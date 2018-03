Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS (15h55) - SMI: +0,50% à 8612 points - SLI: +0,43% à 1415 points - SPI: +0,51% à 10'057 points - Dax: +0,19% à 11'909 points - FTSE-100: +0,39% à 6949 points - CAC 40: +0,14% à 5102 points - Dow Jones: +2,05% à 24'015 points - Nasdaq: +1,92% à 7127 points Meilleures performances SMI/SLI: - Zurich (+3,3%) - Vifor Pharma (+1,6%) - Aryzta (+1,3%) - Swatch (+1,4%) - Bâloise (+1,0%) Moins bonnes performances du SMI/SLI: - Givaudan (-1,5%; Ex-Dividende) - Lonza (-1,1%) - CS (-0,6%) - Logitech (-0,5%) - Dufry (-0,2%) Mouvements notables au SPI: - Zur Rose (+9,2%) - Arundel (+7,1%) - Alpiq (+6,8%) - Meyer Burger (+6,3%) - Leclanché (+6,0%) - BC Jura (-10,6%) - ENR Russia (-7,2%) - Myriad (-6,2) - New Value (-4,4%) - Bellevue (-3,8%) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Givaudan rachète 40,6% de Naturex propose 135 EUR par action Naturex, valeur totale 522 mio EUR porte-parole: table sur finalisation du rachat de Naturex en 2018 financement du rachat par émission de dette - Roche: bons résultats d'études avec Tecentriq (cancer du poumon) - Dufry remporte un contrat de 5 ans à la gare de Hong Kong SPI: - Cassiopea veut reconduire son conseil d'administration - Tamedia revendique 89,48% du groupe Goldbach - Arbonia veut reconduire son conseil d'administration - Cosmo 2017: chiffre d'affaires 67,2 (67,7) mio EUR perte nette 32,3 (bénéfice 19,3) mio EUR liquidités à 144,9 (117,6) mio EUR 2018: attend une perte opérat. d'env. 40 mio EUR, profitable en 2019 demande d'homologation pour remimazolam au T4 2018/T1 2019 CEO: lancement US du bleu de méthylène MMX au S2 2018 - Alpiq 2017: chiffre d'affaires 7,2 (6,08) mrd CHF Ebit 91 (379) mio CHF résultat net -84 (+294) mio CHF propose de renoncer à nouveau au dividende 2018: attend un résultat opérationnel inférieur à celui de 2017 vend la division technique du bâtiment à Bouygues la vente rapportera des recettes de 850 mio CHF la CEO Jasmin Staiblin renonce à sa candidature au c. adm. de Zurich CFO: liquidités nettes de 136 mio après la cession ne prévoit aucun autre désinvestissement (CEO) se voit gagnant dans son conflit fiscal en Roumanie - Cham Group 2017: chiffre d'affaires Papier 178,3 (180,6) mio EUR bénéfice net 14,9 (8,6) mio CHF dividende 6,00 (4,00) CHF par action PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Gondelbahn Grindelwald-Männlichen: juste dans le vert en 2017 - Wasserwerke Zug a moins gagné en 2017 - Hiver en demi-teinte pour les remontées mécaniques valaisannes - Gategroup renonce à son introduction en Bourse valorisation insuffisante dans les conditions de marché actuelles - Les offres de RailAway moins prisées en 2017 - GeNeuro: résultats prometteurs pour le GNbAC1 contre la sclérose en plaques NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES (à 15h55) - EUR/CHF: 1,1747 - USD/CHF: 0,9447 - Future Conf: -16 pb à 158,85% (vendredi: +7 pb à 159,01%) - taux au comptant: 0,093% (vendredi: 0,074%) - Les avoirs à vue de la BNS augmentent sur une semaine de 0,1 mrd CHF - BNS: excédent de la balance des paiements à 20 mrd CHF au T4 - FMI: prévisions PIB pour la Suisse 2,25% l'économie suisse bien notée par le FMI - France: la dette publique a progressé en 2017, à 97% du PIB (Insee) le déficit public a atteint 2,6% du PIB en 2017 la croissance a bien atteint 2% en 2017, confirme l'Insee - Portugal: le déficit dérape à 3% du PIB en 2017, à cause de la banque publique DIVERS aujourd'hui: Suisse: - Espionnage: le SRC a bafoué le droit dans l'affaire de l'espion Daniel M. - Entre 15 et 30 sociétés suisses intéressées par une cotation sur Euronext international: - Erdogan remet l'adhésion sur la table avant un délicat sommet UE-Turquie - Etats-Unis et Chine, premiers partenaires de l'UE en 2017 - La BCE doit rapidement restaurer sa marge de manoeuvre (Bundesbank) - Zone euro: Mme Lagarde (FMI) plaide à Berlin pour un fond anticrise - La Chine appelle les Etats-Unis à "cesser l'intimidation" en matière économique - Acier: Séoul accepte de réduire de 30% ses exportations vers les Etats-Unis - Pétrole: la Chine lance ses contrats à terme pour bousculer le marché mondial plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 20 avril - offres de rachat: Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril) - prochaine cotation sur SIX: Swissport (courant 2018) - prochaines décotations sur SIX: Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril) Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Givaudan (58,00 CHF) - DKSH (1,65 CHF) plus tard: 27.03: - Energiedienst (1,00 CHF) - Titlisbahnen (8,40 CHF) 29.03: - Also (2,75 CHF) - Bank Linth LLB (9,00 CHF) - Meier Tobler (2,00 CHF) 03.04: - Autoneum (6,50 CHF) - Bobst (2,60 CHF) - Implenia (2,00 CHF) - Intershop (22,00 CHF) - SPS (3,80 CHF) 04.04: - ABB (0,78 CHF) - Coltene (3,00 CHF) - Geberit (12,00 CHF) 5.4: - Credit Suisse (0,25 CHF) 06.04: - Geberit (10,40 CHF) - Sulzer (3,50 CHF) - Swisscom (22 CHF) - Zurich Insurance (18,00 CHF) 09.04: - PSP Swiss Property (3,40 CHF) - Rieter (5,00 CHF) 10.4: - Bank Cler (1,80 CHF) - Mobilezone (0,60 CHF) - Straumann (4,75 CHF) 11.4: - Belimo (85,00 CHF) - Bossard (4,2 CHF) 12.4: - Bell (8,00 CHF) - Oerlikon (0,35 CHF) - VZ Holding (4,35 CHF) 13.04: - Ascom (0,45 CHF) - Huber+Suhner (1,10 CHF) - Julius Bär (1,40 CHF) - Sunrise (4,00 CHF) 16.04: - BVZ (12,00 + 2,00 CHF de dividende extra.) - Emmi (7,00 + 3,00 CHF de dividende extra.) - Mikron (0,05 CHF) - Nestlé (2,35 CHF) - Orior (2,17 CHF) - Zug Estates (25,50 CHF) - Zehnder (0,50 CHF) 17.4: - Inficon (20,00 CHF) - Valora (12,50 CHF) 18.4: - Schweiter (45,00 CHF) 19.04: - IVF Harmann (2,50 CHF) - Sika (111 CHF) - Tecan (2,00 CHF) 20.04: - Bucher (6,50 CHF) - Cembra Money Bank (3,55 CHF) - Georg Fischer (23 CHF) - Vontobel (2,10 CHF) 23.4: - Cicor (0,70 CHF) - Flughafen Zürich (6,50 CHF) - Komax (1,50 CHF) - SFPI (3,60 CHF) 24.04: - Helvetia (23,00 CHF) - Hiag (3,80 CHF) - Investis (2,35 CHF) - Swiss Re (5,00 CHF) - Tamedia (4,50 CHF) - Siegfried (2,40 CHF) 25.4: - Adecco (2,50 CHF) 26.4: - Feintool (2,00 CHF) - Swiss Life (13,50 CHF) 27.04: - BC de Bâle (3,10 CHF) - BC de Saint-Gall (1,50 CHF) - SFS (1,90 CHF) 30.04: - BC vaudoise (33 CHF) 02.05: - EFG (0,25 CHF) - BC de Glaris (0,90 CHF) - KTM (0,03 EUR) 3.5: - Starrag (1,50 CHF) 4.5: - SPS (3,80 CHF) 07.05: - BC de Genève (2,90 CHF) - UBS (0,65 CHF) 08.05: - Interroll (16,50 CHF) - Lindt (930/93,00 CHF) - Lonza (2,75 CHF) - Metall Zug (70 CHF) - BC de Zoug (2000 CHF) 11.5: - Panalpina (3,75 CHF) 14.5: - Galenica (1,65 CHF) - LLB (2,00 CHF) - Partners Group (19,00 CHF) 17.5: - Vifor (2,00 CHF) 18.05: - Temenos (0,65 CHF) 23.5: - BKW (1,80 CHF) 25.05: - Valiant (4,00 CHF) 28.05: - APG (24,00 CHF) - Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF) 04.06: - BC de Thurgovie (2,75 CHF) 12.06: - AMS (0,33 EUR 20.6: - Mobimo (4,40 CHF) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - Addex: TVM passe sous la barre des 3% - Dufry: JPMorgan annonce 25,091%/7,403% - Ascom: Credit Suisse Funds augmente à 3,09% - Cembra Money Bank: BlackRock réduit légèrement à 3,25% - Georg Fischer: UBS Fund Management passe sous le seuil de 3% - Lem: groupe Wampfler/Weber annonce 50,013% - Meyer Burger: BlackRock annonce 2,84%, Petr Kondrashev 6,12% - Adecco: BlackRock augmente sa participation à 5% sur BX Berne eXchange: - ras

