Bourse de Paris : Proche de ses sommets annuels, la Bourse de Paris limite les risques (-0,07%)

Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris a clôturé à l'équilibre vendredi (-0,07%), les investisseurs préférant limiter les prises de risques au dernier jour d'une semaine qui a ramené l'indice à ses plus hauts niveaux de l'année.

L'indice CAC 40 a cédé 4,01 points à 5541,94 points, dans un volume d'échanges faible, de 2,7 milliards d'euros. La veille, l'indice avait fini en progression de 0,20% à 5545,95 points, soit le record pour 2018 en clôture.

Au cours de la semaine écoulée, l'indice a gagné 0,47%. Ses gains depuis le premier janvier atteignent désormais 4,32%.

La cote parisienne a passé l'essentiel de la séance en léger recul avant de revenir à l'équilibre en fin de séance.

"La fin de semaine a été assez calme et surtout dans des volumes faibles, classiques de cette période un peu creuse, riche en jours fériés", a estimé auprès de l'AFP Alexandre Baradez, un analyste de IG France.

"La cote parisienne n'a pas eu beaucoup de chiffres auxquels s'accrocher" et "la très faible volatilité tranche avec la poussée des risques géopolitiques, aussi bien dans le dossier nucléaire iranien que dans les négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis qui n'ont toujours pas abouti", a complété l'expert.

Les investisseurs ont continué à surveiller les cours du pétrole qui ont terminé jeudi à leur plus haut niveau depuis fin 2014, tandis que les tensions entre Israël et l'Iran avivent les inquiétudes sur l'offre mondiale d'or noir. Les prix du baril se stabilisaient vendredi, restant proches de leurs plus hauts en trois ans et demi.

Il y aussi un peu de prudence dans l'attente de la constitution d'un gouvernement en Italie, avec des négociations au programme ce week-end, a-t-il noté.

Luigi Di Maio et Matteo Salvini, les deux chefs de file antisystème en Italie, se sont retrouvés vendredi midi pour discuter du programme et de la composition d'un gouvernement commun, qui pourraient être annoncés dimanche ou lundi.

"L'attentisme a dominé au cours de cette séance même si la place flirte avec ses plus hauts annuels quand même", a ajouté M. Baradez.

- REBOND D'AIR FRANCE -

Par ailleurs, les investisseurs ont suivi le discours du président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, devant l'European University Institute de Florence. Il a rejoint la position défendue par la France en faveur d'une meilleure solidarité économique et financière en zone euro, à quelques semaines d'un sommet européen.

Du côté des indicateurs, l'agenda était essentiellement américain, avec notamment le moral des ménages qui est resté inchangé en mai.

En matière de valeurs, ArcelorMittal a été dynamisé (+2,25% à 30,23 euros) par un bénéfice net en hausse de 19% au premier trimestre, soutenu par l'amélioration du marché sidérurgique au niveau mondial.

Air France-KLM a rebondi de 4,82% à 7,40 euros, après avoir cédé plus de 45% depuis le début de l'année.

Saint-Gobain a été soutenu (+2,65% à 45,25 euros) par la conclusion d'un accord global avec le groupe suisse Sika, qu'il souhaitait acquérir, et la famille Burkard, actionnaire de Sika, permettant de mettre fin à leur différend.

STMicroelectronics a progressé de 1,23% à 20,20, tout comme Soitec (+2,50% à 77,95 euros), dans le sillage de la bonne performance d'Apple cette semaine.

afp/ol