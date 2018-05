Principales informations de la mi-journée

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS (13h53) - SMI: -0,02% à 8884 points - SLI: +0,03% à 1468 points - SPI: +0,04% à 10'529 points - Dax: +1,13% à 12'754 points - FTSE-100: +0,38% à 7549 points - CAC 40: +0,10% à 5525 points Meilleures performances SMI/SLI: - Aryzta (+4,2%) - Sonova (+1,3%) - Roche (+1,2%) - Schindler (+1,2%) - Geberit (+0,9%) Moins bonnes performances du SMI/SLI: - Swisscom (-3,0%) - Bâloise (-2,0%, ex Div.) - Nestlé (-0,9%) - UBS (-0,7%) - Swiss Re (-0,6%) Mouvements notables au SPI: - BVZ (+3,1%) - Romande Energie (+3,0%) - Comet (+3,0%) - Orascom (+2,9%) - Oerlikon (+2,0%) - Edisun (-6,8%) - SNB (-6,8%) - Valartis (-3,5%) - Walliser Kantonalbank (-3,4%) - Schmolz+Bickenbach (-3,0%) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Nestlé règle le litige commercial avec Coop et le groupement AgeCore - Swiss Re étend ses activités en Afrique du Sud - Clariant remporte une commande en Chine - Swisscom T1: ventes 2885 mio CHF (consensus AWP: 2830 mio) Ebitda 1058 mio CHF (consensus AWP: 1055 mio) bénéfice net 379 mio CHF (consensus AWP: 373 mio) repli du chiffre d'affaires de 1,8% en Suisse 77 postes supprimés au T1 - objectif 2018 700 postes 2018: confirme chiffre d'affaires ciblé d'environ 11,6 mrd CHF confirme objectif Ebitda "d'environ 4,2 mrd CHF" dividende de 22 CHF par action toujours ciblé CEO: nouvelles offres de Salt sans effets pour nous à ce jour La branche continue d'évoluer dans un environnement difficile SPI: - Relief Therapeutics a limité ses pertes en 2017 - Bell détient 77% du capital d'Hügli selon le résultat intermédiaire définitif - Kuros décroche un marquage CE pour son Magnetos Putty - Oerlikon T1: entrées de commandes 974 mio CHF (consensus AWP: 834 mio) ventes 813 mio CHF (consensus AWP: 794 mio) Ebitda 123 mio CHF (consensus AWP: 118 mio) 2018: prévisions confirmées - ventes d'environ 3,2 mrd CHF attendues PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - McDonald's Suisse réalise un chiffre d'affaires en croissance - Senioresidenz rachète une clinique à Loèche-les-Bains pour 34 mio CHF - AC Immune a creusé dans ses réserves sur les trois premiers mois de l'année - Fintech: les jeunes pousses Taxlevel und Futurae entament une coopération - Hupac s'empare de la société ERS Railways - Qino Group Holding quasiment à bout touchant avec le rachat de Qino AG NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras PRESSE DU JOUR - 660 clients de HSBC dans le viseur des autorités brésiliennes Globo - Ceva Logistics fera une offre dans le bas de la fourchette Reuters DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES (à 13h00) - euro/franc: 1,1952 - dollar/franc: 0,9959 - future Conf: +4 pb à 159,16% (lundi: +19 pb à 159,12%) - taux au comptant: 0,097% (lundi: 0,120%) - PMI Suisse avril à 63,6 points (cons. AWP: 59,1 à 61,7) - Seco: indice du climat de consommation avril à 2 points (janvier: 5 points) - OFS: recettes commerce de détail mars sur un an -1,2% (nominal) +0,1% CVS - USA: dernier statu quo de la Fed avant les tours de vis monétaires - Zone euro: la croissance ralentit fortement au 1er trimestre (+0,4%) le chômage stable à 8,5% en mars, au plus bas depuis plus de 9 ans ralentissement de la croissance du secteur manufacturier en avril - France: la croissance du secteur manufacturier stable en avril (Markit) le crédit à la consommation continue à progresser au 1er trimestre - Italie: le taux de chômage stable à 11% en mars le PIB a progressé de 0,3% au premier trimestre - Chine: l'activité manufacturière accélère en avril (Caixin) DIVERS aujourd'hui: Suisse: - Hausse des taux de vacance attendue sur le marché des appartements - Veto à l'exportation d'équipements de surveillance vers la Turquie - L'oligarque Roman Abramovitch devant la justice fribourgeoise - Les coûts de la nouvelle ligne ferroviaire alpine demeurent stables international: - S&P abaisse la note de la dette de la Turquie, citant l'inflation - Retrait prochain des russes En+, GAZ et Rusal de la liste des sanctions US - Budget de l'UE: coups de rabot en vue après le Brexit - La Grande-Bretagne veut créer son propre système de navigation par satellite plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 18 mai - offres de rachat: Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai supplémentaire du 3 au 17 mai) - prochaine cotation sur SIX: Ceva (1er jour de négoce prévu le 4 mai) Polyphor (1er jour de négoce prévu le 15 mai) Lalique (en juin, passe de BX à SIX) - prochaines décotations sur SIX: Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) Goldbach (après rachat par Tamedia, date pas encore connue) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Bâloise (5,60 CHF) - EFG (0,25 CHF) - BC de Glaris (0,90 CHF) - KTM (0,03 EUR) - BNS (15,00 CHF) plus tard: 03.05: - Starrag (1,50 CHF) 04.05: - Cham Group (6,00 CHF) - Credit Suisse (0,25 CHF) - SPS (3,80 CHF) 07.05: - BC de Genève (2,90 CHF) - BFW Liegenschaften (1,40 CHF) - Plazza (4,00 CHF) - UBS (0,65 CHF) 08.05: - Hochdorf (4,00 CHF) - Interroll (16,50 CHF) - Lindt (930/93,00 CHF) - Lonza (2,75 CHF) - Metall Zug (70 CHF) - Swissquote (0,90 CHF) - BC de Zoug (2000 CHF) 09.05: - Vaudoise (12,00 CHF) 11.05: - Kühne+Nagel (5,75 CHF) - LafargeHolcim (2,00 CHF) - Orell Füssli (4,00 CHF) - Panalpina (3,75 CHF) - Pargesa (2,50 CHF) 14.05: - Galenica (1,65 CHF) - LLB (2,00 CHF) - Partners Group (19,00 CHF) 15.05: - Dufry (3,75 CHF) 16.05: - Jungfraubahn (2,40 CHF) 17.05: - Castle Private (1,00 CHF) - Valartis (0,20 CHF) - Vifor (2,00 CHF) 18.05: - Temenos (0,65 CHF) - BC du Valais (3,15 CHF) 22.5: - Adval Tech (4,00 CHF) - VAT Group (4,00 CHF) 23.05: - BKW (1,80 CHF) - Calida (0,80 CHF) - Edisun Power (0,60 CHF) - Phoenix Mecano (16,00 CHF) 24.05: - BC bernoise (6,60 CHF) - Burkhalter (5,00 CHF) 25.05: - Valiant (4,00 CHF) - Warteck (70,00 CHF) 28.05: - APG (24,00 CHF) - Baumgartner (12,00 CHF) - Financière Tradition (5,00 CHF - Poenina (1,60 CHF) - Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF) 04.06: - BC de Thurgovie (2,75 CHF) 11.6: - Hypo Lenzburg (dividende extra. 40 CHF remboursement de valeur nominale) 12.06: - AMS (0,33 EUR 19.0: - Groupe Minoteries (7,00 CHF) 20.06: - Mobimo (4,40 CHF) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - Siegfried: Norges Bank relève sa participation à 3,26% sur BX Berne eXchange: - ras

