Principales informations de l'après-midi

INDICES BOURSIERS (15h50) - SMI: -0,69% à 8'786 points - SLI: -0,73% à 1'447 points - SPI: -0,57% à 10'254 points - Dax: -0,14% à 12'290 points - FTSE-100: -0,46% à 7'029 points - CAC 40: -0,43% à 5'230 points - Dow Jones: -0,02% à 24'721 points - Nasdaq Comp: +0,15% à 7'376 points Meilleures performances SMI/SLI: - Sika (+0,7%) - Richemont (+0,4%) - Partners Group (+0,4%) - Givaudan (+0,2%) - Swiss Re (inchangé) Moins bonnes performances du SMI/SLI: - Credit Suisse (-3,8%) - SGS (-2,9%, hors dividende) - UBS (-1,9%) - Adecco (-1,7%) - Logitech (-1,7%) Mouvements notables au SPI: - Myriad (+11%) - Asmallworld (+6,2%) - Tornos (+4,6%) - Addex (+3,0%) - Orell Füssli (+2,8%) - MCH Schweiz (-6,3%) - Evolva (-6,0%) - Barry Callebaut (-3,8%) - Relief (-3,7%) - Zur Rose (-2,8%) - Edisun (-2,8%) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Swisscom réagit à l'offensive de Salt en abaissant ses tarifs Wingo - Adecco: l'enveloppe de la direction mieux garnie en 2017 - Nestlé: Henniez se met au vert depuis plus de dix ans le pacte d'actionnaires L'Oréal-Nestlé échoit ce mercredi SPI: - Addex: la Copa libère la voie pour l'arrivée d'un actionnaire de référence - Asmallworld: cotation secondaire à Francfort - Tamedia: 89,48% des titres Goldbach ont été servis par les actionnaires - BKB nomme Mariateresa Vacalli Chief Digital Officer et membre de la direction - Cosmo: accord de licence avec EA Pharma pour bleu de méthylène et Eleview$ - Zur Rose 2017: Ebitda avant exceptionnel -6,0 (2,1) mio CHF EBIT -38,3 mio CHF (cons. AWP-Konsens: -30,0 mio) résultat net -36,3 mio CHF (cons. AWP: -32,7 mio) 2018: hausse de 20% du chiffre d'affaires et EBITDA positif - Investis 2017: revenus locatifs 47,5 mio CHF (cons. AWP: 47,9 mio) Ebitda (avant revalorisations) 37,3 (28,7) mio CHF bénéfice net 57,6 mio CHF (consensus AWP: 66,3 mio) dividende inchangé 2,35 CHF (cons. AWP: 2,53) 2018: table sur une augmentation durable de chiffre d'affaires - Valiant place des Covered Bonds pour un montant de 500 mio CHF - Myriad 2017: chiffre d'affaires 14,6 (14,7) mio USD PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Amazentis boucle une ronde de financement et encaisse 8,4 mio CHF - La marque horlogère genevoise RJ-Romain Jerome devient RJ - Fundamenta a augmenté ses revenus locatifs et maintient son dividende - SIX 2017: produit d'exploitation +5,8% à 1944,6 mio CHF bénéfice net -6,2% à 207,2 mio CHF, Ebit -8,1% à 273,2 mio NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 13:30 Finance Forum Liechtenstein (dès...), Vaduz - NZZ X.Days 2018 (y. c. 22.3), Interlaken PRESSE DU JOUR - Sophia Genetics se donne jusqu'à fin 2019 pour une introduction en Bourse Handelszeiting - Nexthink cible une entrée au Nasdaq dès 2020 L'Agefi - Le logisticien Ceva prévoit une cotation à la Bourse suisse en mai Finanz und Wirtschaft - Kering sous le coup d'une procédure pénale également en Suisse RSI DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES (à 15h50) - EUR/CHF: 1,1703 - USD/CHF: 0,9526 - Future Conf: -13 pb à 158,37% (mardi: -15 pb à 158,41%) - taux au comptant: 0,113% (mardi: 0,098%) - CS relève ses prévisions pour le PIB à +2,2% (+1,7%) en 2018, 2019: +1,7% - USA: le déficit des comptes courants se creuse plus que prévu au 4e trimestre les reventes de logements rebondissent en février (+3%) les stocks de brut chutent de 2,6 millions de barils au 16/03, à 428,3 MB - Espagne: le déficit commercial se creuse lourdement en janvier - GB: le taux de chômage recule légèrement à 4,3% à fin janvier DIVERS aujourd'hui: Suisse: - Le Conseil fédéral ne veut plus pénaliser les couples mariés - Ueli Maurer relance la réforme de la fiscalité des entreprises - Propriété intellectuelle: la Suisse progresse au classement des brevets - Un tiers du fromage consommé en Suisse est importé - TV en différé: les chaînes de TV recourent au TAF contre le tarif commun - Le Conseil fédéral soutient la construction de logements abordables - Sous-louer son logement sur Airbnb devrait devenir plus simple - Hôtellerie-restauration: les salaires minimaux augmenteront de 0,5% - La Suisse dispose d'un écosystème idéal pour l'essor des fintech (Hilderband) - Les canaux numériques contribuent à l'augmentation des volumes (Ermotti) international: - Les menaces de Trump, "risque" pour la croissance mondiale (experts allemands) - Accord UE-Mercosur: la confiance reste de mise (ministres) - Taxes américaines: entretiens aux USA pour la commissaire européenne Malmström - Fed: hausse des taux quasi-certaine, en quête de signaux pour les prochaines - Brésil: nouveau plancher historique en vue pour le taux directeur - Bruxelles dévoile son plan pour mieux taxer les géants du numérique plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 20 avril - offres de rachat: Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai 19 février au 20 mars) Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril) - prochaine cotation sur SIX: Sensirion (prévue le 22 mars) Medartis (prévue le 23 mars) Gategroup (prévue le 27 mars) Swissport (courant 2018) - prochaines décotations sur SIX: Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril) Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - SGS (75 CHF) plus tard: 22.03: - Bellevue (1,10 CHF) - Clariant (0,50 CHF) - Schindler (4,00 CHF/bon de participation) 26.03: - Givaudan (58,00 CHF) - DKSH (1,65 CHF) 27.03: - Energiedienst (1,00 CHF) - Titlisbahnen (8,40 CHF) 29.03: - Also (2,75 CHF) - Bank Linth LLB (9,00 CHF) - Meier Tobler (2,00 CHF) 03.04: - Autoneum (6,50 CHF) - Bobst (2,60 CHF) - Implenia (2,00 CHF) - Intershop (22,00 CHF) - SPS (3,80 CHF) 04.04: - ABB (0,78 CHF) - Coltene (3,00 CHF) - Geberit (12,00 CHF) 06.04: - Geberit (10,40 CHF) - Sulzer (3,50 CHF) - Swisscom (22 CHF) - Zurich Insurance (18,00 CHF) 09.04: - PSP Swiss Property (3,40 CHF) - Rieter (5,00 CHF) 10.4: - Bank Cler (1,80 CHF) - Mobilezone (0,60 CHF) - Straumann (4,75 CHF) 11.4: - Belimo (85,00 CHF) - Bossard (4,2 CHF) 12.4: - Bell (8,00 CHF) - Oerlikon (0,35 CHF) - VZ Holding (4,35 CHF) 13.04: - Ascom (0,45 CHF) - Huber+Suhner (1,10 CHF) - Julius Bär (1,40 CHF) - Sunrise (4,00 CHF) 16.04: - BVZ (12,00 + 2,00 CHF de dividende extra.) - Emmi (7,00 + 3,00 CHF de dividende extra.) - Mikron (0,05 CHF) - Nestlé (2,35 CHF) - Orior (2,17 CHF) - Zug Estates (25,50 CHF) - Zehnder (0,50 CHF) 17.4: - Inficon (20,00 CHF) - Valora (12,50 CHF) 18.4: - Schweiter (45,00 CHF) 19.04: - IVF Harmann (2,50 CHF) - Sika (111 CHF) - Tecan (2,00 CHF) 20.04: - Bucher (6,50 CHF) - Cembra Money Bank (3,55 CHF) - Georg Fischer (23 CHF) - Vontobel (2,10 CHF) 23.4: - Cicor (0,70 CHF) - Flughafen Zürich (6,50 CHF) - Komax (1,50 CHF) - SFPI (3,60 CHF) 24.04: - Helvetia (23,00 CHF) - Hiag (3,80 CHF) - Investis (2,35 CHF) - Swiss Re (5,00 CHF) - Tamedia (4,50 CHF) - Siegfried (2,40 CHF) 25.4: - Adecco (2,50 CHF) 26.4: - Feintool (2,00 CHF) - Swiss Life (13,50 CHF) 27.04: - BC de Bâle (3,10 CHF) - Credit Suisse (0,25 CHF) - BC de Saint-Gall (1,50 CHF) - SFS (1,90 CHF) 30.04: - BC vaudoise (33 CHF) 02.05: - EFG (0,25 CHF) - BC de Glaris (0,90 CHF) - KTM (0,03 EUR) 3.5: - Starrag (1,50 CHF) 4.5: - SPS (3,80 CHF) 07.05: - BC de Genève (2,90 CHF) - UBS (0,65 CHF) 08.05: - Lindt (930/93,00 CHF) - Lonza (2,75 CHF) - BC de Zoug (2000 CHF) 11.5: - Panalpina (3,75 CHF) 14.5: - Galenica (1,65 CHF) - LLB (2,00 CHF) - Partners Group (19,00 CHF) 17.5: - Vifor (2,00 CHF) 18.05: - Temenos (0,65 CHF) 23.5: - BKW (1,80 CHF) 25.05: - Valiant (4,00 CHF) 28.05: - APG (24,00 CHF) - Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF) 04.06: - BC de Thurgovie (2,75 CHF) 12.06: - AMS (0,33 EUR 20.6: - Mobimo (4,40 CHF) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - La BC de Bâle lève 300 mio CHF en deux tranches - Georg Fischer lève 200 mio CHF à 1,05%, échéance 2028 ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - Cembra Money Bank: BlackRock annonce 3,27% - Castle Private Equity: Goldman Sachs réduit sa participation à 19,95% - UBS: BlackRock détient 5,07% en positions d'achat; Norges baisse à 2,98% - U-blox: Credit Suisse Global Robotics détient 3,05% - Bucher: Norges Bank réduit sa participation à 2,996% - Burkhalter: Thomas Domenig réduit sa participation à 4,99% sur BX Berne eXchange: - ras

