2,6%) - Lem (+2,5%) - Swissquote (+2,3%) - Adval Tech (-4,1%) - Air Tech (-3,4%) - Rieter (-3,2%) - Santhera (-2,3%) - Zur Rose (-2,3%) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Swisscom rogne les tarifs de ses paquets de données en itinérance Une cyberattaque a brièvement perturbé la messagerie de Swisscom - Aryzta: le président et CEO rachètent des titres après le rapport semestriel - Swatch: le CEO a gagné 6,97 mio CHF en 2017 CEO: accélération croissance ventes poursuivie entre jan. et mars SPI: - Lastminute 2017: chiffre d'affaires 258,8 (262) mio EUR EBITDA ajusté 16,9 (28,5) mio EUR résultat net -7,8 (+6,7) mio EUR change son nom en Imgroup CEO: contribution de l'Allemagne en nette hausse dès 2018 extension de la collaboration avec Booking.com en vue retour dans les chiffres noirs "probable" dès 2018 - Valiant dénonce un emprunt au remboursement anticipé - Conzzeta: Schmid Rhyner reprend ISAtec GmbH - Tecan 2017: chiffre d'affaires 548,4 mio CHF (cons. AWP: 553 mio) EBITDA 105,3 mio CHF (cons. AWP: 102,6 mio) bénéfice net 66,5 mio CHF (cons. AWP: 67,7 mio) dividende 2,00 CHF/action (cons. AWP: 2,04; 2016: 1,75 CHF) 2018: hausse du CA avec un taux à un chiffre moyen attendu table sur une marge EBITDA de plus de 19% - Siegfried 2017: chiffre d'affaires 750,5 mio CHF (cons. AWP: 759,2 mio) EBITDA 114,0 mio CHF (cons. AWP: 119,0 mio) bénéfice net 39,7 mio CHF (cons. AWP: 49,3 mio) dividende 2,40 (2,00) CHF par titre (consensus AWP: 2,60) 2018: hausse du CA d'au moins un taux à un chiffre bas à moyen nette amélioration de la marge EBITDA attendue - BVZ 2017: produit d'exploitation 151,5 (143,0) mio CHF Ebitda 40,2 (34,5) mio CHF bénéfice net 12,5 (8,7) mio CHF dividende total de 14,00 (12,00) CHF par action 2018: recettes et bénéfice stables attendus PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Franke: le CEO Alexander Zschokke part, remplacé par Patrick Wohlhauser - Microsoft va créer en Suisse deux centres de données pour le Cloud - Pas d'usage de la prescription dans l'affaire CarPostal - Aéroport de Genève: 62 communes suisses et françaises contre la fiche PSIA - Nouveau patron chez Helvetic Airways - Selecta nomme un nouveau directeur financier à compter d'avril NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - PRESSE DU JOUR - UBS écope d'une amende de 14 mio CHF à Hong Kong dans l'affaire China Forestry Le Temps - Credit Suisse CEO: rachats d'actions plutôt que dividendes Finanz und Wirtschaft DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES (à 15h50) - EUR/CHF: 1,1709 - USD/CHF: 0,9467 - Future Conf: +16 pb à 158,12% (mardi: -42 pb à 157,97%) - taux au comptant: 0,133% (mardi: 0,119%) - AFF: la Confédération rouvre son 0,50%/2058 de 76,85 mio CHF, rend. 0,671% la Confédération rouvre son 0,50%/2030 de 91,20 mio CHF, rend. 0,249% - USA: les ventes au détail déçoivent en février (-0,1%) les prix à la production augmentent de 0,2% en février les stocks des entreprises grimpent de 0,6% comme prévu en janvier hausse des stocks de brut de 5 millions de barils au 9/03, à 430,9 MB - Zone euro: la production industrielle recule de 1,0% en janvier (Eurostat) - France: nouvelle hausse des créations d'entreprises en février (Insee) - Allemagne: l'inflation confirmée à 1,4% en février - Chine: accélération (+7,2%) de la production industrielle en janvier-février gonflement de 7,9% des investissements en capital fixe les ventes de détail grimpent de 9,7% en janvier-février (gouvernement) DIVERS aujourd'hui: Suisse: - Redevance hydraulique: une alliance fait pression pour flexibiliser la taxe - TF: les médias privés peuvent participer à la procédure sur "Admeira" - Le Jura poursuit la diversification de son tissu économique - Marché du travail: le sous-emploi affecte surtout les femmes - Paul Rechsteiner quitte la présidence de l'Union syndicale suisse international: - Presse: Washington évalue des droits de douane contre la Chine d'environ 60 mrd USD - Pétrole: l'Opep revoit en hausse sa prévision de production aux Etats-Unis - Zone euro: les achats d'actifs de la BCE liés à l'avenir de l'inflation plus tard: - prochaine échéance Eurex: 16 mars - offres de rachat: Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai 19 février au 20 mars) Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril) - prochaine cotation sur SIX: Sensirion (prévue le 22 mars) Medartis (prévue le 23 mars) Gategroup (fin T1 ou T2 2018) Swissport (courant 2018) Asmallworld ("ces prochaines semaines") - prochaines décotations sur SIX: Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril) Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - AMS (0,33 EUR 20.6: - Mobimo (4,40 CHF) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - Allreal lève 125 mio CHF à 0,5%, échéance 2023 ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - Temenos: Norges Bank monte à 3,185% - Orior: Credit Suisse passe sous 3% - Meyer Burger: UBS passe sous 3% - Bobst: le groupe d'actionnaires JBF Finance monte à 53,71% sur BX Berne eXchange: - ras

