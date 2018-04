Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS (15h55) - SMI: -0,08% à 8813 points - SLI: +0,12% à 1456 points - SPI: -0,01% à 10'411 points - Dax: -0,15% à 12'567 points - FTSE-100: +1,14% à 7308 points - CAC 40: +0,33% à 5371 points - Dow Jones: +0,07% à 24'804 points - Nasdaq Comp: +0,01% à 7282 points Meilleures performances SMI/SLI: - Bâloise (+3,0%) - Sika (+2,6%) - Aryzta (+2,2%) - LafargeHolcim (+1,5%) - Dufry (+1,4%) Moins bonnes performances du SMI/SLI: - Partners Group (-0,8%) - Lonza (-0,5%) - Novartis (-0,5%) - Nestlé (-0,5%) - Vifor Pharma (-0,3%) Mouvements notables au SPI: - Arundel (-5,9%) - VZ (-4,8%) - Schlatter (-3,8%) - The Native (-3,2%) - Wisekey (-3,1%) - Edisun Power (+9,0%) - Zur Rose (+5,4%) - Gurit (+5,1%) - Tornos (+4,3%) - Santhera (+4,2%) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Sonova lance un appareil auditif rechargeable CROS SPI: - Cembra: les actionnaires ont accepté toutes les propositions - Villars Holding: l'e-mobilité comme nouveau moteur de croissance (président) - Basilea: Asahi Kasei Pharma lance une phase III sur l'isavuconazole au Japon - Zur Rose T1: recettes 297,6 (229,1) mio CHF recettes Allemagne +51,4% à 169,9 mio CHF recettes médicaments sans ordonnance +91,5% (+75,9% en ML) PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Lukoil: Nazim Suleymanov nommé à la tête de Litasco - Appel au gouvernement pour que Ruag renonce à une usine au Brésil - Commerzbank Schweiz: croissance en 2017, bon début en 2018 - AZ Medien dans les chiffres rouges l'an dernier - Stadler remporte une commande de 170 millions d'euros en Slovénie - Le grison Landqart biffe 55 postes en raison de surcapacités - Décès de l'éditeur Michel Voisard, patron du Quotidien Jurassien - Aventron: les actionnaires approuvent l'augmentation de capital - Eldora: recettes et rentabilité en hausse en 2017, 19 nouveaux restaurants - Caran d'Ache considère la numérisation comme une opportunité - Syngenta a émis des emprunts pour un volume de 4,75 milliards de dollars NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 17:30 Temenos: résultats T1 (CC 18:30) 17:30 Vontobel: as. g., Dübendorf PRESSE DU JOUR - Litasco toujours le plus grand acheteur de brut russe exporté (Forbes) Forbes (édition russe) - Opel résilie tous ses contrats de concession en Europe, 250 en Suisse Blick - Swiss Re prévoit une chute des primes dans l'assurance automobile Neue Zürcher Zeitung DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES aujourd'hui: (à 15h55) - euro/franc: 1,1972 - dollar/franc: 0,9664 - future Conf: -7 pb à 159,75% (mardi: -4 pb à 159,82%) - taux au comptant: - (mardi: 0,066%) - Zone euro: le taux d'inflation légèrement revu à la baisse en mars, à 1,3% - Allemagne: l'excédent budgétaire va légèrement se réduire en 2018 (ministère) - Italie: commandes à l'industrie en hausse de 3,4% en février - GB: l'inflation ralentit encore à 2,5% en mars sur un an - Japon: l'excédent commercial en hausse en mars, léger recul des importations - Canada: la banque centrale garde son taux inchangé à 1,25% - Afrique du Sud: l'inflation à son plus bas depuis 7 ans (+3,8%) DIVERS aujourd'hui: Suisse: - Caisses de pensions: contre-performance sur le premier trimestre - Amélioration des affaires pour les grossistes en Suisse - L'immobilier suisse reste intéressant pour les investisseurs (étude) - Le retour des beaux jours se confirme pour l'économie vaudoise international: - La dette bat des records et menace l'économie mondiale (FMI) - Le FMI met en garde contre le risque d'une accélération surprise de l'inflation - Le G7 finances exhorte à renforcer le contrôle économique sur la Corée du Nord - Brexit: pas d'accord avec Londres sans solution au "problème" irlandais (Tusk) - UE: le marché automobile baisse en mars - USA: Trump évoque des contacts directs "à très haut niveau" avec Kim Jong Un plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 20 avril - offres de rachat: Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril) - prochaine cotation sur SIX: Ceva (au 2e trimestre 2018) Polyphor (au 2e trimestre 2018) Swissport (reportée à une date indéterminée) - prochaines décotations sur SIX: Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril) Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) Goldbach (après rachat par Tamedia, date pas encore connue) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - BC de Lucerne (12,00 CHF) - Schweiter (45,00 CHF) plus tard: 19.04: - Gurit (3,75 CHF) - IVF Harmann (2,50 CHF) - Sika (111 CHF) - Tecan (2,00 CHF) 20.04: - Bucher (6,50 CHF) - Cembra Money Bank (3,55 CHF) - Georg Fischer (23 CHF) - Vontobel (2,10 CHF) 23.04: - Cicor (0,70 CHF) - Flughafen Zürich (6,50 CHF) - Komax (1,50 CHF) - SFPI (3,60 CHF) 24.04: - Helvetia (23,00 CHF) - Hiag (3,80 CHF) - Investis (2,35 CHF) - Swiss Re (5,00 CHF) - Tamedia (4,50 CHF) - Siegfried (2,40 CHF) 25.04: - Adecco (2,50 CHF) 26.04: - Banque Profil de Gestion (0,1198 CHF) - Edmond de Rothschild (835,00 CHF) - Feintool (2,00 CHF) - Swiss Life (13,50 CHF) - U-blox (2,25 CHF) 27.04: - Bachem (2,75 CHF) - BC de Bâle (3,10 CHF) - Credit Suisse (0,25 CHF) - BC de Saint-Gall (1,50 CHF) - SFS (1,90 CHF) 30.04: - BC du Jura (1,85 CHF) - BC vaudoise (33,00 CHF) - Comet (1,50 CHF) - GAM (0,65 CHF) 02.05: - Bâloise (5,60 CHF) - EFG (0,25 CHF) - BC de Glaris (0,90 CHF) - KTM (0,03 EUR) - BNS (15,00 CHF) 03.05: - Starrag (1,50 CHF) 04.05: - Cham Group (6,00 CHF) - SPS (3,80 CHF) 07.05: - BC de Genève (2,90 CHF) - BFW Liegenschaften (1,40 CHF) - Plazza (4,00 CHF) - UBS (0,65 CHF) 08.05: - Interroll (16,50 CHF) - Lindt (930/93,00 CHF) - Lonza (2,75 CHF) - Metall Zug (70 CHF) - Swissquote (0,90 CHF) - BC de Zoug (2000 CHF) 9.5: - Hochdorf (4,00 Fr.) - Vaudoise (12,00 CHF) 11.05: - Kühne+Nagel (5,75 CHF) - LafargeHolcim (2,00 CHF) - Panalpina (3,75 CHF) - Pargesa (2,50 CHF) 14.05: - Galenica (1,65 CHF) - LLB (2,00 CHF) - Partners Group (19,00 CHF) 15.5: - Dufry (3,75 CHF) 16.5: - Jungfraubahn (2,40 CHF) 17.05: - Valartis (0,20 CHF) - Vifor (2,00 CHF) 18.05: - Temenos (0,65 CHF) - BC du Valais (3,15 CHF) 23.05: - BKW (1,80 CHF) 24.5: - Burkhalter (5,00 CHF) 25.05: - Valiant (4,00 CHF) - Warteck (70,00 CHF) 28.05: - APG (24,00 CHF) - Baumgartner (12,00 CHF) - Poenina (1,60 CHF) - Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF) 04.06: - BC de Thurgovie (2,75 CHF) 12.06: - AMS (0,33 EUR 20.06: - Mobimo (4,40 CHF) RATING DE CRÉDIT aujourd'hui: - ras EMPRUNTS - Le Kantonspital Baden lève 300 millions de francs suisses en deux tranches ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - Goldbach: CS Funds et Oddo BHF descendent sous le seuil des 3% - Belimo: Werner Roner abaisse sa participation sous 3% - Ascom: Norges Bank abaisse à 2,998% - Temenos: Norges Bank remonte à 3,17% - Aryzta: Credit Suisse Funds rabote à 2,999% sur BX Berne eXchange: - ras

jh/rp