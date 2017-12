Prise d'otages dans le nord-est de l'Ukraine

Un homme se disant ceinturé d'explosifs a pris en otage neuf adultes et deux enfants dans un bureau de poste de Kharkiv samedi dans le nord-est de l'Ukraine, rapporte la police.

L'individu est calme, n'a formulé aucune revendication et reste en contact permanent avec les forces de l'ordre grâce aux téléphones des otages, a expliqué le chef de la police régionale, Oleg Bekh, à la chaîne d'information 112 News.

Il aurait évoqué le récent échange de prisonniers entre les autorités ukrainiennes et les séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine, jugeant que d'autres prisonniers auraient dû être relâchés, a précisé Oleg Bekh. La police ignore cependant ce qu'il veut, a-t-il ajouté.

Kiev et les rebelles ont procédé mercredi au plus large échange de prisonniers depuis le début du conflit, début 2014, rendant des centaines de captifs à leurs familles avant le nouvel an et le Noël orthodoxe. (Natalia Zinets; Jean-Stéphane Brosse pour le service français)