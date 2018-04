Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS (15h55) - SMI: -0,35% à 8725 points - SLI: -0,41% à 1428 points - SPI: -0,47% à 10'214 points - Dax: -0,66% à 12'316 points - FTSE: -0,08% à 7261 points - CAC 40: -0,42% à 5285 points - Dow Jones: -0,54% à 24'277 points - Nasdaq -0,24% à 7077 points Meilleures performances SMI/SLI: - Zurich Insurance (+1,3%) - Clariant (+0,5%) - Dufry (+0,4%) - Swisscom (+0,3%) - Givaudan (+0,3%) Moins bonnes performances du SMI/SLI: - Lonza (-2,0%) - Sika (-1,5%) - Sonova (-1,5%) - Adecco (-1,4%) - Swiss Re (-1,1%) Mouvements notables au SPI: NOUVELLES D'ENTREPRISES - Tornos (-19,4%) - Sulzer (-6,7%) - Barry Callebaut (-6,5%) - Wisekey (-6,1%) - SNB (-5,3%) - ENR Russia (+12,7%) - BVZ (+4,8%) - Energiedienst (+3,1%) - Adval Tech (+3,0%) - Walliser KB (+2,9%) SMI/SLI: - Julius Bär: Bernhard Hodler dirigera la banque ces prochaines années (président) Richard Campbell-Breeden élu au conseil d'administration - Swisscom et Ringier lorgnent sur les parts de la SSR dans Admeira - Clariant: potentiel en Chine pour doubler le chiffre d'affaires d'ici 2021 SPI: - BCGE: trois nouveaux administrateurs désignés par le canton - Valiant entame une coopération avec la start-up Klara - Temenos compte un nouveau client avec Telia Finance - Wisekey nomme Jean-Pierre Pennacino et Alexander Zinser à la direction - Molecular Partners et AstraZeneca collaborent au niveau du MP0250 - GAM nomme Rachel Wheeler Group General Counsel - Barry Callebaut S1: chiffre d'affaires 3550 (cons. AWP: 355) mio CHF. volume +8,0% (cons. AWP: +7,1%) Ebit 276,8 mio CHF (consensus AWP: 270,1 mio) bénéfice net 173,0 (cons. AWP: 172,1) mio CHF objectifs de croissance pour les volumes et l'Ebit confirmés CEO: la croissance ne pourra pas être maintenue au 2e semestre PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Swiss: hausse du nombre de passagers au 1er trimestre - Grand Resort Bad Ragaz 2017: bénéfice en hausse malgré la baisse du chiffre - Allianz Suisse conserve son offre dans l'assurance complète - Admeira: Ringier (Marc Walder) ne veut pas collaborer avec Tamedia - Ringier 2017: chiffre d'affaires 1 (1,05) mrd CHF, Ebitda 110,6 (108,3) mio - Salt économise 33 mio par an après avoir réintégré des services à l'interne - Migros: Digitec Galaxus élargit sa direction en nommant un responsable de la technologie - Le groupe BCB lance sa plateforme de négoce de cryptodevises en Suisse - Raiffeisen: Bruno Gehrig et Homburger mènent une enquête indépendante - Capvis s'empare de la majorité de l'autrichien Amann Girrbach NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 17:00 Huber + Suhner: as. g. PRESSE DU JOUR - Josef Ackermann renonce à son mandat chez Renova Neue Zürcher Zeitung DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES (à 15h55) - euro/franc: 1,1860 - dollar/franc: 0,9585 - future Conf: +17 pb à 160,04% (mardi: +6 pb à 159,87%) - taux au comptant: 0,039% (mardi: 0,026%) - AFF: la Confédération lève 134,4 mio CHF avec le 0,00%/2029, rendement 0,08% - USA: baisse surprise des prix (-0,1%) en mars à cause de l'essence le coût du salaire horaire moyen accélère en mars (+0,4%) - Portugal: hausse des prix de 0,7% en mars - La Banque de France abaisse sa prévision de croissance à 0,3% au 1er trimestre - Chine: hausse de 4,7% des ventes automobiles en mars ralentissement de l'inflation en mars (prix conso +2,1%, prod +3,1%) DIVERS aujourd'hui: Suisse: - Le Conseil fédéral temporise sur le frein à l'endettement - Vers une baisse des primes maladie pour les jeunes et les familles - Créations d'entreprises stables sur le premier trimestre 2018 - Les taux hypothécaires remontent au premier trimestre international: - USA: Trump prévient la Russie qu'il va lancer des missiles sur la Syrie (tweet) - Pékin accélère l'ouverture du secteur financier, exclut une dévaluation du yuan - Connexion boursière Londres-Shanghai: la Chine vise un démarrage cette année - FMI: Lagarde voit des nuages plus sombres à l'horizon de la croissance mondiale plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 20 avril - offres de rachat: Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril) Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai supplémentaire jusqu'au 11 avril) - prochaine cotation sur SIX: Ceva (au 2e trimestre 2018) Polyphor (au 2e trimestre 2018) Swissport (repoussée à une date indéterminée) - prochaines décotations sur SIX: Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril) Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Belimo (85,00 CHF) - Bossard (4,2 CHF) - Forbo (19,00 CHF) plus tard: 12.04: - Bell (8,00 CHF) - Oerlikon (0,35 CHF) - VZ Holding (4,35 CHF) 13.04: - Ascom (0,45 CHF) - Huber+Suhner (1,10 CHF) - Julius Bär (1,40 CHF) - Sunrise (4,00 CHF) 16.04: - BVZ (12,00 + 2,00 CHF de dividende extra.) - Emmi (7,00 + 3,00 CHF de dividende extra.) - Mikron (0,05 CHF) - Nestlé (2,35 CHF) - Orior (2,17 CHF) - Zug Estates (25,50 CHF) - Zehnder (0,50 CHF) 17.04: - Inficon (20,00 CHF) - Valora (12,50 CHF) 18.04: - BC de Lucerne (12,00 CHF) - Schweiter (45,00 CHF) 19.04: - Gurit (3,75 CHF) - IVF Harmann (2,50 CHF) - Sika (111 CHF) - Tecan (2,00 CHF) 20.04: - Bucher (6,50 CHF) - Cembra Money Bank (3,55 CHF) - Georg Fischer (23 CHF) - Vontobel (2,10 CHF) 23.04: - Cicor (0,70 CHF) - Flughafen Zürich (6,50 CHF) - Komax (1,50 CHF) - SFPI (3,60 CHF) 24.04: - Helvetia (23,00 CHF) - Hiag (3,80 CHF) - Investis (2,35 CHF) - Swiss Re (5,00 CHF) - Tamedia (4,50 CHF) - Siegfried (2,40 CHF) 25.04: - Adecco (2,50 CHF) 26.04: - Banque Profil de Gestion (0,1198 CHF) - Edmond de Rothschild (835,00 CHF) - Feintool (2,00 CHF) - Swiss Life (13,50 CHF) - U-blox (2,25 CHF) 27.04: - Bachem (2,75 CHF) - BC de Bâle (3,10 CHF) - Credit Suisse (0,25 CHF) - BC de Saint-Gall (1,50 CHF) - SFS (1,90 CHF) 30.04: - BC du Jura (1,85 CHF) - BC vaudoise (33,00 CHF) - Comet (1,50 CHF) - GAM (0,65 CHF) 02.05: - Bâloise (5,60 CHF) - EFG (0,25 CHF) - BC de Glaris (0,90 CHF) - KTM (0,03 EUR) - BNS (15,00 CHF) 03.05: - Starrag (1,50 CHF) 04.05: - Cham Group (6,00 CHF) - SPS (3,80 CHF) 07.05: - BC de Genève (2,90 CHF) - BFW Liegenschaften (1,40 CHF) - Plazza (4,00 CHF) - UBS (0,65 CHF) 08.05: - Interroll (16,50 CHF) - Lindt (930/93,00 CHF) - Lonza (2,75 CHF) - Metall Zug (70 CHF) - BC de Zoug (2000 CHF) 9.5: - Vaudoise (12,00 CHF) 11.05: - Panalpina (3,75 CHF) 14.05: - Galenica (1,65 CHF) - LLB (2,00 CHF) - Partners Group (19,00 CHF) 16.5: - Jungfraubahn (2,40 CHF) 17.05: - Vifor (2,00 CHF) 18.05: - Temenos (0,65 CHF) - BC du Valais (3,15 CHF) 23.05: - BKW (1,80 CHF) 25.05: - Valiant (4,00 CHF) - Warteck (70,00 CHF) 28.05: - APG (24,00 CHF) - Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF) 04.06: - BC de Thurgovie (2,75 CHF) 12.06: - AMS (0,33 EUR 20.06: - Mobimo (4,40 CHF) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - Transurban Queensland lève 200 mio CHF à 1%, échéance 2025 ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - Wisekey: ExWorks Capital annonce 11,837% en positions d'achat - Schaffner: Cologny Advisors a une participation de 3,002% - Meyer Burger: Credit Suisse Funds augmente sa participation à 5,06% - Bucher: Norges Bank réduit sa position à 2,99% - Inficon: BlackRock a légèrement relevé sa participation à 3,05% - Allreal: Credit Suisse Funds annonce une participation de 3% sur BX Berne eXchange: - ras

