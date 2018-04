Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS (15h50) - SMI: -0,74% à 8711 points - SLI: -0,45% à 1435 points - SPI: -0,11% à 10'284 points - Dax: -0,21% à 12'417 points - FTSE-100: -0,74% à 7211 points - CAC 40: -0,23% à 5303 points - Dow Jones: +0,65% à 24'518 points - Nasdaq Comp: +0,22% à 7122 points Meilleures performances SMI/SLI: - Dufry (+1,2%) - Vifor (+0,4%) - Lonza (+0,3%) - Zurich (+0,3%) - Geberit (+0,2%) Moins bonnes performances du SMI/SLI: - Nestlé (-2,5%; hors dividende) - Novartis (-0,8%) - CS (-0,6%) - Roche (-0,6%) - Logitech (-0,5%) Mouvements notables au SPI: - Adval Tech (-3,7%) - Santhera (-3,3%) - Burkhalter (-3,2%) - Orior (-2,0%; hors dividende) - Castle Alternative (-1,9%) - Tornos (+5,4%) - VZ Holding (+5,2%) - SNB (+3,9%) - Wisekey (+3,7%) - Addex (+3,0%) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis revendique un effet positif de l'Entresto sur les fonctions rénales - Adecco rachète General Assembly, valeur d'entreprise de 412,5 mio USD SPI: - Orascom place 18,2 mio de titres de la filiale ODE, recettes de 33,5 mio - Wisekey 2017: chiffre d'affaires net 43,1 (11,0) mio CHF bénéfice brut 20,7 (4,4) mio CHF 2018: table sur 60 mio USD de recettes - Romande Energie 2017: chiffre d'affaires 575,3 (602,0) mio CHF Ebitda 134,0 (151,2) mio CHF bénéfice net 120,5 (113,6) mio CHF dividende 36 CHF par action (2016: 36 CHF) investissements de 950 mio CHF d'ici 2023 2018: résultat opérationnel stable hors effet exceptionnel CEO: les prix de l'électricité devraient rester bas en Europe compenser l'érosion des marges par de nouvelles activités effectifs dans les services plus que doublés d'ici 2020 CFO: effet négatif d'Alpiq à environ 9 mio CHF - Sulzer: les autorités américaines libèrent les avoirs bloqués PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - La direction des TPG et les syndicats ont trouvé un accord - Scandale 1MDB: la banque privée Falcon doit restituer 1,8 million de francs suisses - Quilvest Suisse désormais dirigé par Stéphane Chrétien - BV Holding: valorisation ponctionnée par la dégringolade d'Ypsomed - Nova Property Management change de propriétaire - Admicasa: bond du bénéfice net en 2017 NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 18:00 BC de Lucerne: as. g., Lucerne PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES (à 15h50) - euro/franc: 1,1872 - dollar/franc: 0,9586 - future Conf: -13 pb à 159,68% (vendredi: +1 pb à 159,81%) - taux au comptant: 0,068% (vendredi: 0,051%) - OFS: PPI (total) mars -0,2% sur un mois, +2,0% sur un an - USA: les ventes au détail rebondissent plus fortement (+0,6%)qu'attendu en mars région de New York: la progression de l'activité ralentit en avril les stocks des entreprises continuent leur progression (+0,6%) en février DIVERS aujourd'hui: Suisse: - Sécurité privée: conditions de travail insatisfaisantes, selon Unia - Prix des matières premières et franc fort brident l'euphorie des PME international: - Bonds: la France a emprunté 5,684 milliards d'euros à court terme lundi - GB: nouvelle campagne pour un référendum sur l'accord du Brexit plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 20 avril - offres de rachat: Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril) Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai supplémentaire jusqu'au 11 avril) - prochaine cotation sur SIX: Ceva (au 2e trimestre 2018) Polyphor (au 2e trimestre 2018) Swissport (reportée à une date indéterminée) - prochaines décotations sur SIX: Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril) Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - BVZ (12,00 + 2,00 CHF de dividende extra.) - Emmi (7,00 + 3,00 CHF de dividende extra.) - Mikron (0,05 CHF) - Nestlé (2,35 CHF) - Orior (2,17 CHF) - Zug Estates (25,50 CHF) - Zehnder (0,50 CHF) plus tard: 17.04: - Inficon (20,00 CHF) - Valora (12,50 CHF) 18.04: - BC de Lucerne (12,00 CHF) - Schweiter (45,00 CHF) 19.04: - Gurit (3,75 CHF) - IVF Harmann (2,50 CHF) - Sika (111 CHF) - Tecan (2,00 CHF) 20.04: - Bucher (6,50 CHF) - Cembra Money Bank (3,55 CHF) - Georg Fischer (23 CHF) - Vontobel (2,10 CHF) 23.04: - Cicor (0,70 CHF) - Flughafen Zürich (6,50 CHF) - Komax (1,50 CHF) - SFPI (3,60 CHF) 24.04: - Helvetia (23,00 CHF) - Hiag (3,80 CHF) - Investis (2,35 CHF) - Swiss Re (5,00 CHF) - Tamedia (4,50 CHF) - Siegfried (2,40 CHF) 25.04: - Adecco (2,50 CHF) 26.04: - Banque Profil de Gestion (0,1198 CHF) - Edmond de Rothschild (835,00 CHF) - Feintool (2,00 CHF) - Swiss Life (13,50 CHF) - U-blox (2,25 CHF) 27.04: - Bachem (2,75 CHF) - BC de Bâle (3,10 CHF) - Credit Suisse (0,25 CHF) - BC de Saint-Gall (1,50 CHF) - SFS (1,90 CHF) 30.04: - BC du Jura (1,85 CHF) - BC vaudoise (33,00 CHF) - Comet (1,50 CHF) - GAM (0,65 CHF) 02.05: - Bâloise (5,60 CHF) - EFG (0,25 CHF) - BC de Glaris (0,90 CHF) - KTM (0,03 EUR) - BNS (15,00 CHF) 03.05: - Starrag (1,50 CHF) 04.05: - Cham Group (6,00 CHF) - SPS (3,80 CHF) 07.05: - BC de Genève (2,90 CHF) - BFW Liegenschaften (1,40 CHF) - Plazza (4,00 CHF) - UBS (0,65 CHF) 08.05: - Interroll (16,50 CHF) - Lindt (930/93,00 CHF) - Lonza (2,75 CHF) - Metall Zug (70 CHF) - Swissquote (0,90 CHF) - BC de Zoug (2000 CHF) 9.5: - Vaudoise (12,00 CHF) 11.05: - Kühne+Nagel (5,75 CHF) - LafargeHolcim (2,00 CHF) - Panalpina (3,75 CHF) 14.05: - Galenica (1,65 CHF) - LLB (2,00 CHF) - Pargesa (2,50 CHF) - Partners Group (19,00 CHF) 15.5: - Dufry (3,75 CHF) 16.5: - Jungfraubahn (2,40 CHF) 17.05: - Valartis (0,20 CHF) - Vifor (2,00 CHF) 18.05: - Temenos (0,65 CHF) - BC du Valais (3,15 CHF) 23.05: - BKW (1,80 CHF) 25.05: - Valiant (4,00 CHF) - Warteck (70,00 CHF) 28.05: - APG (24,00 CHF) - Baumgartner (12,00 CHF) - Poenina (1,60 CHF) - Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF) 04.06: - BC de Thurgovie (2,75 CHF) 12.06: - AMS (0,33 EUR 20.06: - Mobimo (4,40 CHF) RATING DE CRÉDIT aujourd'hui: - Ceva: S&P place le rating de crédit "B-" à "CreditWatch positive" EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - Zug Estates: Holmia, Stöckli et Buhofer annoncent leurs participations - Addex annonce ses positions d'achat après l'augmentation de capital - Aryzta: Credit Suisse Funds monte à 3,02% - Sunrise: Norges Bank détient 2,95% - Sonova: Andreas Rihs réduit sa part à 3,18% - Goldbach: Veraison et Kappeler passent sous 3%, Walter Frey détient 4,52% - Bucher: Norges Bank monte à 3,07% - Cembra Money Bank: BlackRock recule à 3,27% - Mobimo: BlackRock abaisse sa participation à 4,95% sur BX Berne eXchange: - ras

rp