ProLynx annonce l'octroi d'un brevet additionnel aux États-Unis pour PLX038, un nouvel amplificateur de réponse aux dommages affectant l'ADN

Prolynx LLC (San Francisco, Californie) a annoncé avoir reçu un Avis d'acceptation (« Notice of Allowance ») pour son amplificateur de réponse aux dommages affectant l'ADN, le PLX038 (PEG~SN-38), actuellement en essai de Phase 1 chez MD Anderson. Le PLX038 est un promédicament du SN-38, le métabolite actif de l'agent anticancéreux Irinotecan, qui inhibe la topoisomérase 1 (Topo 1) au cours de la réplication de l'ADN et provoque un stress réplicatif et des dommages à l'ADN. Les nouvelles revendications autorisées élargissent la couverture de brevets de ProLynx des conjugués PEG~SN-38 en utilisant des lieurs éliminant les B ProLynx dans le brevet américain 8 754 19.



Les agents endommageant l'ADN, tels que PLX038, ont pris une nouvelle importance dans le contexte de la réponse aux dommages de l'ADN (« DNA damage response » - DDR) et de la létalité synthétique. Afin de lutter contre les menaces posées par les dommages affectant l'ADN, les cellules ont des mécanismes pour signaler la présence de dommages à l'ADN et favoriser sa réparation - collectivement appelé la réponse aux dommages à l'ADN. Les cellules défectueuses en DDR, comme dans de nombreuses tumeurs, affichent une sensibilité accrue vis-à-vis des agents endommageant l'ADN tels que les inhibiteurs de Topo 1. De tels agents peuvent augmenter les dommages à l'ADN jusqu'à un niveau tolérable pour les cellules normales, mais létal pour les cellules cancéreuses présentant des déficiences en DDR. Ainsi, un inhibiteur efficace de Topo 1 accentuera les dommages à l'ADN et la mort des cellules présentant des anomalies DDR - telles que les cellules déficientes en protéines de réparation de l'ADN BRCA, ATM ou ATR - ou dans des cellules traitées avec des inhibiteurs des composants DDR - comme les inhibiteurs de la PARP, de l'ATM ou de l'ATR.

Le PLX038 de ProLynx libère lentement le SN-38 de sorte que les tumeurs sont exposées à l'agent SN-38 qui endommage l'ADN pendant de longues périodes. De plus, la nanomolécule s'accumule et reste dans les tumeurs pendant de longues périodes, libérant lentement le médicament à des concentrations intra-tumorales élevées.

Les conjugués PEG~SN-38 de ProLynx présentent des effets antitumoraux remarquables dans des modèles murins de tumeurs humaines présentant des anomalies de DDR et chez ceux traités avec des inhibiteurs de DDR. Par exemple, dans la xénogreffe humaine BRCA1 MX-1, une seule dose non toxique a complètement inhibé la croissance tumorale et résolu les tumeurs massives. De même, une combinaison de PEG~SN-38 à faible dose avec un inhibiteur de la PARP a complètement inhibé la croissance de la tumeur et réduit les tumeurs importantes. De plus, une faible dose de PEG~SN-38 suivie d'une période permettant l'accumulation tumorale et l'élimination systémique a sensibilisé la tumeur de sorte qu'un traitement à faible dose d'inhibiteur de la PARP a inhibé complètement la croissance tumorale.

Daniel Santi, cofondateur et Président de ProLynx, a déclaré : « Le PLX038 pourrait fournir un agent général pour améliorer la destruction sélective des cellules cancéreuses avec certaines anomalies de DDR. En outre, PLX038 semble augmenter les effets d'autres inhibiteurs qui agissent sur les composants DDR par létalité synthétique, ce qui suggère qu'il peut être utilisé en association avec de tels agents ».

À propos de ProLynx : ProLynx LLC est une société de biotechnologie privée située à San Francisco, en Californie, qui développe des systèmes d'administration en vue de prolonger la demi-vie des petites molécules, des peptides et des protéines. La société exploite cette technologie en vue de prolonger la demi-vie de médicaments candidats et d'améliorer les propriétés de thérapies tombées dans le domaine public. ProLynx a dans son portefeuille préclinique un récepteur antagoniste GLP-1 mensuel, et PLX038 actuellement en phase 1 d'essai clinique. Pour plus de plus amples informations sur la société, consulter www.ProLynxllc.com.

