Progression spectaculaire de la fréquentation (+76%) et des revenus (+126%) des programmes du catalogue Xilam sur YouTube

Depuis plusieurs mois la croissance de la fréquentation (nombre de vidéos vues) des programmes de Xilam (Paris:XIL) sur YouTube est en pleine phase d’accélération.

Alors que l’année 2017 avait connu une augmentation de 21%, les 6 derniers mois (novembre 2017 à avril 2018) ont apporté une croissance de 79% par rapport à la même période un an plus tôt. Sur cette lancée, la fréquentation des programmes de Xilam sur YouTube (disponibles sur YouTube Kids) qui était de 2,6 milliards de vidéos vues en 2017, devrait approcher les 4 milliards de vidéos vues en 2018.

Plus remarquable encore, sur cette même période de 6 mois, les revenus ont progressé de 126%. Ce différentiel est le fruit d’une forte amélioration des composantes de la monétisation qui évoluent très favorablement.

Enfin, le nombre d’abonnés aux chaînes de Xilam progresse lui aussi très rapidement : + 50% sur ces six derniers mois. Il devrait atteindre près de 5 millions d’abonnés d’ici la fin 2018 (contre 2,2 millions en décembre 2017). La chaîne officielle de Zig et Sharko aura alors atteint le même niveau que celle d’Oggy et les Cafards.

Cette évolution tient à plusieurs facteurs :

- Le remarquable travail accompli par les équipes de Xilam dans l’éditorialisation des chaînes Xilam sur YouTube, avec d’une part la création régulière de nouvelles chaînes et d’autre part une intensification du volume de contenus postés (x3 en un an). Les équipes ont également développé une très forte expertise dans l’optimisation du référencement des vidéos et la gestion de l’algorithme de la plateforme.

- Dans plusieurs pays occidentaux, notamment aux États Unis, les programmes de Xilam sont intégrés à l’offre publicitaire Google Preferred qui agrège les meilleurs programmes de YouTube sous forme de package premium à l’attention des annonceurs.

- Si les revenus ont bien progressé en Asie Pacifique, ils ont accéléré bien plus vite en Amérique du Nord, en raison notamment du déploiement récent des nouvelles saisons d’Oggy et les Cafards et de Zig et Sharko sur Netflix et Amazon. Cette exposition massive se traduit de façon spectaculaire dans les revenus issus de YouTube, notamment sur la chaîne officielle Zig et Sharko dont 45% des revenus proviennent maintenant des États Unis.

Xilam se trouve ainsi au cœur de la transformation digitale et de la globalisation qu’elle engendre. L’ensemble des supports de diffusion, linéaires et non-linéaires, jouent ainsi de concert à l’échelle mondiale pour soutenir les programmes premiums de Xilam, et cette convergence profite à tous.

Cette tendance va bien sûr soutenir la croissance du chiffre d’affaires Catalogue de Xilam.

Marc du Pontavice, PDG de XILAM déclare : « Je me réjouis du travail formidable des équipes de Xilam comme du soutien éclairé des équipes de YouTube et YouTube Kids. Ces plateformes permettent ainsi aux programmes de Xilam d’être accessibles partout dans le monde, offrant aux enfants un divertissement de qualité ».

Grégory Dray, Directeur EMEA du pôle Jeunesse/Famille/Education, Google/YouTube, ajoute : « Les programmes à vocation universelle de Xilam ont naturellement trouvé une place de choix sur des plateformes mondiales comme YouTube et YouTube Kids. Le succès de Xilam sur nos plateformes démontre à quel point la prime à la qualité reste plus vivace que jamais, quels que soient les vecteurs de diffusion utilisés. Nous sommes aussi ravis de voir l’engagement de Xilam dans le développement d’une expertise propre à nos plateformes couronné de succès - la société est ainsi parfaitement positionnée pour bénéficier à plein du développement rapide de YouTube Kids dans le monde entier.»

A propos de Xilam

Studio majeur de l’animation européenne, Xilam crée, produit et distribue des programmes originaux destinés aux enfants et à toute la famille, pour la télévision, le cinéma et les plateformes numériques.

Fondée en 1995 par Marc du Pontavice, Xilam dispose d’un catalogue de plus de 2 000 épisodes et de 3 longs métrages, dont certains succès incontournables comme Oggy et les cafards, Zig & Sharko, Les Dalton et sa toute première série préscolaire : Paprika.

Diffusé dans plus de 190 pays sur les plus grandes chaînes de télévision et plateformes numériques, cumulant notamment sur YouTube plus de 2.6 milliards de vues pour la seule année 2017, ce catalogue de programmes fait ainsi de Xilam l’un des premiers fournisseurs mondiaux d’animation.

Xilam emploie plus de 400 personnes, dont 300 artistes, répartis sur ses quatre studios à Paris, Lyon, Angoulême et Hô-Chi-Minh Ville au Vietnam.

Xilam est cotée sur Euronext Paris Compartiment B

Eligibilité PEA

Eligibilité SRD long

Code ISIN : FR0004034072/ Mnémo : XIL

86-90, rue Notre-Dame de Nazareth – 75003 PARIS – Tél :(33) 01 40 18 72 00 – Fax : (33) 01 40 03 02 26

Société anonyme au capital de 446 500€ - R.C.S. PARIS : 423 784 610 – SIRET : 423 784 610 00044 – APE 921 A

