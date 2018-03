Procès à Orlando de la veuve du tueur du Pulse

ORLANDO, Floride, 1er mars (Reuters) - Le procès de la veuve d'Omar Mateen, qui a tué 49 personnes en juin 2016 dans une boîte de nuit d'Orlando fréquentée par la communauté homosexuelle, s'est ouvert jeudi devant le tribunal fédéral de cette ville de Floride.

Noor Salman est accusée d'avoir aidé son époux, mort durant l'intervention des forces de l'ordre à l'intérieur du Pulse, et de s'être rendue coupable d'obstruction à la justice par ses mensonges répétées aux enquêteurs.

Unique accusée poursuivie dans ce qui constitue l'une des tueries les plus meurtrières de l'histoire des Etats-Unis, elle encourt une peine de prison à perpétuité.

Au moment de l'attaque, le 12 juin 2016, Noor Salman, aujourd'hui âgée de 31 ans, se trouvait au domicile conjugal avec leur enfant de trois ans. Mais les procureurs soutiennent qu'elle était au courant des projets de son mari et qu'elle n'a rien fait pour empêcher la tuerie.

Ses avocats estiment que le gouvernement fédéral est incapable de démontrer qu'elle a effectivement aidé son mari.

"C'était Mateen, et non pas Noor, qui a décidé d'attaquer la boîte de nuit Pulse, c'était Mateen qui a pris la décision de se rendre au club, Mateen qui a acheté l'arme et les munitions et Mateen qui a commis seul cette attaque", indiquent-ils dans un mémoire remis au tribunal.

Mateen a fait allégeance à l'organisation Etat islamique peu avant sa mort.

Le procès de Noor Salman, qui a débuté par la sélection des jurés, pourrait durer un mois. (Joey Roulette Henri-Pierre André pour le service français)