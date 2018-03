Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, le résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS (15h40) - SMI: -0,31% à 8855 points - SLI: -0,19% à 1458 points - SPI: -0,22% à 10'325 points - Dax: -0,92% à 12'275 points - FTSE-100: -1,32% à 7070 points - CAC 40: -0,59% à 5252 points - Dow Jones: -0,75% à 24'758 points - Nasdaq Comp: -1,13% à 7397 points Meilleures performances SMI/SLI: - Swatch (+2,8%) - Aryzta (+2,5%) - Partners Group (+1,6%) - Dufry (+1,0%) - Richemont (+0,8%) Moins bonnes performances du SMI/SLI: - Sonova (-1,6%) - ABB (-1,3%) - Swiss Re (-1,1%) - Nestlé (-0,7%) - Credit Suisse (-0,7%) - Sika (-0,7%) Mouvements notables au SPI: - New Value (-9,4%) - Perfect (-7,3%) - Bachem (-2,8%) - Dottikon ES (-2,8%) - Gurit (-2,6%) - Sunrise (-2,2%) - New Venturetec (+7,0%) - Tornos (+6,4%) - Zwahlen&Mayr (+4,8%) - Crealogix (+3,0%) - Highlight Event (+3,0%) - Air Tech (+2,8%) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Clariant ne regrette pas White Tale et confirme ses objectifs - Julius Bär: l'ex-patron Boris Collardi a vu son salaire raboté en 2017 SPI: - Flughafen Zürich: agrandissement et modernisation du transport des bagages - BCGE: remboursement sans péril pour la survie de la banque (Ensemble à Gauche) une initiative lancée pour forcer la main aux politiques - Sunrise diminue à son tour ses frais d'itinérance - Wisekey va collaborer avec IBM dans la sécurisation IoT - Addex: les actionnaires valident l'augmentation massive de capital - Hiag 2017: produit des loyers 55,8 (52,4) mio CHF EBITDA 73,1 (56,0) mio CHF bénéfice net 57,5 (46,4) mio CHF dividende 3,80 (3,60) CHF proposé CEO: anticipe une hausse de plus de 1% du revenu des immeubles en 2018 PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - NZZ 2017: bénéfice net 28,7 (23,8) mio CHF - Competec place Martin Lorenz au poste de directeur général - Lantal a vu ses ventes reculer de 4,3% en 2017 - Chiffre d'affaires record pour BLS Cargo malgré l'interruption à Rastatt - Clinerion se dote d'un nouveau directeur général avec Ian Rentsch - Vitol: Varo Energy prépare une entrée en Bourse à Amsterdam - Helbling: revenus en hausse en 2017, implantation californienne en vue - AP Alternative Portfolio a bouclé son programme de rachat d'actions - Elthera: résultats encourageants en oncologie dans des modèles précliniques NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras PRESSE DU JOUR - Le groupe PKZ a renoué avec la croissance en 2017 Aargauer Zeitung - L'affaire Gucci risque de coûter très cher au Tessin Sonntagszeitung DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES (à 15h40) - EUR/CHF: 1,1707 - USD/CHF: 0,9506 - Future Conf: -3 pb à 158,44% (vendredi: +12 pb à 158,50%) - taux au comptant: 0,110% (vendredi: 0,111%) - BNS: total avoirs à vue en francs suisses semaine au 16.03 à 575,9 mrd CHF - Italie: production industrielle en baisse de 1,9% en janvier sur un mois la balance commerciale déficitaire de 87 mio EUR en janvier - Japon: excédent commercial en recul en février, ralentissement des exportations - Russie: hausse production industrielle ralentit à + 1,5% en février sur un an DIVERS aujourd'hui: Suisse: - Ueli Maurer s'engage contre le protectionnisme à Buenos Aires - BNS: mise en circulation d'un nouveau billet de 200 CHF en août international: - Brexit: Francfort s'attend à d'autres ralliements de banques au printemps - La France a emprunté 6,788 milliards d'euros à court terme lundi - L'UE et Londres "d'accord" sur les termes d'une période de transition post-Brexit (Barnier) trouvent une solution provisoire pour la frontière irlandaise - Taxes US: la commissaire de l'UE au Commerce mardi et mercredi à Washington - Chine: Yi Gang, un réformiste nommé à la tête de la banque centrale plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 20 avril - offres de rachat: Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai 19 février au 20 mars) Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril) - prochaine cotation sur SIX: Asmallworld (prévue le 20 mars) Sensirion (prévue le 22 mars) Medartis (prévue le 23 mars) Gategroup (prévue le 27 mars) Swissport (courant 2018) - prochaines décotations sur SIX: Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril) Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 20.03: - Hypo Lenzburg (110 CHF) - Kudelski (0,10 CHF) 21.03: - SGS (75 CHF) 22.03: - Bellevue (1,10 CHF) - Clariant (0,50 CHF) - Schindler (4,00 CHF/bon de participation) 26.03: - Givaudan (58,00 CHF) - DKSH (1,65 CHF) 27.03: - Energiedienst (1,00 CHF) - Titlisbahnen (8,40 CHF) 29.03: - Also (2,75 CHF) - Bank Linth LLB (9,00 CHF) - Meier Tobler (2,00 CHF) 03.04: - Autoneum (6,50 CHF) - Bobst (2,60 CHF) - Implenia (2,00 CHF) - Intershop (22,00 CHF) - SPS (3,80 CHF) 04.04: - ABB (0,78 CHF) - Coltene (3,00 CHF) - Geberit (12,00 CHF) 06.04: - Geberit (10,40 CHF) - Sulzer (3,50 CHF) - Swisscom (22 CHF) - Zurich Insurance (18,00 CHF) 09.04: - PSP Swiss Property (3,40 CHF) - Rieter (5,00 CHF) 10.4: - Mobilezone (0,60 CHF) - Straumann (4,75 CHF) 11.4: - Belimo (85,00 CHF) - Bossard (4,2 CHF) 12.4: - Oerlikon (0,35 CHF) - VZ Holding (4,35 CHF) 13.04: - Huber+Suhner (1,10 CHF) - Julius Bär (1,40 CHF) - Sunrise (4,00 CHF) 16.04: - BVZ (12,00 + 2,00 CHF de dividende extra.) - Emmi (7,00 + 3,00 CHF de dividende extra.) - Mikron (0,05 CHF) - Nestlé (2,35 CHF) - Orior (2,17 CHF) - Zug Estates (25,50 CHF) - Zehnder (0,50 CHF) 17.4: - Valora (12,50 CHF) 18.4: - Schweiter (45,00 CHF) 19.04: - IVF Harmann (2,50 CHF) - Sika (111 CHF) - Tecan (2,00 CHF) 20.04: - Bucher (6,50 CHF) - Cembra Money Bank (3,55 CHF) - Vontobel (2,10 CHF) 23.4: - Cicor (0,70 CHF) - Flughafen Zürich (6,50 CHF) 24.04: - Helvetia (24 CHF) - Swiss Re (5,00 CHF) - Tamedia (4,50 CHF) - Siegfried (2,40 CHF) 25.4: - Adecco (2,50 CHF) 26.4: - Feintool (2,00 CHF) 27.04: - BC de Bâle (3,10 CHF) - Credit Suisse (0,25 CHF) - BC de Saint-Gall (1,50 CHF) - SFS (1,90 CHF) 30.04: - BC vaudoise (33 CHF) 02.05: - EFG (0,25 CHF) - BC de Glaris (0,90 CHF) 3.5: - Starrag (1,50 CHF) 4.5: - SPS (3,80 CHF) 07.05: - BC de Genève (2,90 CHF) - UBS (0,65 CHF) 08.05: - Lindt (930/93,00 CHF) - Lonza (2,75 CHF) - BC de Zoug (2000 CHF) 11.5: - Panalpina (3,75 CHF) 14.5: - Galenica (1,65 CHF) - LLB (2,00 CHF) 17.5: - Vifor (2,00 CHF) 18.05: - Temenos (0,65 CHF) 25.05: - Valiant (4,00 CHF) 28.05: - APG (24,00 CHF) - Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF) 04.06: - BC de Thurgovie (2,75 CHF) 12.06: - AMS (0,33 EUR 20.6: - Mobimo (4,40 CHF) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - Temenos: Artisan Partners annonce une participation de 3,08% - Tecan: BlackRock réduit sa participation à 4,9% - Dufry: JPMorgan annonce une participations de 24,946%/7,659% - Cembra Money Bank: BlackRock annonce une participation de 3,27% - Goldbach: Oddo annonce 3,74% - Partners Group: Morgan Stanley annonce 15,98% en positions d'achat - Evolva: Credit Suisse annonce brièvement plus de 5% sur BX Berne eXchange: - ras

