Principales informations de l'après-midi

INDICES BOURSIERS (16h00) - SMI: -0,10% à 8826 points - SLI: -0,05% à 1461 points - SPI: -0,05% à 10'466 points - Dax: +0,68% à 12'586 points - FTSE-100: +0,70% à 7474 points - CAC 40: +0,39% à 5475 points - Dow Jones: -0,02% à 24'316 points - Nasdaq Comp: +0,35% à 7143 points Meilleures performances SMI/SLI: - Logitech (+1,2%) - Dufry (+1,0%) - Aryzta (+0,9%) - Swatch (+0,8%) - Givaudan (+0,7%) Moins bonnes performances du SMI/SLI: - CS (-1,2%) - UBS (-0,8%) - Julius Bär (-0,6%) - ABB (-0,5%) - Swisscom (-0,3%) Mouvements notables au SPI: - The Native (-14%) - Ci Com (-6,4%) - Arundel (-4,3%) - Hochdorf (-3,8%) - BC de Bâle (hors dividende) - Asmallworld (+13%) - Edisun (+5,6%) - Straumann (+4,3%) - Kudelski (+4,1%) - Meyer Burger (+3,9%) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche: le CHMP recommande une extension de Perjeta comme adjuvan - Nestlé voit ses ventes en Allemagne plombées par le différend avec Edeka SPI: - BNS: les actionnaires rejettent les propositions dissidentes - Cham Group désigne JLL pour estimer la valeur de son portefeuille immobilier - Asmallworld se réserve le droit de prendre des mesures juridiques - Spice Private Equity a récupéré 0,06% de son capital-actions - Leonteq lancera dès le 1er mai ses activités au Japon - Basilea nomme un nouveau CTO et une nouvelle responsable qualité - EFG: l'argent nouveau net croît dans la fourchette de 3-6% cette année AuM à 143 mrd CHF actuellement contre 142 mrd fin 2017 - Cembra Money Bank nomme Niklaus Mannhart directeur des opérations (COO) - Dormakaba rachète des affaires dans le secteur PAS en Chine - CFT T1: chiffre d'affaires 229,6 (213,4) mio CHF - Meyer Burger conclut un accord de coopération avec Mondragon Assembly - Airesis 2017: ventes Le Coq Sportif 117,5 (108,5) mio EUR résultat Le Coq Sportif 0,6 (-12,6) mio EUR chiffre d'affaires du groupe 140,1 mio CHF (+9,2%) résultat groupe -2,8 (-14,7) mio CHF PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Les actionnaires de l'ats et de Keystone acceptent la fusion - Aebi Schmidt: nouvel administrateur, le CEO Barend Fruithof détient 8% - Rapid: le président cédera son poste en 2019 - Granovit désigne Andreas Fischer au poste de CEO - AZ Medien met aussi fin à sa collaboration avec Publicitas - Raiffeisen: neuf administrateurs vont se retirer d'ici 2020 - Helsana Assurances complémentaires dans le viseur des autorités - Polyphor lance son IPO à la Bourse suisse prix d'émission fixé entre 30 et 40 CHF par titre vise un produit brut de 100 à 150 mio CHF pour son IPO CEO: pas exclu de conclure un partenariat sur le balixafortide NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 17:30 VP Bank: as, g., Vaduz 18:00 BC de Glaris: as, g., Näfels PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES (à 15h55) - euro/franc: 1,1958 - dollar/franc: 0,9894 - future Conf: +36 pb à 158,99% (jeudi: +47 pb à 158,63%) - taux au comptant: 0,123% (jeudi: 0,162%) - BNS Jordan: le franc est toujours surévalué le système bancaire est nettement plus résistant qu'il y a 10 ans - USA: la croissance reste soutenue à 2,3% au 1T en rythme annuel (1ère estimation) - Zone euro: la confiance économique stagne en avril - Allemagne: taux de chômage stable à son plus bas historique en avril, à 5,3% - France: consommation des ménages en biens quasi-stable en mars (Insee) les prix à la consommation en hausse de 1,6% en avril sur un an la croissance a ralenti au premier trimestre pour atteindre 0,3% - Espagne: l'inflation ralentit légèrement en avril à 1,1% (provisoire) la croissance du PIB se maintient à 0,7% au 1er trimestre le budget prévoit un excédent en 2021 - GB: la croissance freine sévèrement à 0,1% au premier trimestre - Japon: nouvelle hausse de la production industrielle en mars le chômage stable en mars, à 2,5% de la population active BoJ: statu quo et prévisions d'inflation légèrement ajustées - Russie: la banque centrale maintient son taux directeur à 7,25% après huit baisses de suite DIVERS aujourd'hui: Suisse: - Schneider-Ammann: l'agriculture en point de mire du ministre en fin de mandat - Votations fédérales: loi sur les jeux d'argent rejetée à 53% (sondage Tamedia) international: - La zone euro se fixe deux mois pour s'entendre sur la dette grecque - L'UE bannit des néonicotinoïdes pour sauver les abeilles - Les deux Corées s'engagent pour la dénucléarisation lors d'un sommet historique plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 18 mai - offres de rachat: Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril) - prochaine cotation sur SIX: Polyphor (le ou autour du 15 mai) Ceva (au 2e trimestre 2018) Swissport (reportée à une date indéterminée) - prochaines décotations sur SIX: Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) Goldbach (après rachat par Tamedia, date pas encore connue) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Bachem (2,75 CHF) - BC de Bâle (3,10 CHF) - BC de Saint-Gall (1,50 CHF) - SFS (1,90 CHF) plus tard: 30.04: - BC du Jura (1,85 CHF) - BC vaudoise (33,00 CHF) - Comet (1,50 CHF) - GAM (0,65 CHF) 02.05: - Bâloise (5,60 CHF) - EFG (0,25 CHF) - BC de Glaris (0,90 CHF) - KTM (0,03 EUR) - BNS (15,00 CHF) 03.05: - Starrag (1,50 CHF) 04.05: - Cham Group (6,00 CHF) - Credit Suisse (0,25 CHF) - SPS (3,80 CHF) 07.05: - BC de Genève (2,90 CHF) - BFW Liegenschaften (1,40 CHF) - Plazza (4,00 CHF) - UBS (0,65 CHF) 08.05: - Hochdorf (4,00 CHF) - Interroll (16,50 CHF) - Lindt (930/93,00 CHF) - Lonza (2,75 CHF) - Metall Zug (70 CHF) - Swissquote (0,90 CHF) - BC de Zoug (2000 CHF) 09.05: - Vaudoise (12,00 CHF) 11.05: - Kühne+Nagel (5,75 CHF) - LafargeHolcim (2,00 CHF) - Orell Füssli (4,00 CHF) - Panalpina (3,75 CHF) - Pargesa (2,50 CHF) 14.05: - Galenica (1,65 CHF) - LLB (2,00 CHF) - Partners Group (19,00 CHF) 15.05: - Dufry (3,75 CHF) 16.05: - Jungfraubahn (2,40 CHF) 17.05: - Valartis (0,20 CHF) - Vifor (2,00 CHF) 18.05: - Temenos (0,65 CHF) - BC du Valais (3,15 CHF) 22.5: - VAT Group (4,00 CHF) 23.05: - BKW (1,80 CHF) - Calida (0,80 CHF) - Edisun Power (0,60 CHF) - Phoenix Mecano (16,00 CHF) 24.05: - Burkhalter (5,00 CHF) - BC bernoise (6,60 CHF) 25.05: - Valiant (4,00 CHF) - Warteck (70,00 CHF) 28.05: - APG (24,00 CHF) - Baumgartner (12,00 CHF) - Poenina (1,60 CHF) - Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF) 04.06: - BC de Thurgovie (2,75 CHF) 12.06: - AMS (0,33 EUR 19.0: - Groupe Minoteries (7,00 CHF) 20.06: - Mobimo (4,40 CHF) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - Raiffeisen Suisse place un additionnal-Tier-1 de 400 millions de francs suisses ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - Valiant: UBS Fund Management étend sa participation à 5,001% - Rieter: Credit Suisse Funds franchit un seuil d'annonce, à 3,12% - Georg Fischer: Norges Bank franchit un seuil pour détenir 3,4% - Geberit: BlackRock étend son emprise à 5,08% - GAM: Credit Suisse Funds étoffe sa participation 3,03% - Adecco: Silchester détient 3,07%, BlackRock 4,91% - Aryzta: JO Hambro réduit son engagement à 2,87% sur BX Berne eXchange: - ras

