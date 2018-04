Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS (16h00) - SMI: +0,48% à 8885 points - SLI: +0,36% à 1468 points - SPI: +0,39% à 10'527 points - Dax: +0,02% à 12'527 points - FTSE-100: +0,15% à 7514 points - CAC 40: +0,29% à 5499 points - Dow Jones: +0,64% à 24'468 points - Nasdaq Comp: +0,48% à 7154 points Meilleures performances SMI/SLI: - Kühne+Nagel (+1,1%) - Swatch (+1,0%) - Adecco (+0,9%) - Swisscom (+0,9%) - Julius Bär (+0,7%) Moins bonnes performances du SMI/SLI: - Aryzta (-5,3%) - Clariant (-1,8%) - Sika (-1,0%) - Logitech (-0,4%) - Bâloise (-0,3%) Mouvements notables au SPI: - CPH (+6,1%) - Bachem (+3,6%) - Oerlikon (+2,9%) - Leclanché (+2,6%) - Vetropack (+2,5%) - VZ Holding (+2,4%) - SNB (-9,8%) - Asmallworld (-5,3%) - GAM (-3,4%; hors dividende) - CiCom (-3,4%) - BCV (-3,0%) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Nestlé Purina prend le contrôle du britannique Tails.com - Zurich Insurance améliore son taux de solvabilité en 2017 - Bâloise améliore son taux de solvabilité en 2017 SPI: - DKSH étend son partenariat au Vietnam pour son client Stepan - Helvetia améliore sa situation sur le plan de la solvabilité - Kuros 2017: perte nette 16,5 (19,7) mio CHF liquidités de 17,0 mio CHF à fin décembre 2018: l'objectif est la réorientation vers l'orthobiologie en préparation pour la phase II du candidat KUR-113 - Addex 2017: perte nette 3,3 (3,1) mio CHF liquidités de 2,6 mio CHF à fin décembre - EPH 2017: résultat net -10,9 (-70,5) mio USD PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Clinica Luganese Moncucco a passé les 100 millions de recettes en 2017 - Aluminium-Laufen à nouveau dans les chiffres rouges en 2017 - ZO Medien avec des recettes en baisse et un bénéfice amélioré - Syz nomme Sédar Piller à la tête du bureau zurichois pour gérants indépendants - Rheintal Medien voit son bénéfice reculer en 2017 - Polyphor revendique des résultats positifs pour Balixafortide - Mövenpick vend ses hôtels au groupe français Accor NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 18:00 LumX: résultats 2017 18:00 The Native: résultats 2017 19:00 Eastern Property: résultats 2017 - Europa Forum 2018: Suisse-EU à la croisée des chemins?, Lucerne PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES (à 16h00) - euro/franc: 1,1971 - dollar/franc: 0,9917 - future Conf: +2 pb à 158,95% (vendredi: +32 pb à 158,98%) - taux au comptant: 0,120% (vendredi: 0,123%) - BNS: total avoirs à vue en CHF semaine au 27.04 à 575,2 mrd CHF le total des avoirs à vue en CHF semaine au 27.04 baisse de 0,2 mrd CHF - KOF: le baromètre conjoncturel avril à 105,3 points (sondage AWP 105,2-107,5) - USA: l'inflation sur un an atteint la cible des 2% de la Fed en mars (PCE) les dépenses progressent plus vite (+0,4%) que les revenus (+0,3%) en mars les promesses de ventes de logements augmentent moins qu'attendu en mars - Zone euro: décélération des crédits au secteur privé en mars, à 3,0% (BCE) - Allemagne: l'inflation stable en avril, à 1,6% sur un an (provisoire) - Portugal: chômage au plus bas depuis 14 ans, à 7,4% en mars (provisoire) - Italie: inflation en hausse de 0,5% sur un an en avril - France/logement neuf: les permis de construire en baisse de 1,6% de janvier à à mars les mises en chantier en recul de 3,4% de janvier à mars - Chine: l'activité manufacturière ralentit légèrement en avril DIVERS aujourd'hui: Suisse: - Travail.Suisse s'engage pour une réelle égalité salariale - Des éditeurs veulent créer une nouvelle société publicitaire - Assurances sociales: Suisses en faveur de la surveillance des assurés international: - Marché du travail: deux milliards de personnes dans l'économie informelle - Commerce: les Européens redoutent des sanctions américaines sur l'acier - Zone euro: frais de supervision facturés aux banques relevés en 2018 (BCE) - Brexit: Michel Barnier avertit du "risque" lié à la question irlandaise plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 18 mai - offres de rachat: Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai supplémentaire du 3 au 17 mai) - prochaine cotation sur SIX: Ceva (1er jour de négoce prévu le 4 mai) Polyphor (1er jour de négoce prévu le 15 mai) Lalique (en juin, passe de BX à SIX) - prochaines décotations sur SIX: Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) Goldbach (après rachat par Tamedia, date pas encore connue) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - BC du Jura (1,85 CHF) - BC vaudoise (33,00 CHF) - Comet (1,50 CHF) - GAM (0,65 CHF) 02.05: - Bâloise (5,60 CHF) - EFG (0,25 CHF) - BC de Glaris (0,90 CHF) - KTM (0,03 EUR) - BNS (15,00 CHF) 03.05: - Starrag (1,50 CHF) 04.05: - Cham Group (6,00 CHF) - Credit Suisse (0,25 CHF) - SPS (3,80 CHF) 07.05: - BC de Genève (2,90 CHF) - BFW Liegenschaften (1,40 CHF) - Plazza (4,00 CHF) - UBS (0,65 CHF) 08.05: - Hochdorf (4,00 CHF) - Interroll (16,50 CHF) - Lindt (930/93,00 CHF) - Lonza (2,75 CHF) - Metall Zug (70 CHF) - Swissquote (0,90 CHF) - BC de Zoug (2000 CHF) 09.05: - Vaudoise (12,00 CHF) 11.05: - Kühne+Nagel (5,75 CHF) - LafargeHolcim (2,00 CHF) - Orell Füssli (4,00 CHF) - Panalpina (3,75 CHF) - Pargesa (2,50 CHF) 14.05: - Galenica (1,65 CHF) - LLB (2,00 CHF) - Partners Group (19,00 CHF) 15.05: - Dufry (3,75 CHF) 16.05: - Jungfraubahn (2,40 CHF) 17.05: - Castle Private (1,00 CHF) - Valartis (0,20 CHF) - Vifor (2,00 CHF) 18.05: - Temenos (0,65 CHF) - BC du Valais (3,15 CHF) 22.5: - Adval Tech (4,00 CHF) - VAT Group (4,00 CHF) 23.05: - BKW (1,80 CHF) - Calida (0,80 CHF) - Edisun Power (0,60 CHF) - Phoenix Mecano (16,00 CHF) 24.05: - BC bernoise (6,60 CHF) - Burkhalter (5,00 CHF) 25.05: - Valiant (4,00 CHF) - Warteck (70,00 CHF) 28.05: - APG (24,00 CHF) - Baumgartner (12,00 CHF) - Financière Tradition (5,00 CHF) - Poenina (1,60 CHF) - Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF) 04.06: - BC de Thurgovie (2,75 CHF) 11.6: - Hypo Lenzburg (dividende extra. 40 CHF remboursement de valeur nominale) 12.06: - AMS (0,33 EUR) 19.0: - Groupe Minoteries (7,00 CHF) 20.06: - Mobimo (4,40 CHF) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - La ZKB rouvre le 0,25%/2025 à hauteur de 115 mio CHF ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - Gurit: Credit Suisse Funds annonce une participation de 3,05% - Sonova: les héritiers d'Andreas Rihs passent sous le seuil de 3% - Flughafen Zürich: BlackRock remonte à 3,19% sur BX Berne eXchange: - ras

buc