Le procureur spécial Robert Mueller veut que Paul Manafort, l'ancien directeur de campagne de Donald Trump, et son associé Richard Gates soient jugés le 14 mai prochain, d'après une requête déposée vendredi auprès du tribunal du district de Columbia (Washington).

Les deux hommes ont été inculpés en octobre de douze chefs d'accusation, dont conspiration contre les Etats-Unis et blanchiment d'argent, dans le cadre de l'enquête menée par Robert Mueller sur l'ingérence présumée de la Russie dans l'élection présidentielle américaine de 2016 et sur une possible collusion entre l'équipe de campagne de Donald Trump et Moscou.

Leurs inculpations sont les premières prononcées dans le cadre de cette enquête tentaculaire dirigée par l'ancien directeur du FBI, chargé de faire la lumière sur une affaire qui empoisonne la présidence de Donald Trump depuis son arrivée à la Maison blanche il y a un an.

Le président américain a démenti en bloc les accusations de collusion et parle de "chasse aux sorcières". (Blake Brittain, Jean Terzian pour le service français, édité par Gilles Trequesser)